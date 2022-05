Zeltspektakel Winterbach: 500 Helfer für James Blunt, Gentleman und Co. gesucht

Am 19. Juli ist es so weit, endlich nach der Corona-Zwangspause: Das 12. Winterbacher Zeltspektakel startet mit dem Alan Parsons Live Project. Der Kartenverkauf läuft derzeit allerdings noch relativ schleppend, nur ein Konzert ist ausverkauft. Die Kulturinitiative Rock hofft auf mindestens 20.000 Besucher an den acht Festivaltagen – und braucht dazu wieder viele Helferinnen und Helfer für Auf- und Abbau, fürs Kartenabreißen, die Bühnentechnik, den Bierausschank und anderes. Wer helfen will, sollte am kommenden Sonntag, 22. Mai, zum Helfertreffen kommen.

2000 Arbeitsschichten mit etwa 11.000 Stunden sind am Sonntag in der Lehenbachhalle zu vergeben (genauere Infos am Ende des Artikels). „Die Ordnerschichten sind relativ beliebt“, sagt der Kulti-Vorsitzende Steffen Clauss. „Aber jeder hat so seine Vorlieben.“ Die einen zapfen gerne Bier, die anderen sitzen gerne an der Kasse. Voraussetzungen müssen die Helferinnen und Helfer keine mitbringen – außer: „Nicht arbeitsscheu sein“, sagt Steffen Clauss.

Sechs Tage lang wird vorher aufgebaut

Es ist jedes Mal wieder ein riesiger Kraftakt für den Verein, das Zeltspektakel rein mit ehrenamtlichem Einsatz über die Bühne zu bringen. Sechs Tage lang wird vorher alles aufgebaut. Bis zu 70 Leute packen dafür täglich mit an. Das Zelt, in das pro Abend mehr als 4000 Menschen kommen, ist so ziemlich das einzige beim Festival, das bezahlte Profis aufbauen. Alles andere macht die Kulti selbst.

Wenn das Spektakel dann läuft, sind jeden Abend um die 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz, im Biergarten mit seinen rund 2500 Plätzen, an Bierständen, Kassen, als Ordnerinnen und Ordner oder in der Technik. Und zum Abbau schaffen noch einmal vier Tage lang jeweils zwischen 30 und 50 Menschen zusammen, um alles wieder von der Festivalwiese verschwinden zu lassen.

Einige bei der Kulti nehmen sich für dieses Programm drei Wochen Urlaub. Doch längst nicht alle Helferinnen und Helfer sind Vereinsmitglieder. Insgesamt waren beim letzten Zeltspektakel 2019 mehr als 450 Menschen beteiligt.

Nach dem Helfertreffen müssen noch Lücken im Dienstplan gefüllt werden

Es ist übrigens nicht unbedingt nötig, zum Helfertreffen am Sonntag zu kommen. Man kann sich auch hinterher noch bei der Kulturinitiative melden. Die, die am Sonntag da sind, können sich ihre Schichten und Tätigkeiten jedoch noch relativ frei raussuchen. „Aber nach dem Helfertreffen gibt es schon noch große Lücken“, sagt Steffen Clauss. Da sei man immer noch gut damit beschäftigt, Leute zu aktivieren und zu rekrutieren. „Das ist kein Selbstläufer.“

Wer dabei ist, hat die Gewissheit, dass er Teil von etwas wirklich Besonderem ist, einem ebenso professionell wie handgemachten Festival, das Ausstrahlung weit übers Remstal und die Region hinaus hat. Und das gibt’s obendrauf: Für den Abend des Einsatzes hat man freien Eintritt zum Konzert.

Und wer 25 Punkte sammelt, das heißt, 25 Arbeitsstunden leistet, ist sogar ganz umsonst bei allen Konzerten dabei.

Immerhin eines davon ist jetzt, etwa neun Wochen vor dem Festival, schon ausverkauft. Für Hubert von Goisern am Montag, 24. Juli, sind alle Karten weg. „Der Rest hinkt etwas hinterher“, sagt Steffen Clauss zum Verlauf des bisherigen Vorverkaufs. „Das könnte besser sein.“

Verlust bei weniger als 20.000 Besuchern

Zuletzt sei zu diesem Zeitpunkt schon mehr verkauft gewesen. „Es ist abzusehen, dass es nicht so wird wie 2017 und 2019. Wir müssen jetzt schauen, dass es einigermaßen wirtschaftlich über die Bühne geht.“ Bei weniger als 20.000 Besuchern mache man Verlust. „Da sind wir jetzt noch etwa 6000 Tickets weg davon, das wird knapp.“ Vielleicht, überlegt er, kommen ja auch noch einige spontan. Das sei in der Vergangenheit kaum möglich gewesen. „Da gab es an den Abendkassen so gut wie nichts mehr.“

Woran liegt es? Die Nachwirkungen von Corona sicherlich. Jetzt der Krieg, die Inflation. „Das lässt die Leute jeden Cent zweimal rumdrehen“, meint Steffen Clauss. Für Konzertkarten habe nicht jeder unbedingt noch etwas übrig oder zögere zumindest.

Auch das Programm ist von der Corona-Krise bestimmt. Die Kulti hatte Mühe, genügend Künstler zu finden, die im Corona-Herbst und -Winter mit unsicheren Zukunftsaussichten Tourneen planten oder auf der anderen Seite Zeit hatten, da sie viel Ausgefallenes oder Verschobenes nachzuholen hatten.

Herausgekommen ist so das bislang vielleicht poppigste und jüngste Spektakelprogramm. „Das ist nicht unbedingt so gewollt“, sagt Steffen Clauss. Mit einem vielseitigeren Programm würde man vielleicht noch ein anderes Publikum ansprechen. Aber: Man müsse jetzt nach vorne schauen, sagt der Kulti-Chef. Trotz aller Umstände: „Wir freuen uns darauf.“

Treffen am Sonntag in zwei Blöcken, Schichtplan vorab im Netz

Vor dem Helfertreffen am Sonntag, 22. Juni, in der Lehenbachhalle in Winterbach gibt es auf www.zeltspektakel.com/helfer einen Schichtplan zum Runterladen. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr in Block 1 um Auf- und Abbau, Eingangskontrolle, Ordner, Biergarten aufräumen, Technik Auf- und Abbau, Verfolgerfahrer, Runner ganztags. In Block zwei geht es ab 13.30 Uhr um Getränkekassen, Ausschank, Pfandrückgabe und Spülen.