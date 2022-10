1600 Beschäftigte in Alfdorf sorgen sich: ZF gliedert "Sicherheitstechnik" aus

Der ZF-Konzern hat bekanntgegeben, seine Unternehmenssparte Passive Sicherheitstechnik bis Ende 2023 auszugliedern und neu aufzustellen. Betroffen ist so auch der Hauptsitz der Sparte in Alfdorf (ehemals TRW) mit rund 1600 Beschäftigten. Ziel der ZF-Konzernspitze in Friedrichshafen: „Ein noch höheres Wachstum zu erzielen.“ Laut Betriebsrat herrscht deshalb große Unsicherheit innerhalb der Belegschaft. Die Unternehmenssparte, intern „Division“ genannt, hat insgesamt 3500 Mitarbeiter und neben Alfdorf Standorte in Aschau am Inn, Aschaffenburg, sowie in Laage bei Rostock.

„Ich kann die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen“, wird Daniel Sauerbeck, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Standorts Alfdorf in einer Mitteilung zitiert. „Die Division befindet sich in einer komfortablen Lage. Fast jedes vierte passive Sicherheitssystem für die globale Automobilindustrie stammt von der ZF-Division, die Airbags, Sicherheitsgurte und Lenkräder in verschiedener Art produziert und entwickelt.“

Es gelte jetzt abzusichern, dass die Veränderungen nicht zulasten der Beschäftigten gehen, so Sauerbeck, der auch Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats der Division Passive Sicherheitstechnik ist und in engem Kontakt mit den anderen Standorten und der IG Metall stehe, um das weitere Vorgehen der Arbeitnehmervertreter abzustimmen.

Angesichts des Prozesses sei die Unsicherheit in der Belegschaft groß, sagt Sauerbeck. „Die Ungewissheit ist belastend, wir brauchen Absicherung der Arbeitsbedingungen auf lange Sicht“. Verstärkt würden die Bedenken in Alfdorf durch die Standortschließungsentscheidung für den Standort Eitorf mit 690 Beschäftigten. „Der ZF-Konzern will uns ausgliedern – als eigenständiges Unternehmen aufstellen – aber was passiert nach diesem Prozess?“ Sauerbeck fordert die Entscheider auf, nun mit offenen Karten zu spielen. „Wir fordern, kontinuierlich über den Prozess informiert zu werden und die Regularien der Mitbestimmung einzuhalten.“

Laut Mitteilung der Arbeitgeberseite sieht der ZF-Konzern in einer Ausgliederung der Division Passive Sicherheitstechnik „die besten Voraussetzungen, stärkeres Wachstum und einen nachhaltigen Ausbau der Marktposition der weltweiten Nummer 2 im Geschäft mit passiver Sicherheitstechnik durch Einbezug externer Investoren zu generieren.“ Diese Möglichkeit werde den Anspruch des Unternehmensbereichs als innovativster und zukunftsorientiertester Akteur im Markt nachhaltig stärken.

Die Systeme der passiven Sicherheitstechnik stellten ein eigenständiges Geschäft dar, welches weitgehend unabhängig von der Transformation in der Automobilindustrie agiere und hohe Wachstumspotenziale aufweise. Zur Erschließung dieser Wachstumspotenziale seien jedoch zusätzliche Investitionsmittel erforderlich.

„Die Division Passive Sicherheitstechnik ist seit der Übernahme des Geschäftsbereiches im Jahr 2015 eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte des ZF-Konzerns“, wird Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender von ZF, in einer Mitteilung zitiert. „In den vergangenen sieben Jahren hat ZF die Division zur weltweiten Nummer 2 bei passiven Sicherheitssystemen entwickelt. Aufgrund der Transformation des Mobilitätsgeschäfts planen wir die Neuaufstellung des Sicherheitsgeschäfts.“

Heute habe die Division Passive Sicherheitstechnik einen Marktanteil von rund 25 Prozent am weltweiten Umsatz mit passiven Sicherheitsausrüstungen, mit erheblichem Potenzial für mehr, so die Konzernspitze. Das Produktportfolio beinhalte sowohl einzelne Komponenten als auch komplette passive Sicherheitssysteme für verschiedene Fahrzeugsegmente, die von kleinen Fahrzeugen im Volumensegment bis hin zu den anspruchsvollsten Luxusfahrzeugen reichen.

Martin Fischer, Mitglied des ZF-Konzernvorstands und verantwortlich für die Division Passive Sicherheitstechnik, fügte hinzu: „Strategisch und finanziell befinden wir uns in einer komfortablen Lage mit stabilen und ordentlichen Gewinnen. Diese sind unabhängig von den disruptiven Entwicklungen, die aktuell die Automobilindustrie kennzeichnen. Gleichzeitig wird dieses Geschäft von den Megatrends der erhöhten Fahrzeugsicherheit und des autonomen Fahrens profitieren.“

Der Umsatz der Division betrug im Jahr 2021 3,8 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent im Vergleich zu 2020, trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der rund 10 Millionen Fahrzeuge, die aufgrund von unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässen nicht produziert werden konnten. Insgesamt stieg der Auftragseingang von 2018 bis 2021 um 60 Prozent und reflektiert die starke Marktposition.

„Die Konzernspitze hat die Mitbestimmungsorgane und die Belegschaft nicht rechtzeitig über ihre Absichten informiert“, kritisiert Heike Madan, zweite Bevollmächtigte der IG Metall Schwäbisch Gmünd. Stattdessen habe man aus der Presse Gerüchte erfahren müssen und habe erst nach Aufforderung in Form eines „offenen Briefes“ der Arbeitnehmervertretung, reagiert und nur teilweise dementiert, bis es nicht mehr anders ging.

„Wir fordern ab jetzt Offenheit auf Seite der Entscheider in diesem Prozess“, sagt auch Betriebsrat Sauerbeck. „Die Arbeitnehmervertretungen der einzelnen Standorte wollen Sicherheit für die Beschäftigten schaffen und gleichzeitig verhindern, dass die ZF-Kultur verloren geht.“