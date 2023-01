Wegen Wohnbauprojekt: Mert Supermarkt in Winterbach muss Ende 2024 schließen

Als der Mert Supermarkt vor drei Jahren eröffnet wurde, war das in Winterbach eine Überraschung. Eigentlich war schon damals ein Abriss des Gebäudes in der Schorndorfer Straße geplant, aus dem zuvor der Netto-Markt ausgezogen war. Jetzt gibt es einen Zeithorizont für den schon länger anvisierten Bau von zwei Häusern mit insgesamt 16 Wohnungen. Bauherr Herbert Krall lässt sich derzeit die bereits erhaltene Baugenehmigung verlängern und sagt: Ab Ende 2024 will er sein Wohnbauprojekt nun definitiv umsetzen. Das heißt: Die Tage des türkischen Supermarktes in Winterbach sind gezählt.

"Sachen, die es im Netto nicht gibt"

Es sei schade, aber wohl nicht zu ändern, meint Fatime Kocadayi, die Chefin des Winterbacher Mert Supermarktes. Der Laden laufe „eigentlich gut“. „Die Leute, die dort wohnen, sind zufrieden, dass sie in ihrer Nähe einen Laden haben.“ Zwar gebe es in der Nachbarschaft den neu gebauten Netto, aber die Kunden würden an ihrem Markt zum Beispiel schätzen, dass eine größere Auswahl an frischem Obst und Gemüse im Angebot sei. „Es gibt bei uns Sachen, die es im Netto nicht gibt“, sagt Fatime Kocadayi.

Die Familie Kocadayi hat außer in Winterbach zwei Filialen in Waiblingen, am Danziger Platz und in der Marienstraße, und eine in Backnang.

Der Mietvertrag mit Herbert Krall in Winterbach läuft jetzt noch bis November 2024. So lange besteht nach Informationen der Gemeinde Winterbach auch die Betriebserlaubnis für den Markt durch das Landratsamt. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat der Verlängerung der bereits im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung jetzt sein Einvernehmen gegeben.

Vor drei Jahren, als der Mert Supermarkt eröffnete, waren eigentlich alle davon ausgegangen, dass schon Ende 2022 Schluss ist und das Wohnbauprojekt kommt. Herbert Krall habe den Mietvertrag dann aber noch einmal verlängert, sagt Fatime Kocadayi. Krall sagt gegenüber unserer Zeitung, er sei eigentlich schon immer von dem jetzt angepeilten Zeitraum ausgegangen. „Alles fahrplanmäßig“, meint er.

Verkaufen oder selbst umsetzen?

Ob er den Bau selbst realisiere und dann vermiete oder stattdessen das Grundstück verkaufe, wisse er noch nicht, sagt der 71-Jährige. „Ich entscheide mich Anfang nächstes Jahr." So ein Projekt selbst umzusetzen, sei mit viel Stress verbunden, deswegen hänge die Entscheidung auch von seiner Gesundheit ab. Er rechnet mit Baukosten „Pi mal Daumen“ von drei Millionen Euro. Der Bau soll aus seiner Sicht auf jeden Fall schon so weit vorbereitet sein, bis der Supermarkt auszieht, dass der Abriss dann sofort beginnen kann.

„Es ist in unserem Sinne, dass das Bauvorhaben dann auch umgesetzt wird“, sagte der Winterbacher Bauamtsleiter Rainer Blessing im Bauausschuss. Damit werde Wohnraum geschaffen, für den die Nachfrage nach wie vor hoch sei.