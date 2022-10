Öko-Kraftstoff "MotoMix Eco": Warum setzt Stihl weiter auf Verbrennungsmotoren?

Stihl erweitert stetig sein Angebot an Akkugeräten, optimiert aber auch weiter Produkte mit Verbrennungsmotor. Der Motorsägenhersteller ist Mitglied der „eFuels Alliance“ und ist mit einem biogen-synthetischen Öko-Kraftstoff auf dem Markt. Der eignet sich auch sehr gut für Notstrom-Aggregate. Ein Interview über „MotoMix Eco“ und die Innovationsstrategien, die dahinterstecken, mit dem Stihl-Bereichsleiter Innovation Dr. Holger Lochmann.

Plant Stihl ein komplettes Auslaufen der Geräte mit Verbrennungsmotoren?

Nein, das wäre auf lange Sicht gar nicht möglich. Deshalb entwickeln und optimieren wir beides weiter, die Akkugeräte und die Geräte mit Verbrennungsmotor. Akkugeräte brauchen eine Ladeinfrastruktur. Sie eignen sich deshalb besonders für alle Anwendungen rund um Haus und Garten. Bei Heckenscheren etwa hat der Akkuantrieb ganz deutlich die Nase vorn. Wenn Sie aber leistungsstarke Motorsägen für das Arbeiten im Starkholz benötigen, gibt es noch keine adäquaten Akkugeräte für diesen Einsatzbereich. Entsprechend variiert die Anzahl von Akkugeräten in unserem Produktportfolio je nach Anwendungsbereich. Insgesamt sind schon 20 Prozent unserer verkauften Produkte Akkugeräte und das Akku-Portfolio ist stark wachsend.

Kann durch Akkus eigentlich jemals dieselbe Leistung wie bei Verbrennungsmotoren erzielt werden?

Die Akkutechnologie müsste etwa um den Faktor zehn besser werden. Konkret müssten die Lithium-Akkupacks zehnmal leichter werden oder anders herum bei gleichem Gewicht müsste die Energiedichte um 1000 Prozent, also den Faktor 10 gesteigert werden. Dann wären wir ziemlich nah dran an dem, was ein Akkupack theoretisch leisten könnte. Dann hätten Sie aber nur noch Ionen-Ladung im Akkuvolumen drin und keine Anoden oder Kathoden mehr, die heute das Volumen des Akkus ausfüllen – also eine theoretische Grenzbetrachtung, die das physikalisch Mögliche aufzeigt. Praktisch ist das auf wohl mindestens zehn Jahre gesehen nicht umsetzbar. Aber wir sind stetig dran und entwickeln konsequent weiter.

Stihl hat aber doch auch Motorsägen mit Akku im Produktportfolio?

Ja, wir haben natürlich auch Motorsägen mit Akku, sowohl für den Privatgebrauch als auch für professionelle Anwendungen, wie zum Beispiel die MSA 300 mit 3-KW-Motor, die derzeit leistungsstärkste Akkusäge weltweit auf dem Markt. Das ist zwar primär keine Starkholzsäge, aber Profis in Kommunalbetrieben oder im Landschaftsbau können die MSA 300 sehr gut zum Bäumefällen und Ästestutzen einsetzen. In Ortschaften, in denen es Lademöglichkeiten gibt, ist die Anwendung kein Problem. Bei der MSA 300 sind wir schon in der 3-KW-Klasse unterwegs und man braucht für die hohe Leistung einen sehr ausdauernden Akku. Bei 36 Volt hat man sehr hohe Entladeströme, deshalb haben wir für die Akkusäge eine neue Akku-Technologie entwickelt: die Power-Laminat-Technologie, damit wir die 337 Wattstunden in das Gerät hineinkriegen bei gleichzeitig möglichst niedrigem Gewicht. Dieser Akkupack wiegt nur zwei Kilogramm. Das ist ein hervorragender Energiedichte-Wert für einen Akkupack dieser Größe.

Wo hakt es bei den Akkugeräten noch?

Der Elektromotor ist zwar meist leichter als der Verbrennungsmotor, es hakt aber am Komplettpaket E-Motor und Akku im Vergleich zum Paket Benzinmotor mit Tank. Wenn Sie als Wald- oder Forstarbeiter zweimal fünf Liter unseres Kraftstoffs MotoMix oder MotoMix Eco pro Tag verbrauchen, dann müssten Sie 100 Kilogramm Akku als Äquivalent bereitstellen. Die würde aber niemand schleppen oder bezahlen wollen. Das heißt, wir haben immer die Frage: Was kann welche Technologie leisten? Da, wo es keine Lade-Infrastruktur gibt, wie im Wald, kommen wir vorerst wohl nicht von der Benzin-Motorsäge weg. Aber genau deshalb entwickeln wir diese parallel weiter.

Was hat es mit dem hauseigenen Kraftstoff MotoMix Eco von Stihl auf sich?

Er macht unseren langjährigen Kraftstoff MotoMix noch umweltfreundlicher und leistungseffizienter. Es handelt sich um einen biogen-synthetischen Kraftstoff, der aus Alkylaten aufgebaut ist. Das heißt, wir haben nicht wie im Tankstellen-Benzin fürs Auto Aromaten wie Benzol, Toluol, Xylol oder Ethylbenzol drin. Sondern wir haben neben etwa 90 Prozent mineralölbasierten Alkylaten die restlichen zehn Prozent aus biogenen Quellen so zusammengesetzt, dass der Kraftstoff viel sauberer verbrennt. Leistung und Lebensdauer sind auch viel besser als bei ethanolhaltigen Kraftstoffen. Biogen bedeutet, dass ein aus Holzabfällen gewonnener Teilkraftstoff mitvermischt wird. Wir haben dadurch ein 70 Prozent niedrigeres Ozonbildungspotenzial im Abgas und reduzieren den CO 2 -Ausstoß.

Würden Sie das bitte genauer erklären?

Ein Kraftstoff-Molekül besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff, und Sie können an einen Kohlenstoff unterschiedlich viel Wasserstoff dranhängen, je nachdem welche Chemie Sie benutzen. Wenn Sie mehr Wasserstoff an den Kohlenstoff drankriegen und aromatenfrei werden, dann entsteht bei der Verbrennung weniger CO 2 , dafür aber mehr Wasser. Bei MotoMix konnten wir dadurch schon zehn Prozent weniger CO 2 -Ausstoß im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen herausarbeiten. Bei MotoMix Eco wenden wir einen zweiten Trick an. Wir haben eine zu mindestens 85 Prozent CO 2 -neutrale Komponente drin, die ebenfalls aromatenfrei ist. So kommen wir in Summe zu 18 Prozent CO 2 -Einsparung im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen. Das ist der erste echte Schritt hin zu synthetischen CO 2 -neutralen Kraftstoffen.

Warum verzichten Sie auf Ethanol?

Lassen Sie mich das am Beispiel eines Boots mit Außenbordmotor erklären: Wenn Sie da einen ethanolhaltigen Kraftstoff im Tank drin lassen, fängt er an, sich langsam zu zersetzen, es entstehen durch chemische Alterung schwarze Ablagerungen auf Oberflächen, gerade im Gemisch aufbereitenden Vergasern oder in Einspritzdüsen. Wenn noch etwas Wasser dazukommt, weil zum Beispiel ein Motor draußen steht, entsteht durch Phasen-Separation eine Ethanol-Wasser-Phase im Tank. Die sackt nach unten, wo der Kraftstoff beim Anlassen angesaugt wird, oben drüber schwimmt das Benzin. Dann sauge ich unten nur Ethanol-Wasser an und damit läuft der Motor nicht. Bei Booten ist dieses Phänomen bekannt.

Und bei Garten- und Forst-Geräten?

Da ist es ähnlich. Wenn Sie einen Freischneider benutzen, motten Sie ihn nach der letzten Verwendung ein und dann liegt der ein halbes Jahr im Schuppen. Wenn Sie den zuletzt aber mit MotoMix befüllt haben, dann springt der im nächsten Frühjahr deutlich besser an als mit herkömmlichem Benzin. MotoMix beziehungsweise MotoPlus ist deshalb übrigens auch für Notstromaggregate sehr gut geeignet. Man zieht zweimal am Seil und die Kiste springt an. Unsere Kraftstoffe sind sehr lagerstabil.

Und die Nachteile von MotoMix und MotoMix Eco?

Eigentlich nur der Preis. Preislich sind wir hier eher im Rennkraftstoff-Bereich: rund fünf Euro pro Liter. MotoMix Eco ist noch mal rund 50 Cent teurer als MotoMix. Noch hängen wir da am stark schwankenden Rohölpreis. Überall dort, wo die hohen Marktpreise für den Kraftstoff akzeptiert sind, zum Beispiel aufgrund von Umwelt-Regulierungen, können wir dann auch größere Mengen und preiswertere Fassware verkaufen, wie etwa in Wasserschutzgebieten im Forst. Bei Alkylat-Kraftstoffen ist gerade im Profibereich eine große Akzeptanz vorhanden. Die Absatzmengen-Entwicklung ist positiv. Ein anderes Thema ist die unseres Erachtens kontraproduktive Besteuerung.

Was ist mit der Besteuerung?

Wir haben sehr lange an dem Produkt herumgetüftelt. Ich bin seit 1999 bei Stihl, da hatten wir MotoMix gerade eingeführt. Mit MotoMix Eco haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht: beste Kaltbeschleunigung, keine Gasblasenbildung, gutes Startverhalten, die Leistungsperformance und die Umweltbilanz wurden stark optimiert. Wir haben den Anteil von Mineralöl um 10 Prozent reduziert. Trotzdem müssen wir voll Mineralölsteuer, Energiesteuer und Treibhausabgabe zahlen beziehungsweise in den Verkaufspreis mit einrechnen. Der Kunde muss dann auf diese ganzen Steuern auch noch Mehrwertsteuer zahlen. Sollte man nicht lieber solche umweltfreundlichen Innovationen steuerlich entlasten, indem zumindest der Anteil an Mineralöl, der reduziert wurde, steuerfrei verrechnet wird? Unser Wunsch ist, dass MotoMix ECO als CO 2 -reduzierter Kraftstoff anerkannt wird. Das wäre auch für andere Unternehmen ein Ansporn, die Umwelt- und Klimaverträglichkeit von Kraftstoffen weiter zu erhöhen.

Könnte man den Preis nicht auch durch größere Mengen reduzieren?

Das Problem ist der Realitätscheck. Sie brauchen in größerem Maßstab die Rohstoffe für einen Sonderkraftstoff, und die haben wir heute leider noch nicht. Die Biokomponenten aus dem Wald für MotoMix Eco beziehen wir derzeit vorwiegend aus skandinavischen Ländern. Den Kraftstoff haben wir, wie auch schon MotoMix, im Hause Stihl selbst entwickelt. Herstellen lassen wir den Kraftstoff in einer der vier großen Raffinerien in Norddeutschland. Wir arbeiten mit der TU München, den Unis Stuttgart, Karlsruhe und Co. zusammen, um diese Innovationen noch stärker voranzutreiben. Die Rohstoffproduktion läuft aber noch nicht im industriellen Maßstab. Wenn man davon noch mehr haben will, wird es sehr teuer, weil nicht genug Menge da ist. Diese biogenen Rohstoffe werden auch schon ganz gut von anderen Kunden abgefragt, zum Beispiel aus der Kosmetikindustrie und als Lösemittel für Farben oder Lacke. In vielen Branchen gibt es den Trend zu nachhaltigen Produkten. Aber die Stoffkreisläufe sind gerade erst noch im Aufbau. Es ist heute schwer zu beurteilen, wie groß die Rohstoffvolumen werden, und wann größere Mengen verfügbar sein werden.

Aber man kann Stihl-Motorgeräte auch mit Tankstellen-Benzin befüllen, oder?

Motorsägen-Motoren sind gemisch-geschmierte Motoren. Herkömmliches Benzin von der Tankstelle kann selbstverständlich verwendet werden, wenn man es mit Öl mischt. Weil die Motoren anlagentauglich sind, haben wir keine Ölwanne in den Geräten. Wir verwenden ein 1:50-Gemisch, das heißt, zwei Prozent Öl werden beigemischt.

Wie lassen sich die Erkenntnisse der Stihl’schen Innovationsabteilung bezüglich MotoMix Eco auf die Motorisierung insgesamt übertragen?

Der Kraftstoff ist komplett zugelassen und abgaszertifiziert für jeden Motor, den wir heute verkaufen und eignet sich auch für ältere, selbst 30 Jahre alte Stihl-Produkte. MotoMix erfüllt die Anforderungen für Rettungskräfte, weil es lagerfähig ist. Und auch MotoMix Eco ist ein sehr gutes Normalbenzin. Zudem kommt es an die Spezifikation von Superbenzin heran, was die Oktanzahl angeht. Leistung und Lebensdauer sind aber viel besser als bei ethanolhaltigen Kraftstoffen. Autos betanken könnte man mit MotoMix Eco nicht, dazu bräuchte man eine Variante ohne Öl. Aber grundsätzlich könnten Sie das Prinzip der Beimischung synthetisch-biogener Stoffe auf alle Benzinmotoren übertragen. Synthetische Kraftstoffe können die Effizienz von Benzinern erhöhen sowie schädliche Abgase und CO 2 verringern. Wenn da nicht das große Problem der mangelnden Rohstoffverfügbarkeit bestehen würde. Deshalb sind auch die „eFuels“ im Aufbau und absolut zukunftsweisend.

Stihl ist Mitglied der eFuels Alliance. Was sind eFuels eigentlich?

eFuels sind weitgehend CO 2 -neutrale Kraftstoffe. Sie gewinnen diese, indem sie CO 2 aus der Atmosphäre entnehmen und mit Wasserstoff zusammen zu Methanol („Holzalkohol“) machen, und dieses in einen CO 2 -neutralen Kraftstoff verwandeln. Mit Windkraft zum Beispiel könnte man über Elektrolyse Wasserstoff herstellen. Das Methanol nehmen Sie, um entsprechend über den Fischer-Tropsch- oder den MtG (Methanol-to-Gasoline)-Prozess einen fahrzeugfähigen Kraftstoff zu erhalten. Je nachdem, welchen Prozess Sie fahren, können Sie Alkylate herstellen oder Kraftstoffe, die sehr maßgeschneidert auf bestimmte Motoren und Brennverfahren sind. Da liegt viel Potenzial drin. Wenn wir mal irgendwann an eFuels rankommen, hielte ich auch diesen Weg für sehr vernünftig. Die eFuel-Projekte sind aber noch nicht so weit. Ich halte es aber auch für sehr vernünftig, dass Produkte mit Verbrennungsmotoren, die im Wald eingesetzt werden, mit Kraftstoffen zu befüllen, die synthetisch-biogene Komponenten beinhalten, die auch aus dem Wald kommen. Ganz im Sinne des Kreislaufgedankens. Wir nutzen also heute das, was real umsetzbar ist, arbeiten aktiv mit an der technologischen Transformation und treiben diese voran, anstatt nur auf eine Karte zu setzen, und abzuwarten.

Ist MotoMix Eco nur ein Prestigeprojekt?