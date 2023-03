Spotify ändert Design komplett: Was sich für Nutzer der App jetzt ändert

Der Musikstreaminganbieter Spotify hat Neuerungen für seine App vorgestellt. So soll die Nutzeroberfläche eine ganz neue Optik erhalten, bei der der Fokus mehr auf Bildern und vertikalem Scrollen liegen soll. Das teilte das US-Unternehmen am Mittwoch (08.03.) bei seiner Veranstaltung „Stream On“ mit. Was sich für Nutzer ändert und welche Neuerungen das Musikerlebnis verbessern sollen, haben wir hier zusammengefasst.

Was sich auf Spotify ändert

Mit der neuen Nutzeroberfläche möchte Spotify für eine bessere und bedeutendere Verbindung zwischen Künstlern und Fans sorgen. Das interaktive Design soll Nutzern dabei helfen, ihren nächsten Lieblingskünstler, Podcast oder auch ihr nächstes Hörbuch kennenzulernen. Das soll mithilfe eines Video-Feeds geschehen, der auf die favorisierten Genres ausgerichtet ist. Lieder lassen sich hier auch direkt in einer Wiedergabeliste speichern.

Zudem ist es möglich, sofort dem Künstler oder der Künstlerin zu folgen sowie den Titel auch mit anderen zu teilen. Die Video-Feeds erinnern etwas an die Social-Media-Plattformen TikTok und Instagram. Wie das Update möglicherweise aussehen könnte, hat ein Twitter-Nutzer auf seiner Seite geteilt:

Wem die Vorschläge der App nicht ausreichen, über spezielle Hashtags im Feed können Nutzer verwandte Musik-Genres und ähnliche Künstler entdecken.

Laut Gustav Söderström, Co-Präsident und Chief Product & Technology Officer von Spotify, seien Spotify-Empfehlungen für fast die Hälfte der Streams aller Nutzer verantwortlich. „Wenn Hörer sich entscheiden, einem Künstler zu folgen, hören sie im Durchschnitt fünfmal mehr von dessen Musik", so Söderström. Darum seien Entdeckungen auf der Musik-App ein wichtiges Feature für die Künstler.

Weitere Neuerungen auf Spotify

Die Autoplay-Funktion wird es in Zukunft auch für Podcasts geben. Mit dieser Funktion startet ein neues Lied oder in diesem Fall eine neue Episode eines Podcasts, die an den Geschmack des Hörers angepasst ist.

Mit ihrem neuen Feature, dem „AI DJ” liefert Spotify noch weitere personalisierte Inhalte für die Nutzer. Der „DJ“ liefert Hörern eine Auswahl an Musik sowie Kommentare zu den Titeln und Künstlern, von denen die App glaubt, dass sie gemocht werden. „Die Funktion sortiert die neueste Musik und schaut auf einige Ihrer alten Favoriten zurück - vielleicht taucht sogar der Song wieder auf, den Sie seit Jahren nicht mehr gehört haben,“ schreibt Spotify auf seiner Webseite. Die AI prüft, was dem Hörer oder der Hörerin gefallen könnte, und liefert so eine Auswahl an Liedern.

Start der neuen Funktionen ist laut Spotify bereits der gestrige Mittwoch (08.03.) gewesen. Die Aktualisierung erreicht die über 500 Millionen Nutzer jedoch nicht alle auf einmal. Diese soll nämlich in mehreren Etappen erfolgen.