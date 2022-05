Affenpocken: Wie sich die Rems-Murr-Kliniken darauf vorbereiten

Großer Aufruhr: Die Corona-Pandemie hat zwei Jahre lang das Leben ausgebremst und ist noch nicht vorüber, da kommt das nächste Virus. Die Affenpocken beschäftigen Virologen, das Robert-Koch-Institut und Gesundheitspolitiker. Was droht uns da? Und bekommen wir bei einer Infektion in den Rems-Murr-Kliniken Hilfe?

Ein internationales Online-Symposium: Dr. Torsten Ade ist dabei

Die Europäische Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten hat innerhalb kürzester Zeit ein international verfügbares Online-Symposium ins Netz gestellt. Das Thema: die Affenpocken. Es scheint also dringlich zu sein. Sechs fachlich versierteste Rednerinnen und Redner – aus Großbritannien, der Schweiz, Schweden, den USA und Dänemark – berichteten über ihre aktuellen und länger zurückliegenden Erfahrungen mit dem Virus, das gerade Europa verunsichert. Mit einem vergleichbar professionellen Blick und als Zuhörer dabei: Chefarzt Dr. Torsten Ade von den Rems-Murr-Kliniken. Der bleibt angesichts der Erkrankung noch entspannt. „Wir sind geübt“, sagt er. Corona meint er. Und genau wie bei Corona würde das Klinikpersonal auch bei einem Affenpocken-Verdachtsfall handeln: FFP2-Maske, Gesichtsschild, Schutzanzug. Dazu Isolierstation und Hygiene ohne Ende.

Die Affenpocken, sagt Ade, seien für Mediziner relativ gut zu diagnostizieren: Die Betroffenen quälen sich erst mit Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen. Und sie haben auffällig stark angeschwollene Lymphknoten. Nach einigen Tagen erscheinen dann die mit Flüssigkeit gefüllten Pusteln auf der Haut. Dann ist der Fall für den Mediziner sowieso klar.

Bislang ist vor allem eine spezifische Gruppe von Affenpocken-Infektionen betroffen

Doch auch vorher schon kann sich der Arzt, indem er seinen Patienten befragt, recht schnell recht sicher sein. Denn zumindest bislang sei vor allem eine spezifische Gruppe von Menschen betroffen. Affenpocken werden sehr häufig durch sexuelle Kontakte übertragen. Das Virus braucht Nähe. Eine Tröpfcheninfektion könne es geben, sagt Ade. Aber dass die Viren wie bei Corona durch Aerosole, also durch den feinsten Nebel in der Luft, übertragen werde, ist unwahrscheinlich.

Bislang haben sich vor allem Menschen mit den Affenpocken infiziert, die sehr mobil sind, in der Großstadt leben und deren sexuelle Kontakte häufiger zu kleinen Verletzungen führen. Kurz: Die Infektionsgefahr ist für Homosexuelle sehr viel größer als für andere Menschen. Aber, sagt Torsten Ade: Es könne natürlich auch zu einer Übertragung beispielsweise von Eltern auf Kinder kommen. Vor allem die Pusteln und die Krusten auf den Pusteln seien sehr ansteckend.

Die Quarantäne dauert 21 Tage

Deshalb muss der Erkrankte in Quarantäne, bis diese Pusteln samt Krusten wieder vollkommen verschwunden sind. Von 21 Tagen sprach Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Das ist eine wirklich lange Zeit. Doch es werden bei weitem nicht so viele Menschen festsitzen wie während der Corona-Pandemie. Ja, man habe die Erinnerungen noch im Kopf, sagt Ade. Doch es sei „eine andere Gefahrenlage“. Ade erwartet „kein Großereignis“, die Infektionsketten werden nachverfolgbar sein. Und es sei auch schon eine Therapie verfügbar.

Es gibt bereits einen zugelassenen Impfstoff, Imvanex, der, so Torsten Ade, gut verträglich ist. Eine Impfung nach einer Infektion könne den Ausbruch der Krankheit verzögern oder sogar verhindern. Das Ziel sei allerdings mit Sicherheit nicht, dass der Impfstoff an die gesamte Bevölkerung verimpft werde, wie es bei Corona der Fall war. Wer vor 1975 geboren ist und noch die damals übliche Pockenimpfung bekommen hat, sei durch diese im Übrigen auch zumindest etwas geschützt.

In der Regel, sagt Torsten Ade, verlaufe die Infektion mit Affenpocken milde. Es gibt bislang keine nachweislich an den Affenpocken verstorbenen Menschen in Europa. Die Zahlen aus Afrika – elf Prozent Todesfälle bei Kindern – seien nicht auf Europa zu übertragen. Dort herrschten „andere Lebensumstände“. Den Menschen in Afrika setzten vor allem auch die Sekundärinfektionen zu: In die offenen Pusteln kommen neue, andere Krankheitserreger, die das Immunsystem zusätzlich schwächen.

Sollte hier doch ein Mensch schwer erkranken, können die Mediziner auch schon auf eine Therapie zurückgreifen. Das Medikament heißt Tecovirimat und ist zur Behandlung einer Virusinfektion mit Pocken, Kuhpocken oder Affenpocken bei Erwachsenen und Kindern zugelassen.

Eine Masse an Fällen wie bei Corona wird nicht erwartet

„Wir sind gut versorgt“, sagt Ade – auch wenn Tecovirimat nicht in seinem Medizinschrank liegt, sondern im Fall der Fälle besorgt werden muss. Auch eine ganz schnelle Labordiagnose werde es – Stand jetzt – nicht geben: Das hauseigene Labor der Rems-Murr-Kliniken wird die Affenpocken nicht identifizieren. Etwaige Proben müssen per Post an andere Labore gehen. Ade glaubt auch nicht, dass man über den gesamten Rems-Murr-Kreis verteilte Affenpocken-Schnelltestzentren planen muss. Denn: „Ich erwarte nicht die Masse an Fällen“.