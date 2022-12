Winterbach: Haben radikale Klimaschützer die Luft aus SUV-Reifen gelassen?

Jürgen Schwab ist ziemlich sauer. Der Winterbacher erlebte nämlich am Samstagmorgen eine böse Überraschung, als er aus dem Haus ging. Die Reifen an seinem Auto auf dem Stellplatz waren allesamt platt. Am Kofferraumdeckel seines SUV befand sich ein Flugblatt, das erklärte, weshalb die Luft in den Reifen fehlte.

Unter der Überschrift „Achtung - ihr Spritfresser ist tödlich“ heißt es dort wie folgt: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto“. Es folgt ein längerer Text , weshalb das Fahren von schweren SUV, also Sports Utility Vehicles, sogenannten Sportgeländewagen, mit hohem Material- und Spritverbrauch „eine Katastrophe für unser Klima“ ist.

Tyre Extinguishers: eine anarchistische Gruppe von Aktivisten

Unterzeichnet ist das Flugblatt von den „Tyre Extinguishers“, zu Deutsch: Reifenlöschern. Dabei handelt es sich um eine Klimaschutzgruppe, die SUV ablehnt und europaweit, aber auch in den USA, ihre anarchistischen Aktionen umsetzt.

„Das sind Radikale“, findet Jürgen Schwab, der das Flugblatt und die Homepage der Gruppe genau angeschaut hat und sich mächtig über die Reifenlöscher ärgert. „Ich finde diese Aktion beschissen, weil sie Leute angeht, die arbeiten wollen.“ Das sei aus seiner Sicht der völlig falsche Ansatz. „Die verärgern die Leute nur.“

Privat läuft Schwab gerne, beruflich braucht er das Fahrzeug

Anstatt Privatpersonen in den Mittelpunkt zu rücken, sollten diese Klimaschützer aus seiner Sicht doch lieber in Berlin gegen die Regierung protestieren. Hinzu kommt: „Ich fahre mein Auto seit Jahren mit Gas, wir haben Photovoltaik auf dem Dach und Pellets im Keller, ich fahre viel im Ort mit dem Fahrrad und gehe zu Fuß im Ort.“ Beruflich, für sein örtliches Sportgeschäft, benötige er aber ein leistungsstarkes Auto. Zum Glück sei diesem nichts passiert. Schwab hat den SUV am Samstag ganz vorsichtig zur Tankstelle gefahren und dort die Reifen wieder aufgepumpt.

"Traurig, dass so etwas passiert"

Auch Stefan Frey von der gleichnamigen Zimmerei hatte am Samstag einen Flyer an seinem Jeep Grand Cherokee und vier platte Reifen. Geparkt war es über Nacht mitten im Ort. „Ich hab den Kompressor mitgenommen und Reifen wieder aufgepumpt.“ Auch bei ihm entstand kein Schaden, aber „selbst wenn es Schäden gäbe, kannst du von denen nichts holen“, vermutet Frey. „Traurig, dass so etwas passiert“, findet er.

Doch wer steckt überhaupt hinter dieser Gruppierung und wo ist sie entstanden? Zum ersten Mal Reifen abgelassen hat die Gruppierung laut einem Bericht des US-amerikanischen Magazins „Vice“ im März 2022. in Großbritannien. Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichen sie seitdem regelmäßig Fotos von SUV mit platten Reifen. Mehrere Tausend Fahrzeuge waren länderübergreifend bereits betroffen. Wer genau sich hinter den Aktivisten verbirgt, bleibt aber im Verborgenen. Auch in dem Bericht des Magazins „Vice“ bleiben sie anonym.

Keine Anführer, keine hierarchische Struktur

Die Gruppe hat laut eigenen Angaben nämlich keinen Anführer und keine hierarchische Struktur. Jeder könne mitmachen und die Vorlage für die Flyer von der Homepage herunterladen, heißt es dort. Sie sind momentan in 14 verschiedenen Sprachen verfügbar.

Wer also konkret hinter der Aktion steckt, dürfte aufgrund der anarchistischen Struktur der Tyre Extinguishers schwer herauszufinden sein. Nicht ausschließen lässt sich auch, dass es sich um eine Aktion unter falscher Flagge handelt, wie bei den Flyern, die in Weinstadt im Namen der „Letzten Generation“ verteilt wurden, von diesen aber nicht stammen. Einen Pressesprecher, wie bei diesen Klimaaktivisten gibt es bei den Tyre Extinguishers nichts. Und eine schriftliche Anfrage, die wir am Sonntag über die Homepage der anarchistischen Gruppe gestellt haben, blieb bislang unbeantwortet.

Der Polizei ist die Gruppe nicht bekannt

Bei der Polizei sind zu den Vorfällen zudem keine Anzeigen eingegangen. Auch war die Gruppe dort bislang nicht bekannt. Auf Nachfrage nennt die Pressestelle in Aalen lediglich zwei Vorfälle in Winterbach, bei denen ein Flugblatt sowie ein Aufkleber mit klimaaktivistischem Inhalt an Autos aufgetaucht sind. „Es entstand dabei aber kein Schaden“, sagt Rudolf Biehlmaier. „Und es gibt aus Sicht der Polizei keinen Anfangsverdacht einer Straftat.“ In Fällen, bei denen Luft aus Reifen gelassen wird, könnte das anders zu bewerten sein und als gefährlicher Eingriff gewertet werden. „Das muss man aber im Einzelfall prüfen.“

„Ihre Ziele werden sie damit nicht erreichen“, meint Schwab

Eine Anzeige haben die beiden Winterbacher in der Tat nicht gestellt. Dabei sind ihnen weitere Betroffene in der Gemeinde bekannt. „Aber soll ich damit jetzt die Polizei belästigen?“, fragt sich Jürgen Schwab, „die haben sicher Wichtigeres zu tun.“

Für die Aktion hat er unterm Strich keinerlei Verständnis – genauso wenig übrigens wie für die Aktivisten der „Letzten Generation“, die sich gerade überall im Land an Straßen festkleben, um gegen die Klimapolitik zu demonstrieren.

"Denen fehlt die Motivation zum Leben"

Aus seiner Sicht ist das ein Angriff gegen die arbeitende Bevölkerung, der stärker bestraft gehört. „Die jungen Leute haben noch nicht viel Beitrag geleistet mit ihrer Arbeitsleistung“, findet er. „Denen fehlt die Motivation fürs Leben.“

Er ist sich sicher: „Ihre Ziele werden sie dadurch nicht erreichen. Das wird nur zu Verhärtungen führen bei den Leuten.“