Kartonagen müssen jetzt wieder wie gehabt, entweder in der eigenen Papiertonne oder an den Wertstoffhöfen bzw. den Entsorgungszenten auf den Deponien entsorgt werden. Das teilte die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) am Dienstag (01.02.) mit.

Zeitlich befristetes Angebot

In den letzten beiden Monaten hatten die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis zwei Mal die Möglichkeit, neben den blauen Altpapiertonnen Kartonagen zur Mitnahme bereitzustellen. Bei