16-Jährige aus Remshalden vermisst: Hinweise auf Gründe für ihr "Verschwinden"

Gegen 6.30 Uhr am Dienstag (24.1.) verließ sie die elterliche Wohnung in Remshalden-Grunbach. So wie gewöhnlich, um dann angeblich die S-Bahn zur Schule in Stuttgart-Sommerrain zu nehmen. Doch in der Schule kam sie nicht an. Seither wird die 16-jährige Julia W. vermisst. Ein möglicher Grund für das „Verschwinden“ der Jugendlichen kristallisiert sich nach ersten Ermittlungen der Polizei heraus. Was sind nun die nächsten Schritte der Kripo?

Öffentlichkeitsfahndungen und Persönlichkeitsrechte

„Es ist immer eine Einzelfallentscheidung und unterliegt der Abwägung, ob wir bei einer vermissten Person mit Foto und Namen in die Öffentlichkeitsfahndung gehen. Bei Jugendlichen und Kindern sprechen wir das in der Regel mit den Erziehungsberechtigten ab“, sagt Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. „Denn die Persönlichkeitsrechte der vermissten Person sind möglichst zu wahren. Deshalb nennen wir hier auch nur den Vornamen der 16-Jährigen aus Grunbach. Den vollen Namen zu verbreiten, könnte lang anhaltende negative Nachwirkungen haben. Das Internet vergisst nicht.“

Minderjährige würden bei der Polizei generell sofort als „vermisst“ geführt, wenn ihr Aufenthaltsort den Erziehungsberechtigten unklar sei und diese sie als vermisst meldeten. Anders bei erwachsenen Vermissten, erläutert Biehlmaier. „Wenn bei Erwachsenen kein Grund zur Wohlgefährdung vorliege, werde nach diesen auch nicht gefahndet und sie gelten auch nicht so schnell als vermisst im Polizei-System. „Erwachsene haben das Recht, sich an unbekannte Orte zu begeben und niemandem Bescheid zu sagen. Minderjährige nicht.“

Ausnahmegründe, eine Öffentlichkeitsfahndung nach erwachsenen Vermissten zu starten, könnten sein: Suizidgefahr, der Verdacht auf ein Kriminaldelikt, medizinische Notlagen und daraus resultierende Gesundheitsgefahren, oder bei Älteren zum Beispiel Verwirrtheit, Demenz oder Alzheimer. „Ist ein Seniorenheimbewohner abgängig und draußen hat es Minustemperaturen, muss beispielsweise sofort gehandelt werden und da geht dann auch zügig eine Öffentlichkeitsfahndung raus“, so Biehlmaier.

Der Ermittlungsstand im Falle der 16-jährigen Grunbacherin

Werden Minderjährige vermisst, könne eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden. „Das können wir auch in dem Fall nicht. Die Ermittlungen laufen. Das persönliche Umfeld, Bekannte, Freundinnen, die Familie, Mitschüler, womöglich auch Lehrkräfte, werden befragt und natürlich werden auch das Internet und die sozialen Medien durchforstet.“

Es gebe bislang weder Hinweise auf ein Verbrechen noch auf Suizidgefahr, sagt Biehlmaier. „Nach jetzigem Ermittlungsstand hat die Jugendliche ihr Lebensumfeld bewusst verlassen.“ Es gebe Hinweise, dass sie sich bei Kirchheim unter Teck beziehungsweise in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte. Entsprechende Suchmaßnahmen wurden von der Polizei dahingehend erweitert.

Von konkreten Problemen oder Streitigkeiten in der Familie oder der Schule sei der Polizei indes nichts bekannt. Ebenso wenig hätten die Ermittler Hinweise auf zum Beispiel eine dubiose Internetbekanntschaft gefunden, zu der sich die 16-Jährige begeben haben könnte.

Parallel zur Öffentlichkeitsfahndung lief der Eintrag in die Fahndungssysteme, so dass mindestens bundesweit alle Polizeidienststellen auf das Foto der Vermissten zugreifen können.

Beschreibung der Vermissten Julia W. und Bitte um Hinweise

Julia W. ist circa 1,60 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie am Dienstag mutmaßlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie mit schwarzen Winterstiefeln.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Teenagers geben können, sich unter Tel. 07361/5800 zu melden.

Wie oft kommen solche Vermisstenfälle im Rems-Murr-Kreis vor?

„Das Polizeipräsidium Aalen bekommt beinahe täglich Vermisstenmeldungen“, sagt Rudolf Biehlmaier. „Wenn es sich um Jugendliche oder Kinder handelt, dann sind diese häufig nur eine, zwei oder auch zehn Stunden weg. Nicht selten sind es Heimkinder.“

So wie im Falle eines Elfjährigen, der mehrfach aus einer Winnender Jugendhilfe-Einrichtung verschwunden war und auch im Juli 2021 erneut einen Tag später wohlbehalten aufgegriffen werden konnte. Die Polizei hatte einen ganzen Abend und die Nacht über eine aufwendige Suchaktion mit Hubschrauber am Laufen. Wäre der Elfjährige nicht so schnell wieder aufgetaucht, hätte man damals wohl auch ein Foto des Kindes veröffentlicht, mit der Bitte um Hinweise auf potenzielle Aufenthaltsorte.

Für Furore hatte im Mai 2020 das Verschwinden eines Zehnjährigen gesorgt, der nach einem Streit die elterliche Wohnung in Fellbach verlassen hatte – und nicht zurückkam. In diesem Fall war eine Vielzahl von Einsatzkräften mit der Suche des Jungen beauftragt. Zufällig entdeckte eine Passantin das Kind einen Tag nach dessen Verschwinden in Fellbach. Dem Jungen fehlte nichts; er wurde wohlbehalten seiner Mutter übergeben. Ein 20-Jähriger hatte den Jungen, den er überhaupt nicht kannte, mit zu sich nach Hause genommen, mit ihm am PC gespielt und ihn mit Essen versorgt. Es gab seinerzeit keine Hinweise, dass der Mann Böses im Schilde geführt oder dem Jungen etwas angetan haben könnte. Bei der Polizei gab der 20-Jährige an, er habe Verständnis dafür gehabt, dass der Junge wegen des Streits von zu Hause weggelaufen war, und habe dem Kind lediglich helfen wollen.

Noch früherer Vermisstenfall

2019 war ein elfjähriger Junge auch aus Winnenden verschwunden. Auch dieses Kind, ein unbegleiteter Flüchtlingsjunge aus dem Irak, hatte dort in einer Einrichtung gelebt. Die Polizei hatte im März 2019 eine große Suchaktion gestartet, nachdem der Junge nach der Schule nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war. Der Junge war zuvor nie – im Unterschied zum aktuellen Fall – ohne Rücksprache seiner Wohngruppe ferngeblieben. Eine Vielzahl von Einsatzkräften durchkämmte seinerzeit die Gegend ums Winnender Wunnebad.

Große Erleichterung stellte sich ein, als schließlich vier Tage nach dem Verschwinden des Jungen auf Facebook ein Video auftauchte, welches von Fachleuten rasch als echt eingestuft wurde: „Ihr braucht keine Angst zu haben“, sagte der Junge in diesem Video: Er habe sich nach Schweden aufgemacht, weil dort Verwandte von ihm lebten. In Schweden wurde recht schnell ein Vormund für das Kind bestellt, und der Junge stellte dort einen Asylantrag.