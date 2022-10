"Arbeiterkind": Mutmacher für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren

Jede(r) kann alles erreichen, allein durch harte Arbeit?

Schön wär’s.

„Arbeiterkind“ heißt eine Organisation, die an einer ganz bestimmten Stelle den Hebel ansetzt: Tausende Engagierte kümmern sich um Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren (wollen). Warum sie das tun, lässt sich anhand weniger Zahlen erklären: Von 100 Kindern aus nichtakademischen Familien entscheiden sich 21 für ein Studium. 74 von 100 aus Akademikerfamilien wählen denselben Weg. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat der Unterschied nichts mit Klugheit zu tun.

Franziska Platt aus Weissach im Tal hat Geld, das sie zu Weihnachten geschenkt bekam, stets direkt für den Semesterbeitrag verwendet. Immer donnerstags gab’s seinerzeit in Mainz eine Semester-Night-Party, die sie meist frühzeitig verließ: „Freitags musste ich arbeiten.“ Denn die Miete zahlt sich nicht von allein, es sei denn, man hat finanziell potente Eltern.

Vom Rat der Engagierten profitiert

Mittlerweile leitet Marketing-Expertin Franziska Platt ein Team bei einem IT-Unternehmen in Sulzbach an der Murr. Die 30-Jährige bewertet ihre Entscheidung für ein Studium als eine ihrer besten. Schon früh stieß sie auf „Arbeiterkind“, profitierte vom Rat der Engagierten – und mischt seit sieben Jahren selber mit.

Zur Stuttgarter Regionalgruppe der gemeinnützigen Organisation zählen fast 30 Leute. Jürgen Neitzel kann als Selbstständiger recht frei seine Arbeitszeiten gestalten, was „Arbeiterkind“ zugute kommt: Der 55-Jährige meldet sich so oft wie nur möglich für Schulbesuche. Auf Wunsch informieren Neitzel und andere Arbeiterkind-Engagierte dort Jugendliche, wie man ein Studium finanzieren kann auch ohne familiäre Unterstützung. „In jedem Fall Bafög beantragen“, dazu rät Jürgen Neitzel stets mit großer Dringlichkeit. Selbst wenn am Ende nur ein kleiner Betrag bewilligt wird: Kleinvieh macht auch Mist. Die Einkommensgrenzen der Eltern sind angehoben worden, ferner die Fördersätze. Bereits zum Start des Wintersemesters 2022/23 profitieren Studierende davon, also: nicht verzagen. Antrag ausfüllen.

Wer sich angesichts des Formularkrams in eine mittelschwere Krise versetzt sieht, kann auch dafür Hilfe von Arbeiterkind in Anspruch nehmen. Zur Unterstützerschar zählen ferner Leute, die sich mit Stipendien auskennen. Es stimmt gar nicht, dass nur Einser-Absolventen sich Hoffnung machen dürfen: Viel mehr Anbieter von Stipendien, als man denkt, sind wild entschlossen, junge Talente zu fördern.

Die Talent-Frage bleibt eine knifflige: Wer vom ersten Lebensjahr an sämtliche Musikgarten-, Baby-Turnen- und Fremdsprachen-für-Kleinkinder-Kurse durchlaufen hat, traut sich vielleicht später extra viel zu. Während andere womöglich nur eine vage Ahnung von ihrem Potenzial entwickeln. In einer Anfrage an die Stuttgarter Arbeiterkind-Gruppe listet eine Schülerin, deren Eltern aus Osteuropa stammen und nicht studiert haben, eine beeindruckende Reihe von außerschulischen Aktivitäten auf. Der Notenschnitt der Schülerin liegt nicht weit von der Eins entfernt, sie zieht ein naturwissenschaftliches Studienfach in Erwägung – und fragt bescheiden, ob sie denn für ein Stipendium überhaupt infrage kommen könnte?

„Beiß dich durch, du kannst das“

Selbstverständlich kennen Franziska Platt und Jürgen Neitzel die Kampagne „Was gegen Handwerk spricht? Meine Akademiker-Eltern.“ Der Handwerkskammertag hatte jüngst mit Sprüchen wie diesen provoziert. Der Hintergrund: Fachkräftemangel plagt allerorten nicht nur Handwerksbetriebe. Scharenweise strömen zeitgleich junge Leute an die Unis, weil sie denken, nur mit einem akademischen Abschluss ihre Lebensträume verwirklichen zu können. Stimmt gar nicht, mahnt das Handwerk seit langem: Ausbildung wird unterschätzt.

Mag sein. Nur geht’s bei Arbeiterkind um was ganz anderes. Um Chancengleichheit. Um die freie Wahl. Sie fällt den einen leichter. Und den anderen schwerer. In diesen Zeiten, da Mieten und Energiekosten kleine Einkommen verschlingen wie nichts, sogar noch viel, viel schwerer.

Zurzeit überlegt Franziska Platt zusammen mit ihren Mitstreiter/-innen, die sich bei Arbeiterkind um die Social-Media-Kanäle kümmern, wie man jungen Leuten immer wieder Mut machen kann. Geschichten von Menschen, die ähnliche Hürden überwunden haben, könnten wie ein Anker wirken. Franziska Platt selbst hatte in der Schule eher mittelmäßige Noten zu verkraften und entschied sich zunächst für eine kaufmännische Ausbildung, bevor sie sich ans BWL-Studium wagte. „Beiß dich durch, du kannst das“, diese Ermutigung ihrer Schwester hat sie noch heute im Ohr. Jürgen Neitzel, von Haus aus Politikwissenschaftler, ist seinen Eltern dankbar, weil sie ihm bei der Wahl seines Studienfaches freie Hand ließen: „Macht was, wofür ihr brennt“, sagt Neitzel vor Schulklassen.

Jede Menge Hürden, doch sie sind überwindbar

Um Ermutigung geht es bei Arbeiterkind nicht ohne Grund bei Messen oder Schulbesuchen, in offenen Treffen oder am Infotelefon, beim Mentoring, in Einzelberatungen oder bei der Begleitung junger Leute durch den Uni-Dschungel: „Studierende der ersten Generation sind vielen Hürden und Belastungen ausgesetzt“, verschärft noch durch die Pandemie, heißt es bei Arbeiterkind.

Geschäftsführerin Katja Urbatsch gründete die Organisation 2008, wurde zehn Jahre später mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet – und begeistert mittlerweile ein Netzwerk von 6000 Ehrenamtlichen mit ihrer Vision, „dass in Deutschland jedes Kind aus einer Familie ohne Hochschulbildung mit geeigneter Qualifikation die Chance auf einen Bildungsaufstieg erhält.“