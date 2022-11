Anpassung der Taxitarife im Rems-Murr-Kreis: So teuer wird's für die Kunden

Der Rems-Murr-Kreis passt zum 01. Dezember 2022 die Taxitarife an. Zuvor hatten die Taxiunternehmen im Landkreis eine Tarifanpassung beantragt. Die Gründe hierfür sind laut einer Mitteilung vom Montag (28.11.) vielschichtig.

Warum Taxifahren teurer wird

"Eine große Rolle spielen gestiegene Treibstoffkosten. Gleichzeitig sind die Anschaffungspreise für Fahrzeuge deutlich gestiegen", heißt es aus dem Landratsamt. Die Unterhaltungskosten für den Fuhrpark hätten sich teilweise verdoppelt. Zudem gilt seit Oktober 2022 ein höherer Mindestlohn.

Die Corona-Pandemie habe außerdem zu einem Rückgang der Taxifahrten geführt: "Beispielsweise finden viele Veranstaltungen nicht mehr in Präsenz, sondern virtuell statt. Gleichzeitig muss die gesetzliche Bereithaltepflicht weiterhin erfüllt werden." Der Rems-Murr-Kreis hat daher folgende Anpassungen und Neuregelungen der Taxitarife vorgenommen:

Taxi mit bis zu vier Sitzplätzen:

Grundtarif Montag bis Samstag von 6 Uhr bis 23 Uhr: 4,50 Euro (vorheriger Preis: 3,60 Euro)

Grundtarif Montag bis Samstag 23 bis 6 Uhr (Nachttarif) und an Sonn- und Feiertagen: 7 Euro (Neu ab 1. Dezember 2022)

Tarif 1 (KFZ mit vier Sitzplätzen): 2,70 Euro pro Kilometer (vorheriger Preis: 2,30 Euro)

Zeittarif (Warten): 35 Euro pro Stunde (vorheriger Preis: 32 Euro)

Großraumfahrzeug ab fünf Sitzplätzen:

Grundtarif Montag bis Samstag von 6 Uhr bis 23 Uhr: 6,50 Euro (Neu ab 1. Dezember 2022)

Grundtarif Montag bis Samstag 23 bis 6 Uhr (Nachttarif) und an Sonn- und Feiertagen: 9 Euro (Neu ab 1. Dezember 2022)

Tarif 2 (KFZ ab fünf Sitzplätzen): 3,20 Euro pro Kilometer (vorheriger Preis: 2,70 Euro)

Zeittarif (Warten): 35 Euro pro Stunde (vorheriger Preis: 32 Euro)

Welche Änderungen ergeben sich für Fahrgäste in der Praxis?

Neu beim Grundtarif ist die Unterscheidung in Fahrzeuge bis zu vier Fahrgastplätzen und in Großraumfahrzeugen. Großraumfahrzeuge sind Taxis ab fünf Fahrgastplätzen sowie Taxis, die umgebaut oder für besondere Beförderungen ausgestattet sind.

Der Grundtarif, der Kilometerpreis und der Zeittarif werden angehoben.

Neu ist ein Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlag in Höhe von 2,50 Euro, der pro Fahrt anfällt.

Der Anfahrtstarif in der bisherigen Form entfällt. Neu ist, dass der Kilometerpreis zu zahlen ist, wenn sowohl der Aufnahme- als auch der Zielort bei einer Fahrt außerhalb der Betriebssitzgemeinde des Taxibetriebs liegt.

Folgendes Beispiel führt das Landratsamt zur Veranschaulichung an: "Ein Fahrtgast bestellt bei einem Taxiunternehmen mit Betriebssitz in Fellbach ein Taxi für sich und zwei weitere Personen. Die Gruppe möchte von Waiblingen (Einstiegsort) nach Korb (Zielort) gefahren werden. Das Taxiunternehmen aus Fellbach schaltet auf dem Weg bis zum Einstieg der Kunden in Waiblingen ab dem Ortsendeschild Fellbach den Taxameter ein. Ab dem Ortsendeschild gilt für die Fahrt der jeweils gültigen Kilometer-Preis (2,70 Euro pro Kilometer)."