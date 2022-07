30. Bühnenjubiläum: Andrea Berg und ihre Wegbegleiter feiern fulminante Show

Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit Andrea Berg zum ersten Mal auf der Bühne stand. Heute kann die 56-Jährige auf 16 Studioalben (Bestseller: „Schwerelos“, 2010), eine der meistverkauften „Best-of“-Zusammenstellungen in Deutschland (2,25 Millionen) sowie unzählige Gold- und Platinauszeichnungen zurückblicken.

Insgesamt hat die gebürtige Krefelderin, die ihr Zuhause in Aspach gefunden hat, etwa zehn Millionen Tonträger verkauft. Grund genug, um das Jubiläum der Sängerin zu feiern (wir berichteten): Das ZDF widmet Andrea Berg eine dreistündige Open-Air-Show, durch die Schlager-Kollege Giovanni Zarrella führt: „30 Jahre Andrea Berg – Ich würd’s wieder tun.“

Show sollte eigentlich in Berlin produziert werden

An zwei Abenden – Freitag (29.7) und Samstag (30.7) – wird die Show produziert. „Ursprünglich war diese Aufzeichnung der Jubiläumsshow für Andrea in Berlin geplant“, berichtet Bergs Ehemann, Uli Ferber. „Aber wir dachten, hier ist das Zuhause von Andrea, wir haben die Möglichkeit im Fautenhau diese Produktion zu machen und es ist ein Open-Air-Event.“ Das ZDF und alle anderen Beteiligten zeigten sich einverstanden, so dass eine fulminante Jubiläumsshow auf die Beine gestellt werden konnte.

Die Bühne im Fautenhau wurde im Grundgerüst vom traditionellen Berg-Heimspiel von vor zwei Wochen übernommen – erstrahlt aber nun einen Ticken voluminöser und glamouröser in Form eines Schmetterlings – angelehnt an das Albumcover der neuen CD, die ab jetzt im Handel erhältlich ist. Rund 150 Menschen mehr als beim Heimspiel sind für einen reibungslosen Ablauf der Bühnenshow im Einsatz und waren an den Vorbereitungen beteiligt.

Trockenheit: Kein Feuerwerk wegen Waldbrandgefahr

„Die LED-Fläche ist sehr groß und wir haben ein erweitertes Lichtdesign“, hatte Thomas Deters, Veranstaltungsleiter und Geschäftsführer der AFM Consulting im Vorfeld der Show verkündet. Wie wahr: Viele Lichteffekte sind in die Show eingebaut, für die ZDF Produktion sind neue Kamerapositionen geschaffen und eine Spider-Cam installiert worden. Diese fliegt über das Publikum, um die besten Bilder und das Zujubeln der Zuschauer einzufangen. Eine Drohne ist ebenso im Einsatz. Anders noch als beim Heimspiel kommt diesmal zwar Pyrotechnik auf der Bühne, aber kein Feuerwerk zum Einsatz – zu hoch ist die Waldbrandgefahr.

In den vergangenen Tagen ist mehrfach mit den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern geprobt worden. Die Inszenierungen und Kostüme für die Show – neun an der Zahl – sind indessen seit Monaten vorbereitet worden.

Lampenfieber bei den Beteiligten

Die Freude und ein kleinwenig Lampenfieber sind am Abend allen Beteiligten anzumerken. Mit rund 17 Wegbegleitern und Kollegen singt Andrea Berg in ihrer Show – teilweise zum ersten Mal. Darunter Maite Kelly, US-Star Justin Jesso, Nino de Angelo, Kerstin Ott, Stereoact, Semino Rossi, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Johnny Logan, Al Bano Carrisi, die Höhner und DJ BoBo. Übrigens: Auch im Hotel von Uli Ferber und Andrea Berg herrscht Trubel. Denn die allermeisten Kollegen sind dort untergebracht und genießen das Wetter, das Landleben und Spazierengehen mit Andrea Bergs Alpakas. Vom Hotel werden sie kurz vor der Show zum Stadion gebracht, ihnen zur Seite steht ein Künstlerbetreuer. Zusätzlich sind in den Katakomben des Stadions sogar weitere Garderoben geschaffen worden, damit sich alle für den großen Auftritt bereit machen können. Die Duette, die Andrea Berg mit ihren Freunden und Kollegen performt, vereinen neue Songs mit neuen Versionen ihrer größten Hits.

Die eine oder andere Weltpremiere eines Songs haben auch die anderen Künstler zu präsentieren, wie beispielsweise Moderator Giovanni Zarrella, dessen neues Album am 19. August erscheinen wird. Apropos Album: Andrea Bergs Idee, ein Album zu machen, auf dem sie zusammen mit Freundinnen und Freunden ihre großen Hits als Duette völlig neu interpretiert, aber auch neue Songs einfließen lässt, hatte die 56-Jährige schon länger.

Andrea Berg hat zehn Kilo abgenommen

„Während Corona hat sich dann der Wunsch noch verstärkt, dass wir das Leben wirklich in jedem Augenblick feiern müssen“, so Berg, die sichtlich erschlankt ist und ihre Garderobe mal bunt, mal stilvoll und sexy angepasst hat. Zehn Kilo habe sie abgenommen, verrät sie. Im Spiegel habe sie sich nicht mehr gefallen, und bei den vergangenen Auftritten auch nicht mehr. Jetzt fühle sie sich pudelwohl.

Und das sieht der Zuschauer der Jubiläumsshow auch auf der Bühne. Mit Besonderheiten wird nicht gespart. Unter anderem hat der gecastete Jugendbackgroundchor mit Sängerinnen und Sängern aus dem Rems-Murr-Kreis (wir berichteten) seinen großen Auftritt gemeinsam mit Andrea Berg.

Ein besonderes Highlight und ein beeindruckender Hingucker: der Auftritt mit Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai (sie ist mit Andreas Ferber verheiratet). Fast wie im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song „Unendlich“ sind mehr als 50 Personen auf der Bühne und performen die Botschaft dieses Songs: einander die Hand reichen und gemeinsam stärker sein. Das Licht teilen, um es größer zu machen. Zusammenstehen.

Gerüchteküche: Andrea Berg und Vanessa Mai verstehen sich nicht

Im Vorfeld hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die beiden Frauen ein schwieriges Verhältnis zueinander hätten. Doch damit räumten sie auf. „Es gab nie eine Situation, in der wir aneinandergeraten sind. Es war eher so, dass in der Öffentlichkeit über die böse Schwiegermutter und die böse Schwiegertochter geschrieben wurde. Das ist immer nur der Blick auf uns gewesen. Aber es gab zwischen uns nie Knatsch“, erzählte Vanessa Mai kürzlich in einem Interview gegenüber der „BILD am Sonntag“ und in RTL. Und Andrea Berg gab preis, dass sie zusammen „Familienurlaube machen“.

Ein stückweit, so sagte Berg im Vorfeld, ist diese Jubiläumsshow auch ein Familienfest. Denn an diesem Abend gibt es nicht nur musikalische Geschenke für die Jubilarin – persönliche Wegbegleiter haben Andrea Berg ebenso überrascht.