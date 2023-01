Ab wann und wie lange können Kinder alleine zuhause bleiben? Tipps für Eltern

Endlich mal wieder in Ruhe einkaufen, ohne dass das Kind an jedem Süßigkeitenständer quengelt, alleine einen Arzttermin wahrnehmen, eine Runde joggen oder gar abends ins Restaurant oder ins Kino. Irgendwann fragen sich die meisten Eltern, wann sie ihre Kinder auch mal alleine zuhause lassen können. Der Wunsch nach ein paar kleinen Freiheiten steht auf der einen Seite, die Sorge um den Nachwuchs auf der anderen. Wie handhaben Eltern aus dem Rems-Murr-Kreis das? Und woran können sich Eltern orientieren, um die richtige Entscheidung zu treffen?

"Man kann nicht generell sagen, ab welchem Alter das möglich ist", sagt Ralf Müller aus Waiblingen. Sein älterer Sohn, heute zwölf Jahre alt, sei bereits im Alter von acht Jahren so eigenständig gewesen, dass er problemlos auch eine gewisse Zeit alleine bleiben konnte, wenn die Eltern in der Nähe und telefonisch erreichbar waren. Bei seinem heute siebenjährigen Bruder werde das wohl nicht funktionieren, sagt der Vater schmunzelnd. Wenn Kinder alleine blieben sei in jedem Fall wichtig, dass sie telefonieren könnten und sich an gewisse Regeln halten. "Bei uns gibt es zwei Regeln. Die Tür darf nicht geöffnet werden, auch wenn es klingelt. Außerdem darf nach 20 Uhr kein Süßkram mehr gefuttert werden."

Kalman Kandos Kinder sind acht und zwölf Jahre alt. Seit dem vergangenen Jahr dürfen sie alleine daheim bleiben, sagt der Vater aus Weinstadt. Allerdings wollten sie das häufig gar nicht, sondern begleiteten die Eltern lieber, außer wenn sie zuhause zocken dürfen in der Zeit.

Carina Mainka hat ein behindertes Kind. Für pflegende Eltern, so die Mutter aus Berglen, stelle sich diese Frage natürlich viel später als für andere - für einige, deren Kinder eine schwere körperliche oder geistige Behinderung haben, sogar nie.

Eine andere Mutter aus dem Rems-Murr-Kreis muss sich darüber inzwischen keine Gedanken mehr machen, weil ihre Kinder schon so groß sind. Rückblickend, sagt sie, sei sie froh, dass diese Zeit vorbei sei. Sie habe oft ein schlechtes Gewissen ausblenden müssen, das sie hatte, wenn sie die Kinder alleine zuhause ließ. Aber häufig hätten Eltern gar keine andere Wahl, weil etwa der Arbeitsplan oder die Verkehrslage es einfach erforderten, dass die Kinder eine gewisse Zeit alleine zuhause blieben.

Die Frage ist also schwer zu beantworten. Bei aller Sorge um die Kinder ist es auf der anderen Seite auch wichtig, dass sie nach und nach selbstständiger werden, ihre Eltern ihnen etwas zutrauen und ihnen vertrauen. Woran also können sich Eltern neben ihrem gesunden Menschenverstand orientieren, um die richtige Entscheidung zu treffen?

Das sagt das Gesetz

Zunächst einmal müssen Eltern ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen, diese Pflicht der Personensorge legt das Bürgerliche Gesetzbuch in Paragraf 1631 fest. In Paragraf 1626 ist allerdings auch definiert, dass sich die elterliche Sorge an die Entwicklung des Kindes anpassen muss. Es ist also nicht eindeutig geregelt, wann ein Kind alleine zuhause bleiben kann, weil dies immer an den individuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein muss.

Das sagt die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung

Die Entscheidung, wann ein Kind wie lange alleine bleiben kann, ist immer individuell. Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung gibt aber einige Empfehlungen, die Eltern Anhaltspunkte geben können:

Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr sollten auf keinen Fall alleine zuhause bleiben.

Ab dem vierten Lebensjahr können Kindergartenkinder langsam ans Alleinsein gewöhnt werden. Zehn bis maximal 30 Minuten können Kinder in diesem Alter alleine bleiben, man sollte langsam starten. Wichtig sei, dass ein Elternteil immer in der Nähe ist.

Mit dem Schuleintritt, also ab dem siebten Lebensjahr, könne ein Kind bis zu zwei Stunden alleine bleiben.

Neben der individuellen Entwicklung und dem Charakter (ist das Kind selbstbewusst oder ängstlich) spielt die Situation eine wichtige Rolle. Tagsüber alleine zu sein, ist für die meisten Kinder wesentlich einfach als abends. Auch kann es für das Kind einen großen Unterschied machen, ob sich ein Elternteil in unmittelbarer Nachbarschaft oder weiter weg aufhält.

Ab dem zwölften Lebensjahr können Kinder meist problemlos auch für vier Stunden und mehr alleine bleiben.

Mit dem 14. Geburtstag werden aus Kinder Jugendliche, dann entfällt die dauernde Aufsichtspflicht. Jugendliche können je nach Entwicklungsstand auch über Nacht alleine gelassen werden.

Diese Voraussetzungen sollte ein Kind erfüllen

Ein Kind sollte erst alleine bleiben, wenn es sich dazu bereit fühlt, ausreichend verantwortungsbewusst ist, sich an zuverlässig an Absprachen mit den Eltern hält und gelernt hat, wie es sich in einem Notfall richtig verhält.

Wichtige Regeln fürs Kind

Sind die Kinder alleine zuhause, sollten feste Regeln gelten. Dazu zählt vor allem, dass die Tür nicht geöffnet wird und gefährliche Gegenstände (Feuerzeug, spitze Gegenstände) sowie Elektrogeräte (Herd) nicht benutzt werden dürfen. Bei Fragen muss ein Elternteil angerufen werden, dazu am besten eine Kurzwahl einrichten.

Regeln für Eltern

Auch die Eltern müssen sich unbedingt an die Absprachen halten, die sie mit ihrem Kind getroffen haben. Dazu gehört, um die vereinbarte Uhrzeit pünktlich zurück zu sein und jederzeit telefonisch erreichbar zu sein. Vor allem, wenn das Kind noch jünger ist und das Alleinsein gerade einübt, sollten Eltern nicht weit weg und im Ernstfall schnell zuhause sein können. Außerdem müssen sie dafür sorgen, dass die Umgebung zuhause sicher ist.