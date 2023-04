VfL Winterbach: Groß ehrenamtlich Leistungen, Nachwuchsmangel ein Problem

33.628. So viele Stunden ihrer Zeit haben im vergangenen Jahr ehrenamtliche Helfer und Helferinnen für den VfL Winterbach gegeben, damit das Training in allen acht Sparten lief und der Würstchen-Verkaufsstand bei der Sportwoche, damit die Spielberichte zu den Medien kamen und beim Remstallauf möglichst jeder ins Ziel, damit die Belegungspläne der Sporthallen mit der Gemeinde abgesprochen waren, sowie vieles mehr. Die Mitgliederversammlung des VfL Winterbach hat gezeigt: Ohne Ehrenamtler würde nichts funktionieren und die Corona-Jahre haben die Abteilungen sehr unterschiedlich getroffen.

VfL-Vorstand Michael Rieger machte eine konkrete Rechnung: 15 Vollzeitkräften entsprechen die Arbeitsstunden der Übungsleiter und der Menschen mit Ehrenämtern im Verein. Es werden sogar 19 bis 20, wenn man auch noch die Stunden der unzähligen Helfer addiert, die bei Veranstaltungen dabei sind: beim Brunnenfest, an Spieltagen, bei Wettkämpfen.

Bürgermeister Sven Müller drehte Riegers Gedanken noch weiter. Er habe das gerade mal ausgerechnet: Bei einem Jahresgehalt von etwa 40.000 Euro für eine Vollzeitstelle und 20 Vollzeitstellen wären das 800.000 Euro pro Jahr, die Ehrenamtler abdecken. „Die Sport-Ehrenamtler sind so wichtig im Gemeinwesen“, sagte Müller. „Alles, was sie machen, ist immer auch ein Stück Heimat. Das Gefühl kennt doch jeder, selbst, wenn der lange nicht mehr da war: Wenn du aufs Brunnenfest gehst und dir Bier und Maultaschen bei den Leichtis abholst, bist du zu Hause.“

Weniger Kinder und Jugendliche im Verein

Insgesamt 2365 Mitglieder zählte der Verein 2022, das sind 131 mehr als im Jahr davor. Allerdings waren es weniger Kinder und Jugendliche als 2021 – ein Thema, das die einzelnen Sparten des VfL sehr unterschiedlich beschäftigt. Bei den „Leichtis“, also den Leichtathleten, ist der Zulauf in allen Altersklassen ungebrochen, berichtet Abteilungsleiter Sven Rieger. „Es gilt jetzt, die zwei Jahre Corona-Pause bei den Kindern und Jugendlichen aufzuholen. Wir arbeiten erfolgreich daran.“

Beim VfL-Fußball sind 14 Jugendteams gemeldet sowie zwei F-Juniorenteams und die Bambini bis sieben Jahre. Und in der Karate-Abteilung gibt es, erzählt Anke Ihle-Benz, jetzt eine Warteliste, weil eine größere Nachfrage besteht, als das Trainerteam abdecken kann.

Beim Tischtennis zum Beispiel läuft es nach Corona dagegen etwas langsamer wieder an, vor allem im Jugendbereich. „Wir werden uns zusätzlich darauf konzentrieren, die Sportart als Gesundheitssport auch für Ältere bekannter zu machen“, sagt Abteilungsleiter Gerd Bückle, „vor allem unter dem Aspekt, dass sie dementiellen Entwicklungen entgegenwirken kann.“

Auch die Handball-Abteilung berichtet von Nachwuchs-Problemen, konkret bei den Frauen: Die A-Jugend hat in der nächsten Saison zu wenige Spielerinnen. Die jungen Spielerinnen werden darum wohl in einer neu gemeldeten dritten Mannschaft aufgefangen. Die Abteilung kämpft aber allgemein mit Problemen besonders im Herrenbereich: Die erste Mannschaft hat zu wenige Spieler und steigt ab – auch, weil sie in der vergangenen Saison immer wieder Strafen zahlen musste, weil sie zu wenige Schiedsrichter stellen konnte. Im Ehrenamt fehlt es den Handballern auch überall: Abteilungsleiter, Jugendleiter, Aktiventrainer und Jugendtrainer.

„Gemeinsam Lösungen erarbeiten“

„Ich weiß, das Ehrenamt schwächelt und kränkelt gerade“, sagte Bürgermeister Müller. „Da dürfen wir uns in der Politik nicht auf dem Hinterteil ausruhen und wollen gemeinsam Lösungen erarbeiten.“ Wie die aussehen könnten, lässt er an diesem Abend offen.

Die Anmerkung von Vorstand Rieger, man müsste bürokratische Dinge vereinfachen und Hürden niedriger machen für den Einstieg von Jugendlichen ins Ehrenamt, geht aber nicht an Müller, sondern in Richtung Finanzamt. Denn mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat, da sind sich alle einig, hat der VfL richtig Glück: „Es gibt kurze Wege, einfache Kommunikation und wenig Bürokratie“, sagt Rieger. „Andere Vereine haben Probleme, aber wir telefonieren einfach miteinander und lösen sie.“ Zum Beispiel, als die Gemeinde den Weihnachtsmarkt nicht wegen Corona einfach abgesagt, sondern sich mit dem dezentralen Weihnachtsweg eine Lösung überlegt hat, an der dann auch der VfL beteiligt war. Das ist dann auch der eine positive Aspekt, den Rieger aus der Corona-Zeit sieht: „Wir haben uns alle gemeinsam einem Endgegner gestellt.“

Insgesamt steht der VfL Winterbach sehr gut da, vor allem finanziell: Die Investitionen des vergangenen Jahres zum Beispiel in die Umrüstung der Beleuchtungsanlage vom Kunstrasenplatz auf LED-Lampen kamen aus den Rücklagen, ein großes Minus gab’s unter dem Punkt Zweckbetriebe. „Gott sei Dank mal wieder“, sagt Rieger, „denn Minus heißt in dem Fall: Es gab wieder Sportbetrieb!“ Und die knapp 2000 Euro Plus, die unterm Strich des Jahresabschlusses 2022 stehen, sind ziemlich genau das, was ein Sportverein haben darf.

Ehrenurkunden und Vereinsnadeln

Die Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft bekommen Rudi Hutt, Ruth Polinski, Elke Rannert, Berthold Rietgraf, Gerda Sommer, Karl-Ernst Zauser und Marlene Zauser.

Die Vereinsnadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft bekommen Jürgen Breitenbacher, Wanda Heck, Ericka Heckes, Ulrike Rieger, Heidrun Thieleke und Horst Thieleke. Für ebenfalls 40 Jahre Mitgliedschaft bekommt Alfred Göltz eine Urkunde – die Goldene Vereinsnadel hatte er bereits für besondere Verdienste erhalten.

Und mit der Vereinsnadel in Gold würdigt der Verein die besonderen Verdienste von Harald Class, Bernd Koppitz, Sven Rieger, Fritz Schiemann und Karin Triemer.

Keine Urkunde oder Nadel, aber eine besondere Erwähnung gibt es von Göckeler dann noch für alle Partnerinnen und Partner, Freunde und Freundinnen und die Familien eben jener Menschen, die sich so sehr in den VfL Winterbach einbringen: „Danke, dass ihr das ertragt.“