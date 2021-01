In Winterbach sind kaum Menschen auf der Straße, es ist kalt und die Pandemie bereitet vielen Sorgen. Doch ein Zufluchtsort gibt es, wie Heidrun Gehrke in ihrer Reportage schreibt. Sie war für die Schorndorfer Nachrichten im Ort unterwegs.

In Winterbach wie auch in den Teilorten von Remshalden - kein Mucks. Straßen ruhig, Schaufenster unbeleuchtet, Geschäfte dunkel, es sind merkwürdige Ortsmitten derzeit. Im Supermarkt ist gut was los am Samstagnachmittag. Ich laufe vom Parkplatz über