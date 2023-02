Storch in Winterbach gesichtet: Warum der Zugvogel im Winter hier ist

Störche sind im Remstal immer noch ein seltener Anblick, entsprechend viel Aufsehen erregt es meist, wenn einer der imposanten und von Mythen umrankten Vögel irgendwo gesichtet wird. So auch am vergangenen Wochenende in Winterbach, wo einer auf dem Dach der katholischen Kirche erspäht wurde, aber bald auch wieder weiterreiste. Dabei kam bei einigen die Frage auf: Ein Storch bei uns jetzt im kalten Winter – müsste der jetzt nicht in wärmeren Gefilden sein? Tatsächlich ist das gar nicht so ungewöhnlich – auch, aber nicht erst durch die Klimaerwärmung.

„Der Vogelzug ist kein Automatismus“

Der Vogelzug scheint ein absolutes Naturgesetz zu sein: Wird’s kalt, fliegen die Tiere weg, in den Süden, und kommen erst im Frühjahr wieder. Gerade der Storch gilt vielen als Inbegriff des Zugvogels. Doch so eindimensional funktioniert die Natur nicht, kann Bruno Lorinser aufklären. Der Sprecher des Arbeitskreises Rems-Murr des Landesnaturschutzverbands sagt: „Der Vogelzug ist kein Automatismus.“ Es komme bei den Tieren vor, „dass manche aus der Art schlagen“.

So könne es sein, dass Störche nicht wie die anderen im Winter wegfliegen, sondern bleiben, wo sie seien, und versuchen, in ihrem angestammten Revier durchzukommen. Oder sie fliegen nicht so weit weg, vielleicht aus nördlicheren Gefilden nach Baden-Württemberg oder Bayern, und kehren dann bald auch wieder zurück. Haben die Daheimgebliebenen Erfolg, bleiben sie bei diesem Verhalten und es kann sich verbreiten. Denn: „Wenn die das hier im Winter überleben, haben sie einen evolutionären Vorteil“, sagt Bruno Lorinser.

So wie also die Reise nach Süden im Winter eine Entwicklung war, die den Zugvögeln einen evolutionären Vorteil verschafft hat, kann es auch genauso umgekehrt funktionieren: Die, die dableiben, sparen sich die strapaziöse, gefährliche Reise und können sich die besten Nistplätze sichern, bevor die anderen zurückkommen und eine Konkurrenz darstellen.

Das Zugverhalten ändert sich

„Der Klimawandel wird das weiter befördern“, sagt Bruno Lorinser. Die Notwendigkeit, wegzufliegen, sei immer weniger gegeben, da auch die Winter in unseren Breiten immer wärmer würden, es weniger Schnee gebe und der Boden nicht mehr dauerhaft gefroren sei. Das könne man in Norddeutschland zum Beispiel auch an den Kranichen gut beobachten. „Da ändert sich das Zugverhalten offensichtlich.“ Ohne Schnee und Bodenfrost könnten sie sich von Körnern oder Kartoffeln auf abgeernteten Feldern ernähren.

Dazu muss man wissen: „Die Kälte an sich ist für die Vögel kein Problem“, so Bruno Lorinser. Es gehe nur um das Nahrungsangebot. Störche würden sich zwar im Sommer auch von Insekten ernähren, bei eis- und schneefreien Feldern und Flüssen fänden sie im Winter aber genügend Mäuse und Fische. Die Vögel seien dabei auch durchaus flexibel und zögen schon mal spontan weiter, falls an einem Ort doch mal der Winter strenger werde und das Nahrungsangebot schrumpfe.

Vorteil im Norden: Längere Tage

Der evolutionäre Vorteil, sich als Vogel möglichst weit im Norden anzusiedeln, bestehe übrigens durch die längeren Tage im Sommer, erklärt Bruno Lorinser. Das bedeute für sie, dass sie länger Licht haben, um Nahrung für die Aufzucht der Jungen zu suchen, als in größerer Äquatornähe, wo die Nacht im Sommer zwölf Stunden dauere.

Mit der Veränderung des Klimas ändert sich also auch das Verhalten der Vögel, sie passen sich an. Ein Problem sei allerdings auch die Biodiversitätskrise, sagt Bruno Lorinser, also das Artensterben. „Es gibt immer weniger Vögel bei uns, weil sie immer weniger Insekten finden.“