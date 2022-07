Wofür acht Winterbacherinnen und Winterbacher beim Brunnenfest geehrt wurden

Sehr, sehr viele Besucherinnen und Besucher am Samstagabend und am Sonntag (hier geht es zu unserem Bericht vom Wochenende), ein schöner Seniorennachmittag am Montag, insgesamt zufriedene Menschen und eine gute Perspektive für die Zukunft – das ist das Fazit des diesjährigen Brunnenfestes aus Sicht des Winterbacher Hauptamtsleiters Matthias Kolb. Bis zu 3000 Menschen drängten sich nach seiner Schätzung am Samstag bei der „Takanaka Club Band“ in der Ortsmitte auf Biergarnituren und direkt vor der Bühne. Und: Alles war friedlich (Stand Montagabend nach dem Auftritt von "Waschbrett").

Das Straßenkunstfestival am Sonntag in Kooperation mit dem Straku Esslingen habe sich bewährt, so Kolb, „so dass wir das so in Zukunft weiterentwickeln können“.

Am Samstagabend hat Bürgermeister Sven Müller zudem acht Winterbacherinnen und Winterbacher mit dem traditionellen Urbanstrunk geehrt.

Kein Schluck aus dem Kelch

Wobei man sagen muss: Den eigentlichen Urbanstrunk, den Schluck aus dem Kelch für die Geehrten, gab es in diesem Jahr nicht. Man verzichte „aufgrund der allgemeinen Corona-Lage und den immer noch hohen Inzidenzen“ darauf, so der Bürgermeister.

Auf der Brunnenfest-Bühne durch den Urbanstrunk geehrt wurden in diesem Jahr Uwe Hetzinger und Alexander Krammer von der Freiwilligen Feuerwehr, Kerstin Schubert und Bernd Hanak vom CVJM sowie Karin Hoschka, Yvonne Mahler, Eugen Hetzinger und Werner Edelmann vom Brunnenfest-Ausschuss. Allen dankte der Bürgermeister für ihren vielfältigen ehrenamtlichen und sozialen Einsatz.

Die Winterbacher Feuerwehr war mit dem im Ort stationierten Katastrophenfahrzeug des Landkreises 2021 bei der Flutkatastrophe im Kreis Trier/Saarburg im Einsatz (hier geht es zu unserem Bericht darüber) und leistete damit, so Sven Müller, „herausragendes ehrenamtliches Engagement“. Der Einsatz zeige, dass Uwe Hetzinger und Alexander Krammer, Kommandant und Vize-Kommandant, und ihre Truppe „sich überall dort einsetzen, wo akut Hilfe benötigt wird, auch wenn es bedeutet, dass der Einsatz weit außerhalb der Kreisgrenzen stattfindet“.

Ukraine-Hilfe

Kerstin Schubert und Bernd Hanak vom CVJM Winterbach haben mit vielen Mitgliedern des Vereins und weiteren Unterstützern „in besonderem Maße und mit viel Einsatz bei der diesjährigen Ukraine-Hilfe für ukrainische Flüchtlinge Großartiges geleistet“, so der Bürgermeister beim Brunnenfest. Sie haben demnach mit ihrem Team auf etlichen Fahrten an die polnisch-ukrainische Grenze insgesamt 63 Menschen, zwei Hunden sowie sieben Katzen auf ihrem Weg in die Sicherheit geholfen.

Zudem haben sie drei Kleinbusse voll mit Hilfsgütern für die Ukrainische Kirche Stuttgart Richtung Kriegsgebiet transportiert. „Die zu Beginn eingesammelten Spenden haben sich durch die Einsätze fast verhundertfacht, so dass die vielen Fahrten und Hilfen gut finanziert werden konnten“, sagte Sven Müller. „Ebenfalls haben Sie und Ihr Team dafür gesorgt, dass in Winterbach bisher 19 Personen untergebracht werden konnten.“

Karin Hoschka, Yvonne Mahler, Eugen Hetzinger und Werner Edelmann ehrte der Bürgermeister für ihr langjähriges und vorbildliches Engagement als Mitglieder im Festausschuss: „Sie waren viele Jahre sozusagen die Festlesmacher des Brunnenfestes.

Ohne Ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz bei den Vorbereitungen, beim Auf- und Abbau sowie bei der Durchführung wären die Brunnenfeste der vergangenen Jahre nicht so reibungslos und erfolgreich verlaufen. Sie hatten immer viele gute Ideen und jeder von Ihnen hat, im Rahmen seiner Fähigkeiten und Interessen, überall dort angepackt und geholfen, wo es erforderlich war“, so Sven Müller. Auch bei der Akquise von Sponsorengeldern seien sie immer erfolgreich im Einsatz.