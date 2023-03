Zu viel Verkehr in Winterbach: Die Probleme sind "hausgemacht"

Mehr als 39.000 Fahrzeugbewegungen am Tag hat eine Verkehrserhebung im Sommer 2022 in Winterbach registriert. Ein großer Teil davon fließt auf der zentralen Achse der Ortsdurchfahrt. Deswegen nahmen viele immer an, es handle sich vor allem um Durchgangsverkehr. Die erhobenen Daten zeigen jedoch: Es sind vielmehr die Winterbacher selbst und Arbeitnehmer bei Winterbacher Betrieben, die die Straßen verstopfen. Und: Der Verkehr könnte mit neuen Bau- und Gewerbegebieten bis 2040 sogar noch zunehmen – wenn es bis dahin keine Änderung im Mobilitätsverhalten gibt.

Das zu schaffen, wird eine Aufgabe des Mobilitätskonzepts der Gemeinde sein. Ein Schwerpunkt darin ist die Frage, wie man die Straßen und Wege attraktiver für Fußgänger und Radfahrer machen kann, damit weniger Menschen mit dem Auto durch den Ort fahren – womit dann auch wieder mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer wäre. Bei einer Veranstaltung am Mittwochabend in der Lehenbachhalle wurden nun die Ergebnisse der Verkehrserhebungen und einer großen Haushaltsbefragung aus dem vergangenen Jahr präsentiert. Sie sollen die Basis für alle weiteren Überlegungen für ein großes Mobilitätskonzept sein.

Wie sind die Winterbacher unterwegs?

In der Haushaltsbefragung sollten die Winterbacherinnen und Winterbacher auch angeben, welches Verkehrsmittel sie hauptsächlich nutzen. Ergebnis: Fast niemand, nur ein Prozent, nutzt den Bus als Hauptverkehrsmittel, neun Prozent die Bahn. Das Auto ist mit 49 Prozent ganz weit vorne. Hauptsächlich zu Fuß sind 20 Prozent unterwegs, mit dem Rad 21 Prozent.

Welche Probleme gibt es - und welche Lösungsvorschläge?

Über die Winterbacher Ortsdurchfahrt wälzen sich täglich 16.000 bis 17.000 Fahrzeuge. Dass der Ort dort ein wachsendes Verkehrsproblem hat, dürfte aber auch ohne die Zählungen durch das Ingenieurbüro Gevas, schon klar gewesen sein. Erstaunlich ist die Erkenntnis, dass der Anteil des Durchgangsverkehrs sehr gering ist. Das heißt: „Der ganze andere Verkehr ist hausgemacht“, sagte Harald Spath vom Büro Gevas dazu. Bezogen auf ganz Winterbach macht der Durchgangsverkehr, also Fahrzeuge, die nach Winterbach hineinfahren und dann direkt wieder raus, nur elf Prozent der gezählten Fahrten aus. Der Rest ist sogenannter Quell- oder Zielverkehr, das heißt, die jeweilige Autofahrt beginnt in Winterbach oder endet dort, Quelle und Ziel sind zum Beispiel Wohn- oder Arbeitsort.

Auch bei der Haushaltsbefragung kristallisierte sich die Ortsdurchfahrt als Schwerpunkt heraus. Einige sehen dort die parkenden Fahrzeuge als Problem, deretwegen immer wieder der Verkehr stocke und die Sicht erschwert sei. Dazu bemängeln einige Winterbacher im Fragebogen „fehlende, defekte oder vom Kfz-Verkehr nicht beachtete Querungsmöglichkeiten“ oder sehen die Ortsdurchfahrt als Gefahrenstelle für den Radverkehr. Als Lösungsvorschlage nennen einige zum Beispiel, ein Parkverbot in der Bachstraße einzurichten und Tempo 30 einzuführen.

Ähnliche Bedenken wie für die Ortsdurchfahrt gibt es für die Hauptstraße. Hier nennen einige als Lösungsvorschlag, sie zur Einbahnstraße zu machen.

Probleme in Holzstraße, Westergasse und Falkenstraße

Weitere Problemstellen verorten die befragten Winterbacherinnen und Winterbacher auf der Achse Holzstraße–Westergasse. Einige bemängeln zum Beispiel, die Gehwege dort seien zu schmal und teils in schlechtem Zustand. Auch eine Gefahrenstelle für den Radverkehr wird dort von mehreren gesehen. Die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger zur Verbesserung: Holz- und Westergasse zur Fahrradstraße, Spielstraße oder Fußgängerzone machen oder als Einbahnstraße ausweisen, Radfahrer aber in beiden Richtungen zulassen.

Auch die Falkenstraße, die an der Schule, am Friedhof und an der katholischen Kirche vorbeiführt und die in den Kreisverkehr am Sportgelände und am Kinderhaus mündet, wird von manchen als problematisch wahrgenommen. Fußgänger müssten dort auf die Straße ausweichen, weil beide Fahrbahnränder zugeparkt seien, wird zum Beispiel bemängelt. Es fehlten außerdem Querungsmöglichkeiten, in Verbindung mit viel Autoverkehr wird das als Gefahr für Fußgänger wahrgenommen. Verbesserungsvorschläge sind zum Beispiel ein Zebrastreifen im Bereich der Schule, und das Parken auf der Straße durch Verbote zu reduzieren.

In den Ortsteilen bemängelten die, die sich an der Umfrage beteiligten, unter anderem die schlechte Bus-Anbindung, in Manolzweiler auch die fehlende Radverkehrsanbindung, in beiden Ortsteilen die hohe Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge und in Engelberg speziell eine hohe Verkehrsbelastung. Tatsächlich ergab sich für Engelberg in der Verkehrszählung eine Belastung mit etwa 6000 bis 7000 Fahrten am Tag, wofür unter anderem die Waldorfschule verantwortlich sein dürfte.

Ist Parkplatzmangel auch ein Problem?

Untersucht wurde bei der Verkehrserhebung auch die Auslastung des sogenannten bewirtschafteten Parkraums, also der öffentlichen, offiziell ausgewiesenen Parkplätze, die meist eine Parkzeitbegrenzung haben, und die im Bereich der Ortsmitte, ihres Umfelds und des Bahnhofs liegen. Im Ergebnis sei „eigentlich keine Überlastung“ festzustellen, so Harald Spath von Gevas bei der Präsentation in der Lehenbachhalle.

Über den Tag gesehen lag auf allen Parkplätzen die Auslastung nie höher als bei 79 Prozent. Einzelne Stellen waren zwar zu Spitzenzeiten sehr wohl aus- oder sogar überlastet, vor allem vor den Geschäften und beim Rathaus in der Straße Im Oberdorf, es gab aber zum Beispiel immer noch viele freie Plätze in der Tiefgarage am Bahnhof. Bei der Begutachtung über einen ganzen Tag hinweg habe man auch Fahrzeuge gesehen, die bis zu zehn Stunden auf den zeitlich begrenzten Plätzen geparkt hätten, so Spath.

Das Bild, das sich ergebe, sei klar, und es sei nicht nur in Winterbach so: Der Autofahrer wolle, „so nah an sein Ziel ran, wie es geht“. Gleichzeitig gebe es Vorbehalte gegenüber der Tiefgarage.

Bürgermeister Sven Müller sagte bei der Infoveranstaltung, die Ergebnisse beim Thema Parken hätten ihn nicht überrascht. Wenn man die Langzeitparker herausnehme, sei man bei einer Auslastung der Parkplätze von 60 bis 65 Prozent. „Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und haben keinen Handlungsbedarf.“

Wie ist die Entwicklung in der Zukunft?

In der Prognose von Gevas für das Mobilitätskonzept hat das Ingenieurbüro errechnet: Durch die noch möglichen Wohn- und Gewerbegebiete könnte Winterbach bis 2040 um 730 Einwohner wachsen und 450 zusätzliche Beschäftigte in den Betrieben könnten hinzukommen. „Das könnte bedeuten, dass da 3000 zusätzliche Kfz-Fahrten pro Tag entstehen“, so Harald Spath. Er sprach von einem „Worst Case“, dem schlimmsten Fall: „Was könnte passieren, wenn eben nichts passiert?“

Wie geht es mit dem Mobilitätskonzept weiter?

Eine zweite Bürgerinfoveranstaltung soll es im Herbst geben, da soll es dann auch schon um mögliche Maßnahmen gehen. Der Gemeinderat wird sich im Sommer und im Herbst mit dem Mobilitätskonzept befassen. Bis Ende 2023 soll es beschlossen sein, danach sollen die geplanten Maßnahmen nach und nach präzisiert und umgesetzt werden. Die Präsentation der Ergebnisse von Verkehrszählungen und Haushaltsbefragung will die Gemeinde für alle einsehbar auf www.winterbach.de online stellen.