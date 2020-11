Striebich trifft Paulowitsch

Der Bürgermeister von Kernen im Gespräch

Seit einem Jahr ist Benedikt Paulowitsch jetzt Bürgermeister von Kernen. Die ersten zwölf Monate hatten es in sich für den 32-Jährigen. In der Corona-Pandemie wurde er zum Krisenmanager. Im Gespräch mit Redakteur Sebastian Striebich berichtet Benedikt Paulowitsch von seinem ersten Jahr im Rathaus, spricht über die Gräben in Kernen nach der Bürgermeisterwahl und erklärt, warum er momentan auf einer Luftmatratze schläft.