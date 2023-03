Winterbach: Altes Schulhaus in Manolzweiler wird abgerissen, Neubau in Planung

Das Alte Schulhaus ist für Manolzweiler ein zentraler Ort, ein prägendes Bauwerk, es ist ein Treffpunkt, ein Dorfgemeinschaftshaus, das zum Beispiel Sport- und Kunstgruppen und die Kirchengemeinde nutzen und in dem ein öffentliches Bücherregal steht. Außerdem ist dort ein Fahrzeug der Feuerwehr stationiert. Doch das Gebäude ist marode, so sehr, dass aus Sicht der Gemeinde nur eins bleibt: „Das Haus abreißen und neu bauen“, so fasste es Bürgermeister Sven Müller im Gemeinderat knapp zusammen. Wann und wie genau, dafür wird nun eine Machbarkeitsstudie erstellt.

In die Gemeinderatssitzung, in der in dieser Woche das weitere Vorgehen besprochen und einstimmig beschlossen wurde, waren auch einige Bürgerinnen und Bürger aus Manolzweiler gekommen. In der Bürgerfragestunde meldete sich Oda Ferber zu Wort, die im Alten Schulhaus Kunstkurse gibt: „Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass dieses Haus für uns in Manolzweiler wichtig ist.“ Es habe auch eine Bedeutung „vom Ortsbild her“, auch mit dem Türmchen mit der Uhr, und „historisch gesehen“.

Gemeinderat steht dahinter: "Keine Diskussion"

Bürgermeister Sven Müller betonte daraufhin: „Die Bedeutung ist jedem hier sehr bewusst.“ Auch Heidemarie Vogel-Krüger (Grüne) sagte: „Es ist keine Frage, dass der Gemeinderat das Dorfgemeinschaftshaus in Manolzweiler haben will.“ Da gebe es "keine Diskussion".

Aber der Gemeinderat sei sich nach einer Besichtigung vor Ort auch einhellig sicher, so Sven Müller, „dass es in dem Maße nicht mehr zu erhalten ist“. Eine wirtschaftliche Sanierung ist aus Sicht der Gemeinde unmöglich.

Es gehe nun darum, zu schauen, wie der Neubau aussehen könnte, so der Bürgermeister, und: „Was passt an Ort und Stelle mit den Nutzungen für die Zukunft wieder hin und welche Schritte sind notwendig, um das Dorfleben und die Dorfgemeinschaft in Manolzweiler zu erhalten?“ Im besten Fall werde sich die Situation durch den Neubau sogar verbessen.

Nur eine Toilette

Bauamtsleiter Rainer Blessing zählte auf, was im Gebäude nicht ideal ist: Es gebe „nur eine Toilette für alle Geschlechter“ und auch sonst sei das Alte Schulhaus „sehr spartanisch“ eingerichtet. Mit dem Neubau werde auch der Saal im ersten Obergeschoss über einen Aufzug barrierefrei zugänglich, man werde sicher eine Teeküche einbauen. Und: Es sei möglich, neuen Wohnraum zu schaffen.

Als Standort für die Feuerwehr sei das Gebäude „unabdingbar“, sagte Blessing. Denn: „Wenn es in Manolzweiler brennen würde, dann sind die Ausrückezeiten so, dass die Talfeuerwehr aus Winterbach länger als zehn Minuten braucht, bis sie oben ist.“ Deswegen sei die Stationierung eines Fahrzeuges oben im Teilort notwendig, um die Zeiten im Notfall einhalten zu können.

Die Feuerwehr werde auch mehr Fläche brauchen, so der Bauamtsleiter. Eine Trennung von Garage und Umkleidebereich ist inzwischen vorgeschrieben, damit die Feuerwehrleute die Abgase des Fahrzeugs nicht abbekommen, deswegen wurde auch schon das Feuerwehrhaus im Tal in Winterbach aufwendig umgebaut. Auch die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung, also von Einsatz- und Privatkleidung, muss baulich umgesetzt werden. Außerdem hat die Feuerwehr in Manolzweiler bisher keine Dusch- und Waschräume und auch die Lagerflächen für Gerätschaften sind beengt.

Bei der Machbarkeitsstudie, die die Gemeinde jetzt beauftragt hat, geht es für den Architekten darum, herauszufinden, wie alle genannten Nutzungen im bisherigen Gebäude in einem Neubau einen guten Platz finden. „Wir erhoffen uns, dass wir im Sommer einen ersten Entwurf sehen“, sagte Bauamtsleiter Rainer Blessing im Gemeinderat zum Zeitplan.

Wann könnte es mit Abriss und Neubau so weit sein?

Er könne noch nicht sagen, wann es mit Abriss und Neubau losgehen könnte und ob das in drei oder vier Jahren der Fall sein werde, sagte Blessing. „Das hängt davon ab, wann die Zuschüsse fließen.“ Die Gemeinde beabsichtigt, sich um verschiedene Fördertöpfe zu bemühen, zum Beispiel um das Programm für den ländlichen Raum des Landes oder um das Programm Klimafreundlicher Neubau des Bundes.

Karl Gohl, BWV-Gemeinderat aus Manolzweiler, mahnte: „Wir sollten schon dranbleiben an dem Thema, dass es nicht zu lange dauert.“ Bürgermeister Müller versprach: „Seien Sie versichert, dass das von uns von der Zeitschiene eng gedacht wird. Wir haben im Moment sehr wenige Hochbaumaßnahmen im Blick in Winterbach. Deswegen ist das sicher priorisiert dabei.“ Seine Botschaft: An der Gemeinde soll es nicht liegen. Man wisse aber nicht, wie schnell die Zuschussgeber mit ihren Zusagen seien.

"Nicht im stillen Kämmerlein"

Müller versprach für die weiteren Planungen zudem: „Auch Sie, Frau Ferber, und die Nutzer vor Ort werden mit eingebunden werden. Das wird nicht im stillen Kämmerlein auf dem Rathaus geschehen.“ Es sei ihm wichtig, dass der Neubau gemeinsam angegangen werde.

Heidemarie Vogel-Krüger (Grüne) gab noch zu bedenken: Man müsse sich auch Gedanken darüber machen, „was ist denn am Tag X, wenn es abgebrochen ist, wie überbrückt man dann die Zeit in Manolzweiler?“ Dafür müsse es eine Übergangslösung geben, vielleicht mit Containern.