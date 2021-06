Derzeit ist bei Wespen, Hornissen und Hummeln Nestbau-Saison. Insbesondere die Wespen suchen sich dabei immer wieder Orte an Häusern aus, an denen es zu Konflikten mit den menschlichen Bewohnern kommen kann. Dabei ist so ein Nest meist gar kein Grund zur Sorge, sagt Fachmann Dietmar Reiniger vom Amt für Umweltschutz des Rems-Murr-Kreises. Was aber tun, wenn es doch wegmuss? Und warum ein Wespennest in Winterbach für eine wochenlange Störung der Mobilfunkversorgung verantwortlich