4-Tage-Woche: Wie eine Firma aus dem Rems-Murr-Kreis das möglich macht

Nur vier Tage die Woche arbeiten und trotzdem das volle Gehalt bekommen? Klingt vielversprechend. Mittlerweile versuchen immer mehr Betriebe, mit einem Vier-Tage-Woche-Versprechen Fachleute ins Unternehmen zu locken - auch im Rems-Murr-Kreis. Sicher hat die Sache einen Haken, oder? Es gibt eine Firma im Kreis, die jetzt einen Versuch startet.

Im Hof stehen vier Teslas, ein größeres Grundstück ist gekauft

Auf der Suche nach dem Haken fährt man eine Straße entlang, die ganz ohne Mittelstreifen auskommt. Allmersbach am Weinberg – liegt schon ein bisschen am A. der Welt. Sebastian Hunger grinst. Bis Backnang ist es nicht sehr weit. Im Hof hat er vier Teslas stehen; mit denen kommt man relativ flott voran.

Außerdem zieht das Unternehmen ohnehin früher oder später um, sofern alles läuft wie geplant. Im Industriegebiet Lerchenäcker in Backnang haben sich die Hunger-Brüder ein Grundstück gesichert. Es handelt sich um ein großes Grundstück im Vergleich zum aktuellen Firmenstandort in Allmersbach am Weinberg.

Der Platz reicht dort schon lange vorne und hinten nicht mehr, und außerdem führt Sebastian Hunger neuerdings am laufenden Band Vorstellungsgespräche. Er und sein Bruder Danilo Hunger, beide Geschäftsführer der Komfortbau Hunger GmbH, suchen Maler- und Lackierer/-innen, Trockenbaumonteur/-innen, Bauzeichner/-innen, Bauleiter/-innen – und was man eben sonst noch üblicherweise sucht, sofern man ein Bauunternehmen führt, Sanierungsprojekte plant, koordiniert und umsetzt, Neubauten begleitet und auf viele Monate hin vollumfänglich ausgelastet ist.

Konventionelle Anwerbemethoden haben nichts gefruchtet

Fachleute sind mittlerweile ungefähr so rar und begehrt wie Rohdiamanten. Sebastian Hunger hat’s mit konventionellen Anwerbemethoden versucht, einen Haufen Geld dafür ausgegeben – und keinen einzigen Fisch an Land gezogen. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Hungers Methoden haben die Aufmerksamkeit diverser Medien geweckt, weshalb er jetzt Interviewtermine abzuarbeiten hat und neuerdings Kamerateams die Straße ohne Mittelstreifen mitten im Nirgendwo befahren.

Der Chef: ein bäriger Typ, Vollbart, Tattoos

Sebastian Hunger würde unterdessen problemlos als Türsteher durchgehen. Bäriger Typ, Vollbart, Tattoos, Oberarme im XL-Format. Der 38-jährige Bautechniker sagt aber Sachen, die einem Türsteher vermutlich die fristlose Kündigung einbringen würden. Worte wie „Wertschätzung“, „Leute einbeziehen“, „Benefits“, „Augenhöhe“ oder „Feedback-Runden“ kommen ihm andauernd über die Lippen, und weil ihm offenbar im letzten Sommerurlaub langweilig war, startete er eine umfassende Recherche: Welche Betriebe in Deutschland experimentieren bereits mit der Vier-Tage-Woche, rechnet sich das, und welche Erfahrungen machen sie damit?

Bei Komfortbau Hunger haben sie daraufhin ein Vier-Tage-Modell zur Diskussion gestellt und „beim Rostbraten“ ihre Leute gefragt: Wie findet ihr das? Wär’ das was für euch? Sollen wir das machen?

Weniger Arbeitsstunden - weniger Geld

Solche Dinge muss man sacken lassen, zumal das Hunger-Modell eine Reduktion der Arbeitszeit von 40 auf 36 Wochenstunden vorsieht mit entsprechend weniger Geld. Niemand muss mitmachen, betonte Hunger und ließ seinen Leuten Zeit, Diverses auszurechnen und zu Hause zu besprechen.

Sie haben dann alle mitgemacht. Zumal das Gesamtpaket vorsieht, jeder und jede kann trotz Vier-Tage-Woche freitags und/oder samstags arbeiten, wofür es dann Extra-Geld gibt. Hunger zahlt ferner pro Tag zehn Euro Mehraufwandsentschädigung, die gibt’s steuerfrei obendrauf, und am Ende des Monats summiert sich das auf ein erfreuliches Sümmchen.

Frisch und frech auf Social-Media-Kanälen unterwegs

„Hunger auf unser Team?“ – das Wortspiel haben ein paar social-media-affine Leute aus dem Firmenteam frisch und frech verpackt in angesagten Kanälen platziert – und seitdem hat Sebastian Hunger all diese Termine für Vorstellungsgespräche im Kalender stehen. Es bleibt nicht bei Gesprächen. Das Team wächst jetzt.

Selina Diem, gelernte Maler- und Lackiererin, arbeitet schon länger bei Komfortbau Hunger, aber seit Anfang des Jahres montags bis donnerstags je neun Stunden – und freitags hat sie frei. Dann schläft sie aus, lässt es sich gut gehen, erledigt stressfrei private Termine. Sofern es die Arbeitsabläufe erfordern und es mit den Arbeitszeitentscheidungen der anderen in ihrem Team gut zusammenpasst, legt sie aber durchaus regelmäßig freitags Arbeitstage ein. Bis spätestens dienstags sagt sie im Büro Bescheid, ob sie am folgenden Freitag kommt – oder nicht. Das passt bestens, sagt die 22-Jährige, und Neun-Stunden-Arbeitstage empfindet sie als völlig okay: „Wenn du in der Arbeit drin bist – bist du drin. Und wenn du in einer coolen Truppe bist, vergeht die Zeit eh wie im Flug.“

„Arbeit hab ich genug, das ist nicht das Thema“

„Coole Truppe“. „Team“. Fehlt noch, dass auf ihrer Arbeitskleidung „Selina“, „Chiara“, „Alexander“ oder „Norman“ steht und sie am Ende noch den Firmenfahrzeugen Hashtags verpassen.

Genau das tun sie. Schon von weitem ist zu erkennen, schau an, Team Alex fährt momentan zur Baustelle B. Wer das irgendwie sympathisch findet, suche unter #Alex, was sie dort posten – und trifft auf Clips, die das wahre Baustellen-Leben zeigen und einen realistischen Eindruck verschaffen, wie Team Alex so tickt.

Wer weiß, wie viele neue Teams Sebastian Hunger bald losschicken kann. „Arbeit hab ich genug, das ist nicht das Thema“, sagt er. Sein Bruder hat vor 20 Jahren den Betrieb gegründet – „mit 2000 Euro und einem Opel Astra“. Kurze Zeit später stieg Sebastian Hunger mit ein. 55 Leute beschäftigt Hunger heute, dazu kommen die Subunternehmer.

Azubis duzen den Chef

Es geht familiär zu im Hause Hunger; „mich muss niemand siezen. Auch die Azubis nicht.“ Sieben an der Zahl zählt das Unternehmen aktuell – das sind außergewöhnlich viele für ein Unternehmen dieser Größenordnung. Auf Messen präsent sein, an die Schulen gehen, „das machen wir schon immer“, berichtet Sebastian Hunger.

Zur Lehrlingsmannschaft zählt Chiara Meurers. Ein Bürojob kam für die 20-Jährige nicht infrage, weshalb sie bei der Firma Hunger ein Praktikum absolviert hat. „Das hat mir echt Spaß gemacht“, berichtet Chiara Meurers – und jetzt zählt sie zum Team.

Ihr Chef kann es überhaupt nicht leiden, wenn auf Baustellen keine Damentoiletten verfügbar sind, und Hersteller von Arbeitskleidung, die keine Versionen für Frauen vorsehen, fallen bei ihm durchs Raster: Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, Berufe im Handwerk als reine Männerdomäne zu sehen.

Arbeitskleidung „darf auch schick aussehen“

Die Belegschaft entscheidet mit, welche Art Arbeitskleidung die Firma anschafft, berichten Norman Mittag und Alexander Trentzsch. Dass sein Vorname auf der Jacke eingestickt ist, findet Norman Mittag gut: „Das ist persönlicher.“ – „Es darf auch schick aussehen“, merkt Sebastian Hunger an – und vielleicht findet sich inmitten dieser Erfolgsgeschichte jetzt doch noch ein Haken?

Es sind mehrere vorhanden. Im Aufenthaltsraum hängen die Hunger-Leute ihre schicken Firmenjacken daran.