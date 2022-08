Straßensperrungen in Winterbach wegen der Deutschland-Tour am Sonntag (28.08.)

Wegen der Jedermann-Tour im Rahmen der Deutschland-Tour kommt es auch in Winterbach an diesem Sonntag, 28. August, zu vorübergehenden Straßensperrungen. Folgende Strecken sind in Winterbach von 10.45 Uhr bis etwa 13 Uhr betroffen: die Ostlandstraße, der Kreisverkehr Ritterstraße sowie die L 1140 Richtung Remshalden-Hebsack (eine Zufahrt zur B 29 ist über eine Umleitung durch Industrie-, Leder- und Fabrikstraße möglich.)

Tour rollt auch durch andere Gemeinden

Die Jedermann-Tour rollt an diesem Sonntag unter anderem auch durch Schorndorf und Remshalden. Die kurzfristige Einschränkung in der jeweiligen Kommune orientiert sich an der Durchfahrtszeit der Radsportlerinnen und Radsportler, die auf www.Deutschland-Tour.com/Verkehr abrufbar sind.

45 Minuten vor dem Feld sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Strecke.

Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten später die herannahenden Radsportlerinnen und Radsportler an. Nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Zur Vorabinformation ist laut Pressemitteilung seit Mitte August die Strecke durch Hinweisplakate kenntlich gemacht. Diese Plakate und zusätzliche Halteverbotsschilder weisen darauf hin, dass an der Strecke am 28. August nicht geparkt werden darf.

Am Veranstaltungstag sind freiwillige Helfer und Security-Mitarbeiter als Streckenposten im Einsatz und geben gerne zusätzliche Auskünfte.