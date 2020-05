So finden Sie zur Immobilienmesse

Mit dem PKW:

Das Bürgerzentrum Waiblingen liegt unmittelbar an der B14, erreichbar über die Ausfahrt Waiblingen Mitte.

Ausreichend Parkplätze finden Sie direkt am und in unmittelbarer Umgebung des Bürgerzentrum Waiblingen.

Anschrift:

Bürgerzentrum Waiblingen

An der Talaue 4

71334 Waiblingen

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Waiblingen erreichen Sie mit der S-Bahn Linien S2 und S3.

Vom Bahnhof Waiblingen aus erreichen Sie das Bürgerzentrum Waiblingen mit den Buslinien 201, 202, 207, 208, 209, 210

bis Haltestellen "Hallenbad, "Remsbrücke", "Feuerwehrgerätehaus", "Beinsteiner Straße".

Weitere Informationen zu Bus und Bahn erhalten Sie unter www.vvs.de

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anfahrt!

Sanitäre Anlagen

Es stehen Ihnen Sanitäranlagen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Behinderten- und Kinderwagen gerechter Messezugang

Ein behinderten- und Kinderwagen gerechter Messezugang ist gewährleistet.