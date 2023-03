Abgesagt: Kein AfD-Stammtisch in der Vereins-Gaststätte des VfR Birkmannsweiler

Das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ macht mobil gegen ein AfD-Treffen in der Birkmannsweilermer VfR-Vereinsgaststätte – das allerdings ist bereits wieder abgesagt. Die geplante Protestkundgebung hat sich damit wohl erledigt. Der VfR-Vorstand teilt mit: Der Verein stehe für ein „faires Miteinander von Menschen aller Nationen und Ethnien“. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun äußert sich empört.

Der Präzedenzfall: Auch in Grunbach fand der AfD-Stammtisch nicht statt

Bereits im Dezember hatte das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ – ihm gehören der DGB Rems-Murr, die DGB-Ortsverbände Fellbach und Schorndorf, Die Linke Rems-Murr, die DKP Rems-Murr, die IG Metall Rems-Murr, die Initiative Rems-Murr nazifrei, die Jusos Rems-Murr, das Offene Antifaschistische Treffen Rems-Murr, Verdi Rems-Murr und der VVN-BdA Rems-Murr an – einen AfD-Stammtisch in Grunbach verhindert. „Aufgrund unseres öffentlichen Drucks und eines Gesprächs mit der Wirtin konnten wir erreichen, dass die AfD aus den Räumlichkeiten ausgeladen und ihr keine öffentliche Plattform geboten wurde“, schreibt das Bündnis. Die Wirtin der Grunbacher Gaststätte bestätigte seinerzeit gegenüber unserer Zeitung, dass das Bündnis sich mit einem Brief an sie gewandt hatte und sie daraufhin die AfD-Veranstaltung abgesagt habe.

Dieses Muster hat sich nun wiederholt. Erneut sollte ein AfD-Stammtisch stattfinden, diesmal am Mittwoch, 22. März, in der Gaststätte Talaue Birkmannsweiler. Erneut hat das Bündnis zu einer Protestkundgebung aufgerufen und einen Brief an die Wirtsfamilie geschickt. Erneut wird nun weder aus dem AfD-Treff noch aus der Protest-Demo etwas.

Für friedliches Miteinander: Das Statement des VfR-Vorstands

Der Pächter der „Talaue“ war am Dienstag für eine Stellungnahme zwar nicht zu erreichen – da es sich aber um die Vereinsgaststätte des VfR Birkmannsweiler handelt, haben die VfR-Vorsitzenden Matthias Fehleisen und Marco Kelch uns auf Anfrage eine Stellungnahme zugesandt.

„Es steht außer Zweifel“, heißt es darin, „dass wir als Sportverein für ein gemeinsames, friedliches und faires Miteinander von Menschen aller Nationen und Ethnien auf dem Sportplatz und darüber hinaus aktiv und entschieden eintreten.“ Deshalb sei „die geplante Veranstaltung bereits am vergangenen Samstag von uns abgesagt“ worden. „Wir sind hier durch Unvorsichtigkeit zwischen zwei Seiten geraten“, schreiben Kelch und Fehleisen weiter – also zwischen die AfD einerseits und das Bündnis "Zusammen gegen Rechts" andererseits. „In den Streit der beiden Seiten wollen wir uns nicht einmischen, wir haben als Sportverein an der Stelle kein politisches Mandat.“

Aber auf eines möchten Fehleisen und Kelch doch hinweisen: „Wir haben der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen in der Buchenbachhalle hier in Birkmannsweiler trotz eigener Nachteile umgehend zugestimmt und sind zum Beispiel auch Unterzeichner des Winnender Appells.“ In dem heißt es unter anderem: „Wir stehen zusammen für Solidarität und ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft.“

Kontakte zu „terroristischen Rechten“: Das Bündnis prangert an

Mit der Absage des AfD-Stammtischs besteht für eine Protestkundgebung von „Zusammen gegen Rechts“ am Mittwochabend nun kein Anlass mehr. Das Bündnis hatte in einer Pressemitteilung geschrieben: „Wir fordern öffentlich von den Betreibern der Gaststätte Talaue, die AfD auszuladen und sich damit von der Partei zu distanzieren.“ Begründung: Die AfD „ist und bleibt eine Gefahr für viele Menschen. Mit großen finanziellen Mitteln und weitreichender Vernetzung im rechten Lager ist die AfD momentan die einflussreichste rechte Kraft. Erst jüngst legten die erschreckenden Razzien bei den sogenannten Reichsbürgern klare personelle Verstrickungen der AfD mit terroristischen Rechten offen.“

Das Bündnis stützt sich hier auf den bundesweit beachteten Fall der Richterin und AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkeman – sie saß für die Partei von 2017 bis 2021 im Bundestag und wurde im Dezember 2022 verhaftet. Sie steht unter Terrorverdacht: Als Mitglied des Zirkels um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll sie an Staatsstreichplänen beteiligt gewesen sein.

In einem Brief an die Pächterfamilie der Gaststätte in Birkmannsweiler hatte das Bündnis geschrieben: Man wolle den Wirtsleuten „eine letzte Möglichkeit bieten, der AfD ihre Räumlichkeiten zu verwehren und sich von dieser zu distanzieren. [...] Wenn Sie sich dagegen entscheiden, die AfD zu beherbergen, würden wir das sehr begrüßen und auch gerne weiter in Kontakt bleiben. [...] Sollten Sie allerdings dabei bleiben, die AfD zu beherbergen, werden wir nicht zögern, wie geplant unseren Protest lautstark auf die Straße zu tragen.“

„Keine Demokraten“: Jürgen Braun, AfD, empört

Aufgebracht ist nun Jürgen Braun – der AfD-Bundestagsabgeordnete hätte bei dem Stammtisch auftreten sollen. Wer gegen eine AfD-Veranstaltung „demonstriert oder zu einer Demonstration aufruft“, erklärte Braun am Dienstagmittag gegenüber unserer Zeitung, „ist kein Demokrat. Die mögen sich Demokraten nennen, aber stehen nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“ Jede Partei habe ein Recht, sich zu betätigen, das „Grundgesetz ist da völlig eindeutig“. Die Ereignisse neulich in Offenburg seien ein „Menetekel“: Bei einer Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag waren dort unlängst 53 Polizisten verletzt worden. Keine der anderen Parteien könne da die „Hände in Unschuld waschen“, sagte Braun, „sie sind alle mit verantwortlich. Das fängt bei den Grünen an und hört bei der CDU noch lange nicht auf.“