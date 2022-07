Zeltspektakel Winterbach: So laufen die Vorbereitungen kurz vor dem Auftakt

Sonntagmorgen auf dem Areal des Zeltspektakels neben der Firma Hahn. Auch am Sonntag, zwei Tage vor dem Auftakt am Dienstagabend, wird emsig gearbeitet. Im Zelt ziehen Profis vollends die Bühne hoch. Daneben werden die Künstlerpavillons stilvoll gemütlich eingerichtet. In Kühlcontainern bereiten sich langsam die Getränke mit runtergechillten Temperaturen auf die angesagte Hitze und den großen Durst vor. „Aber wir sind voll im Zeitplan“, erklärt ein so einnehmend strahlender wie aufgeräumter Kay Morschheuser.

Der Mann von der Kulturinitiative Rock hat die Organisation im Griff. Ist dabei die Ruhe selbst. Und er schwärmt. „Ich bin ja ein Fischkopp“, outet sich der 62-jährige Kieler, „aber ich muss die Schwaben loben!“ Genauer: die Winterbacher. „Das ist ein Zusammenhalt hier“, sagt er, „wir hatten keine Probleme, Helfer zu bekommen, das ist hier typisch, der eine sieht nach dem anderen!“ Grund genug für ihn und seine Frau, im Ruhestand nicht wieder in den Norden zurückzukehren. Soll was heißen!

Insgesamt 451 freiwillige Helfer sind in 1760 Schichten beim Aufbau eingeteilt

Der Aufwand für das Zeltspektakel ist gigantisch. Ohne ehrenamtliche Hilfe wäre das nicht zu leisten. Und eine ganze Kommune steht da irgendwie mit Rat und Tat dahinter. Insgesamt 451 Leute (bei zuletzt 7598 gezählten Einwohnern!), die in 1760 Arbeitsschichten eingeteilt wurden, holt Christoph Goldschmidt die genauen Zahlen aus seinem PC.

Aber auch aktuell: Es gab und gibt immer noch Corona-Ausfälle.

Trotzdem, findet Morschheuser, „was für ein Spirit im Verein, das ist ganz was Besonderes“. Und dabei ist das, und das macht wohl den Reiz und die Attraktivität der Sache der Kultis aus, zwar harte, aber keineswegs Fronarbeit. Die Helfer lassen es sich auch gutgehen. Morgens um acht wird gemeinsam gefrühstückt, es gibt ein warmes Mittagessen und reichlich Kuchen - und alles schmackhaft heimisch selbst gemacht!

Irgendwie scheint sich das auch auf das ganze Ambiente des Geländes des Zeltspektakels zu übertragen, das, wie ein Rundgang zeigt, ganz exquisiten, ausgesuchten, aber keineswegs protzigen Charme hat. Und waren die Künstler vielleicht zuvor naserümpfend hierher gekommen. Die meisten sind dann schlicht begeistert gewesen, weiß Morschheuser, und waren allemal bereit, wiederzukommen.

Sicherheit spielt eine wichtige Rolle, erklärt Morschheuser. „Der Platz ist eng.“ Umso wichtiger frei gehaltene Fluchtwege. An jedem Abend sind die Feuerwehr sowie etliche Sanitäter des Roten Kreuzes vor Ort. Auch ein Notarzt ist anwesend oder schnellstens rufbereit. Der Verein hat zwar auch eigene Ordnungskräfte, trotzdem wird zusätzlich auch mit einer professionellen Security-Firma gearbeitet. Für alle Fälle, auch wenn es bisher noch nie größere Probleme gegeben hat.

Wichtig ist Morschheuser auch die Zusammenarbeit mit den Lieferfirmen wie Heubacher und Peterstaler sowie mit etlichen Sponsoren, „die schon in die Tasche greifen und den Verein unterstützen“. Für die ist ein eigener VIP-Bereich eingerichtet, „um uns zu revanchieren“. Und da muss man nun nicht neidisch sein, weil auch der ohne Eintrittsgeld öffentlich während des ganzen Festivals zugängliche Biergarten mit Auftritten vieler Bands ein - sagen wir: populärer - schön gestalteter VIP-Bereich geworden ist. Alle umliegenden Firmen haben ihre Parkplätze zur Verfügung gestellt. Es gibt ordentliche Toilettenwagen und keine engen Dixie-Klos. Jetzt müsste man unbedingt noch die Geschichte mit den Plastikbechern erzählen.

Lassen wir aber sein - fragen Sie Morschheuser - und wir rufen: „Let it rock!“

Es gibt noch Karten!