AfD-Demo in Stuttgart: Sehen wir der Wahrheit endlich ins Auge (Kommentar)

Keine der Aussagen auf der Demo der AfD in Stuttgart war am Samstag (12. 11.) so vielsagend wie das Dauergrinsen des Co-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier. Es schien zu sagen: „So sehen Sieger aus.“ Die Radikalsten der Radikalen haben es geschafft. Sie haben sich in der Partei durchgesetzt. Und deshalb gibt es ein paar Dinge, die wir als demokratische Gesellschaft endlich mal aussprechen müssen.

Björn Höcke: "Der wahre Chef der AfD"

Spätestens seit dem Austritt des langjährigen Parteichefs Jörg Meuthen im Januar sollte klargeworden sein, dass die vergleichsweise Gemäßigten in der AfD nichts mehr zu melden haben. Stattdessen bestimmen der rechtsradikale Thüringer Landeschef Björn Höcke und sein nicht minder rechtsradikales Netzwerk nun die Geschicke der Partei. „Der wahre Chef der AfD“, nannte Journalistin Ann-Kathrin Müller ihn in ihrer bestechenden Analyse im Spiegel. „Sein Ziel ist das Ende der Bundesrepublik.“

Sprechen wir es aus: Die AfD ist der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus in Deutschland. Und hat seit neuestem auch kein Problem mehr damit, das offen zu zeigen. Statt wie bisher zu versuchen, die Kontakte in die rechtsextreme Szene herunterzuspielen, wird nun versucht, den Verfassungsschutz zu delegitimieren. Björn Höcke spricht nur noch vom „sogenannten Verfassungsschutz“, Markus Frohnmaier sprach in Stuttgart am Samstag vom „Regierungsschutz“.

Rechtsradikal? Total egal!

Warum das? Die Behörde ist für viele Menschen in Deutschland der Gradmesser für die Frage, wer oder was rechtsextrem ist. Die AfD will das ändern. Dann wäre auch die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall nicht mehr so problematisch für die Partei.

Das mag alles logisch klingen, aber der Zug ist längst abgefahren. Den Anhängern und Wählern ist es offenkundig schlicht egal, wie offenkundig rechtsradikal die AfD mittlerweile ist.

Ich habe in einem Artikel zur AfD-Demo am Samstag darauf aufmerksam gemacht, dass auf herzförmigen AfD-Flyern der Spruch „Unser Land zuerst!“ stand, der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel aber auf der Bühne „Deutschland zuerst!“ sagte. Das ist keine Wortklauberei, das ist ein relevanter Unterschied: Letzteres ist eine Formel, die von Rechtsextremisten seit Jahrzehnten genutzt wird.

Spaniels Antwort darauf auf Telegram: „Was sonst außer Deutschland könnte mit ‚unser Land‘ denn auch gemeint sein?“ Auf die im Artikel aufgezeigten Parallelen zu rechtsextremen Parteien wie der NPD ging er gar nicht erst ein. Warum auch.

AfD-Wähler: Das ist die bittere Wahrheit

Sprechen wir es aus: Die AfD wird nicht gewählt, weil Leute die Nähe der Partei zu rechtsextremen Akteuren und Positionen nicht sehen. Oder die rechtsextremen Akteure und Positionen innerhalb der Partei. Die AfD wird trotzdem gewählt. Und die AfD wird genau deswegen gewählt.

Wir können uns natürlich fragen, warum das so ist. Und wir sollten nicht müde werden, auf rechtsextreme Akteure und Positionen hinzuweisen. Aber wir sollten uns auch nicht die Illusion machen, dass sich dadurch Menschen von der AfD abwenden. Wer zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Partei ist oder diese wählt, der weiß über all das grob Bescheid. Das ist die bittere Wahrheit.

Radikale Aussagen: Nehmen wir sie beim Wort

Wenn ein Teilnehmer der AfD-Demonstration in Stuttgart in Richtung Gegendemonstranten ruft „Alle ab in die Gaskammer, ey!“, und von den Umstehenden niemand etwas dazu sagt, dann ist dieses Schweigen auch eine Aussage.

Nehmen wir die Menschen also ernst in dem, was sie sagen, wen sie wählen, wie sie handeln. Und versuchen wir als Gesellschaft mit dem Problem umzugehen, das besteht, statt Stellvertreterprobleme zu schaffen.

"Sorgen und Ängste": Auch Faschisten können lächeln

Nein, Menschen hören nicht auf, AfD zu wählen, wenn man ihre „Sorgen und Ängste“ ernst nimmt. Dafür muss man ihnen nicht absprechen, welche zu haben. Nein, die Aussagen von AfD-Politikern sind keine Ausrutscher. Der Tabubruch war von Anfang an ein Kernelement der Partei-Strategie. Ja, auch wer freundlich lächelnd vor blauen Herzen posiert, kann im Inneren ein Faschist sein.

Sprechen wir es aus: Es gibt in Deutschland einen relevanten Anteil von Menschen, die bereit sind, eine rechtsradikale Partei zu wählen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Und umso eher die demokratische Gesellschaft das realisiert, statt zu verdrängen, umso eher kann sie darauf reagieren.