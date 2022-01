Wenn es im Hals kratzt oder die Nase läuft, denkt heute jeder natürlich zuerst an Corona, beobachtet der Apotheker Patrick Pfeifer. In vielen Fällen handelt es sich jedoch um Erkältungskrankheiten, die vor allem im Herbst und Winter zum Beispiel von Rhinoviren verursacht werden. „Diese Viren mutieren schnell, deshalb ist es schwer, sie in den Griff zu bekommen, sagt der Inhaber der Central-Apotheke in Waiblingen. Vor allem, wenn der Körper geschwächt ist, haben die Krankheitserreger leichtes