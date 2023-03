Während Spiel des VfR Aalen: Fußballfans reißen Waschbecken in Ostalb-Arena ab

Während der Heimniederlage des VfR Aalen gegen den FC 08 Homburg haben Fußballfans am Samstag (04.03.) Sanitäranlagen in der Ostalb-Arena in Aalen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Waschbecken abgerissen und Sanitärabläufe zerstört.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Laut Polizei fanden die Sachbeschädigungen in der Herreontoilette der Westtribüne im Zeitraum zwischen 15.30 und 16 Uhr statt. Die Ermittlungen dauern an.