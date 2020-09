50 000 Euro für das Brunnenfest 2021 – wer das Investitionsprogramm der Gemeinde Winterbach für die kommenden Jahre liest, der könnte meinen, es gibt einen Silberstreif am Corona-Horizont. Musik und Trubel, Geselligkeit in der Winterbacher Ortsmitte: Rechnet die Gemeinde etwa schon fest damit, dass im nächsten Sommer wieder Festbetrieb möglich ist, der in diesem Jahr so kategorisch ausgeschlossen war?

So weit geht Melanie Müller, die Chefin der Winterbacher Finanzverwaltung nicht. Sie