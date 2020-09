Nächster Versuch: Nachdem die vor einigen Wochen aufgestellten Barrieren aus Holzpflöcken mit dazwischengespannten Seilen an den meisten Stellen sofort wieder herausgezogen wurden, legt das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) den Menschen am renaturierten Rems-Abschnitt zwischen Winterbach und Remshalden nun Steine in den Weg. In die massiven Blöcke, die bereits liegen, sollen noch Ösen gebohrt werden, damit dazwischen auch wieder Seile gespannt werden können und dann signalisieren: Bitte