Ärger wegen Flugbetriebs: Neue Einflugschneise Korb, Grunbach und Schorndorf?

Der Flug einer Eurowings-Maschine am Sonntag (19. 2.) gegen 16.35 Uhr über dem Remstal gibt Rätsel auf. Einem auf seinem Balkon Sonne tankenden Kleinheppacher fiel der „recht tief fliegende“ Airbus auf. Der Deutschen Flugsicherung wurden jedoch keine von den normalen Routen abweichenden Flugaktivitäten gemeldet. Hat das alles etwas mit dem umstrittenen neuen Flugkorridor über dem Landkreis Esslingen zu tun, gegen den mehrere Kommunen klagen?

Im Sinkflug übers Remstal

Sonnen-Wetter ist zum Genießen da. Besonders, wenn man von seinem Balkon in Richtung Großheppach und dahinter den Schurwald blicken kann. „Störend sind nur die Flugzeuge neuerdings“, sagt ein Kleinheppacher, der sich bei der Zeitung gemeldet hat. Früher seien nicht so viele Flugzeuge so niedrig übers Remstal geflogen, ärgert er sich. „Mir kommt’s auf dem Balkon vom Fluglärm her auf jeden Fall so vor, wie wenn sich was geändert hätte. Aber vielleicht hat man noch die Corona-Ruhe als Standard im Kopf.“

Um der Sache mal auf den Grund zu gehen, schaute der Kleinheppacher im Internet nach Flugdaten-Plattformen und wurde bei adsbexchange.com fündig – das ist vergleichbar mit flugradar.org und anderen Anbietern. Dort fand er für Sonntag (19. 2.), wo ihn Flugzeuge aktuell besonders genervt hätten, den Flug eines Airbus A-320 von Eurowings, Flugnummer EWG47K, der von 16.32 bis 16.35 Uhr von südlich von Fellbach kommend im Sinkflug übers Remstal flog, angeblich in rund 1300 bis 1100 Metern Höhe, um dann kurz vor Schorndorf eine scharfe Rechtskurve nehmend über dem Schurwald in Richtung Plochingen und wohl weiter westlich zum Stuttgarter Flughafen in Echterdingen zu fliegen.

Das sagt die Deutsche Flugsicherung

„Angaben von privaten Flugdaten-Anbietern kommentieren wir grundsätzlich nicht“, sagt Kristina Kelek, Pressesprecherin bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) im hessischen Langen. Weder am Montag (20. 2.) noch am Sonntag (19. 2.) sei der DFS jedenfalls gemeldet worden, dass irgendein Flugzeug eine gängige und vereinbarte Route verlassen hätte. „Uns ist auch nicht bekannt, dass sich im Bereich der zugelassenen Flugrouten im Nordosten Stuttgarts irgendetwas verändert hätte die letzte Zeit.“

Kristina Kelek verweist auf die im Internet von der DFS bereitgestellte „Stanlytrack“-Plattform. Auf dieser kann man alle in der Luft befindlichen Flugzeuge live verfolgen. Zudem lassen sich unter dem Menüpunkt „Summary“ auch Flugrouten von vergangenen Zeiten aufrufen. Für einen bestimmten Tag frühestens aber ab dem Nachmittag des Folgetages. Zeitfenster sind rund auf Viertelstunden genau oder aber ganztägig auf 0.00 bis 23.55 Uhr einstellbar.

Im Stanly-Track-System taucht auch der Eurowings-Flug EWG47K (EW2535) von Sonntag auf. Dieser Airbus A-320 war von Teneriffa kommend gegen 16.35 Uhr im Landeanflug auf den Stuttgarter Flughafen. Offizielle Flughöhe überm Remstal (Endersbach, Grunbach, Winterbach): 1219 Meter. Von Grunbach begann der weite Anflugbogen über Rohrbronn, Winterbach und Schlichten und zog sich weiter über das Gebiet zwischen Lichtenwald und Hegenlohe hindurch bis in den Hauptflugkorridor gen Südwesten und Flughafen.

Das sagt Eurowings

„Normalerweise fliegen die Germanwings-Maschinen hier etwas anders. Aber der so frühe Bogenflug ist eine erlaubte Alternativroute, die in den vergangenen Tagen häufiger genommen wurde“, erläutert ein Sprecher von Eurowings. „Diese Alternativroute ist aber nichts Neues und wird seit Jahren immer wieder mal geflogen. So unterschiedlich zu ‘normalen’ Routen ist sie auch gar nicht.“ Welche Routen genommen würden, hänge stets vom aktuellen Flugverkehr, Wind- und Wetterlagen sowie Absprachen mit den Fluglotsen ab.

Mit dem neuen Flugkorridor im Landkreis Esslingen, der ab dem 23. Februar in Betrieb genommen wird, würden sich die Flugrouten nordöstlich von Stuttgart jedoch nicht verändern. Der über dem oder nördlich des Remstals begonnene Sinkflug und über Schorndorf eingeschlagene Bogenkurs habe mit dem neuen Flugkorridor nichts zu tun, sagt der Eurowings-Sprecher. „Die Flughöhe ist gesetzlich geregelt und die Piloten haben einen Spielraum zum Reagieren auf Wetter und Winde zum Beispiel und in Absprache mit den Fluglotsen.“ Über den Streit wegen des neuen Flugkorridors im Südosten Stuttgarts berichtete zum Beispiel die Esslinger Zeitung aktuell am Dienstag (21.2.).

Tatsächlich überflogen beispielsweise am Sonntag (19. 2.) noch folgende Flugzeuge in ähnlicher Weise das Remstal, nur etwas nördlicher – von Kleinheppach, Steinreinach, Buoch, Gundelsbach oder Hößlinswart kommend und alle über Schorndorf einen Rechtsbogen fliegend:

AFR32MM (AF 1408) von Paris nach Stuttgart, Höhe 1524 Meter, Ankunft in Stuttgart 10.41 Uhr.

DLH4KK (LH130) von Frankfurt/M nach Stuttgart, Höhe rund 1800 Meter, Ankunft in Stuttgart 14.11 Uhr.

EWG30U (EW2461) von London nach Stuttgart, Höhe 1524 Meter, Ankunft in Stuttgart 16.57 Uhr.

EFD6S (EFD006) von Farnborough nach Stuttgart, Höhe 1524 Meter, Ankunft in Stuttgart 17.16 Uhr.

EWG31UP (EW2605) von Lissabon nach Stuttgart, Höhe 2743 bis 2133 Meter, Ankunft in Stuttgart 17.25 Uhr.

AFR46YX (AF1808) von Paris nach Stuttgart, Höhe 2743 bis 2133 Meter, Ankunft in Stuttgart 17.40 Uhr.

EWG29NW (EW2465) von London nach Stuttgart, Höhe 1524 Meter, Ankunft in Stuttgart 21.45 Uhr.

CFG4LA (DE1480) von Las Palmas nach Stuttgart, Höhe rund 1800 Meter, Ankunft 22.58 Uhr.

BAW92RU (BA922) von London nach Stuttgart, Höhe 1524 Meter, Ankunft in Stuttgart 23.11 Uhr.

Weiter östlich überflogen am Sonntag (19.2.) weitere rund zehn Passagierflugzeuge Schorndorf, meist in Höhen von rund 2700 Metern – in direkter Umgebung zum Remstal von Birkmannsweiler, Oppelsbohm, Vorderweißbuch, Steinenberg oder Breitenfürst und weiters her von Amsterdam, Frankfurt, London und Paris sowie Hamburg, Leipzig und Berlin kommend.