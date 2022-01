Die Straße zwischen Winterbach und Schlichten ist an diesem Donnerstag, 20. Januar, in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung beginnt auf Winterbacher Seite hinter dem Schützenhaus. Das heißt, das Schützenhaus, die Anlage des Tennisclubs und der CVJM-Waldsportplatz sind trotzdem erreichbar. Der Grund für die Sperrung sind, wie die Gemeinde Winterbach mitteilt, vom Forstamt des Kreises in Absprache mit Gemeinde und Naturschutzbehörde beauftragte Mulcharbeiten. Das heißt