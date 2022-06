Abfallwirtschaft Rems-Murr: Neue Öffnungszeiten auf den Recyclinghöfen ab 1.7.

Ab dem 1. Juli ändern sich bei einigen Entsorgungseinrichtungen der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) die Öffnungszeiten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die AWRM am Mittwoch (29.06.) veröffentlich hat.

Laut Mitteilung öffnen die Entsorgungszentren auf den Deponien in Backnang-Steinbach, Kaisersbach, Schorndorf und Winnenden ab sofort an Samstagen von 9 bis 14 Uhr.

Recyclinghof in Kaisersbach künftig an sechs Tagen geöffnet

Die Öffnungszeiten der Entsorgungszentren sind künftig an allen vier Annahmestellen gleich. Neu ist, dass das Entsorgungszentrum in Kaisersbach an sechs Tagen die Woche geöffnet ist.

Deponie Schorndorf: Anlieferung auch vormittags möglich

In Schorndorf kann ab 1. Juli auch vormittags angeliefert werden. Öffnungszeiten sind hier: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.

Die Problemmüllsammelstellen auf den Entsorgungszentren Backnang-Steinbach und Winnenden sind künftig freitags von 13 bis 16.30 und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Allerdings können nach Information der AWRM diese Annahmestellen nur an zwei Wochenenden im Monat besucht werden. Die Öffnungstage können auf der AWRM-Internetseite, in der Abfall-App und dem Info-Heft AWRM-Kompakt nachgelesen werden.

Wertstoffhof in Waiblingen künftig an fünf Tagen geöffnet

In Waiblingen wird der Wertstoffhof in der Düsseldorfer Straße zudem künftig an fünf Tagen geöffnet sein. In haushaltsüblichen Mengen können dann Wertstoffe wie folgt angeliefert werden: Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.

Die AWRM bittet darum, insbesondere am Samstag, nicht schon vor der jeweiligen Öffnungszeit die Entsorgungszentren anzusteuern. So können Stau und Verkehrschaos auf den Zufahrtsstraßen vermieden werden.

Mit den angepassten Öffnungszeiten reagiert die AWRM auch auf das Ergebnis einer Befragung unter Anliefernden, die im Rahmen des neuen Abfallwirtschaftskonzepts durchgeführt wurde.

Informationen auch auf der AWRM-Internetseite unter www.awrm.de.