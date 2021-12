Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir schon einmal ein Gespräch mit Marcus Baumgärtner geführt. Damals war er gerade frisch aus Sachsen nach Winterbach gezogen und hatte seine Stelle als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde angetreten. Ein Jahr später treffen wir ihn wieder und wie damals kreist das Gespräch um die Frage: Was ist da los in Sachsen? Das Bundesland verzeichnete zuletzt erneut Spitzenwerte bei den Corona-Infektionszahlen bei gleichzeitigen Tiefstwerten der Impfquoten