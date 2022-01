Es war abzusehen: Nachdem es in den vergangenen Tagen schon Konzert- und Tourneeabsagen hagelte, beispielsweise von Maite Kelly und Ben Zucker, gibt nun auch die Andrea Berg Tournee & Promotion GmbH bekannt, dass die Mosaik-Live-Arena-Tour nicht wie geplant stattfinden kann. Am Montag (17. Januar) wäre es in Hannover losgegangen, gefolgt von Nürnberg (18. Januar), Erfurt (19. Januar), Dortmund (20. Januar), Leipzig (21. Januar), Magdeburg (24. Januar), Bremen (25. Januar) und Schwerin