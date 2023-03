Arme Waiblinger kriegen kein 49-Euro-Ticket? BGH hält Intransparenz für rechtens

Wohnen Sie in einer Sozialwohnung, zum Beispiel in Waiblingen, sind alleinerziehend, Geringverdiener/-in, zwar nicht verschuldet, aber Ihre Nachbarn? Dann könnte es sein, dass Sie das Deutschland-Ticket (49 Euro/Monat) nicht bekommen, es sei denn, Sie zahlen bar im Voraus für zwölf Monate. Bonitätsbewertungen stehen zwar gerade auf dem Prüfstand des Bundesgerichtshofs. Leider aber nicht wegen der zunehmenden "Sozialauswahl-Kriterien" und der Intransparenz.

„Bei der Entschuldung spielen sogenannte Bonitätsscores zwar keine Rolle, wohl aber bei mehreren anderen Vorgängen“, sagt Susanne Hardt, Schuldner-Beraterin beim Kreisdiakonieverband in Waiblingen. „Zum Beispiel bei der Wohnungssuche – Sie bekommen als Verschuldeter keine neue Wohnung, wenn die Vermieter eine Schufa-Auskunft einholen. Oder beim Wechsel oder Neuabschluss von Handy-, Internet- oder Telefonverträgen sowie Energie-Lieferverträgen. Und neuerdings womöglich auch beim 49-Euro-Ticket.“

Bonitätsprüfungen werden schon lange auch bei so gut wie jedem Abo-Geschäftsabschluss mit monatlichen Zahlungen oder Abbuchungen sowie bei Kauf auf Rechnung vorgenommen. Und das Deutschlandticket (49 Euro/Monat) ist ein Abo-Jahres-Ticket. Wie berichtet, hatte das Land Baden-Württemberg zwar mehrfach auf das Problem hingewiesen, dass dadurch Kundengruppen mit schlechten Bonitätswerten gegebenenfalls vom Erwerb des Tickets ausgeschlossen sind. Doch beharrten Bundesverkehrsminister Volker Wissing und andere in den Bund-Länder-Verhandlungen auf der Abo-Lösung. „Als Kompromiss wurde die monatliche Kündbarkeit vereinbart, welche zumindest die Flexibilität des Tickets erhöht“, so Wenke Böhm, stellvertretende Sprecherin des Landes-Verkehrsministeriums von Baden-Württemberg.

Bewertung der Zahlungsfähigkeit auf dem Prüfstand höchster Gerichte

Für Bonitätsprüfungen ist längst nicht mehr nur die Schufa Holding AG in Wiesbaden zuständig, sondern auch eine ganze Reihe anderer Wirtschaftsauskunfteien mit ausgeprägtem Datensammel-Eifer. Die Überprüfung der Kundschaft im Ticket-Geschäft der Deutschen Bahn führt der Dienstleister Infoscore in Baden-Baden durch. Infoscore war bis 2005 eine unabhängige Wirtschaftsauskunftei. Dann kaufte Avarto (seit 2022 Riverty), ein Bertelsmann-Tochterunternehmen, Infoscore auf. Zum Jahreswechsel 2022/2023 wurde Infoscore schließlich durch die große internationale Wirtschaftsauskunftei Experian übernommen.

Diese Auskunfteien ermitteln bei jedem Prüfungsauftrag ein sogenanntes „Bonitätsscoring“ (Bewertung der Zahlungsfähigkeit), das laut einem Gutachter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen Europarecht verstößt und momentan vom Bundesgerichtshof (BGH) geprüft wird. Ein Urteil wird für den 28. März erwartet.

Einer der Kläger beim BGH hatte vergeblich von der Schufa gefordert, einen Eintrag über ihn zu löschen und ihn zu informieren, welche Daten über ihn dazu geführt hatten, dass ihm ein Kredit verwehrt worden war. Die Schufa teilte ihm jedoch lediglich einen „Score-Wert“ mit und gab nur allgemeine Auskünfte.

Leider hat der BGH schon 2014 entschieden, dass die Berechnungsmethoden der „Bonitätswerte“ (sogenannte „Score-Formel“) als Geschäftsgeheimnis einzustufen seien und deshalb nicht öffentlich gemacht werden müssten. Wenigstens bezweifelt der Generalanwalt neuerdings, dass die automatisierte Erstellung eines „Wahrscheinlichkeitswerts“ über die Kreditwürdigkeit im Einklang mit der europäischen Datenschutzverordnung steht. Kurzum: Künstliche Intelligenz und Algorithmen sollten nicht über Menschen entscheiden.

Ein anderer Kläger am BGH bestreitet die Rechtmäßigkeit der Speicherung von „längst beglichenen Schulden“ und „abgeschlossenen Privatinsolvenzen“. Der EuGH hatte dazu am 16. März mitgeteilt, dass die Schufa Daten aus öffentlichen Verzeichnissen – wie die Register der Insolvenzgerichte – nicht länger speichern dürfe als die öffentlichen Verzeichnisse selbst.

Die Waiblinger Schuldner-Beraterin Susanne Hardt bestätigt: „Ein großes Problem besteht darin, dass nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens (mit Restschuldbefreiung) die Insolvenz nach wie vor in den Auskunfteien zwei Jahre lang vorhanden ist, obwohl faktisch das Verfahren abgeschlossen ist. Inwiefern dieser Sachverhalt in die Scores eingerechnet wird, ist überhaupt nicht klar.“

49-Euro-Ticket nicht für Geringverdiener, sondern nur für Wohlhabende?

Infoscore wehrt sich gegen den Vorwurf, Geringverdiener würden generell vom Aboticket-Geschäft ausgeschlossen: „Der Infoscore Consumer Data GmbH liegen keinerlei Informationen zum Einkommen einer Privatperson vor“, sagt Pressesprecherin Young-In Sun. „Ein geringer Verdienst ist zudem nicht mit Überschuldung gleichzusetzen und die Höhe des Verdienstes einer Person steht nicht in direktem Zusammenhang mit ihrer Bonität.“

Bei den Bonitätsprüfungen prüfe Infoscore, ob eine Person in der Vergangenheit nachweislich ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist, so Young-In Sun. „Diese Information steht in keinem Verhältnis zum Verdienst der Person. Der Rückschluss, dass Geringverdiener grundsätzlich Zahlungsschwierigkeiten haben, ist unserer Erfahrung nach falsch.“

Die Geschäftsphilosophie von Experian, eine Marke, zu der auch die Infoscore Consumer Data GmbH gehöre, bestehe darin, die Chancen für Verbraucher und Unternehmen zu verbessern, „indem wir einen fairen Zugang zu Krediten ermöglichen“.

Wie entstehen die sogenannten „Bonitätsscores“?

Infoscore verfüge über einen Datenbestand, der einerseits Informationen zu allen Schuldnerverzeichnis-Eintragungen und sämtlichen (Privat-)Insolvenzverfahren beinhaltet, sagt Young-In Sun. Zudem beinhalte der Datenbestand Informationen zu laufenden und bereits abgeschlossenen Inkassoverfahren. „Mit Inkassoverfahren ist hier gemeint, dass die zugrunde liegende Forderung nach eigenen erfolglosen Mahnungen des Gläubigers an ein Inkassounternehmen zum Einzug übergeben worden ist.“

Entsprechende Daten würden von Infoscore zudem erst dann gespeichert, wenn auch das Inkassounternehmen den Schuldner zweimal vergeblich schriftlich gemahnt hat und der Schuldner keine Einwendungen gegen die Forderung erhoben hat. „Bei der Bonitätsprüfung wird geprüft, ob zu der Person Daten der oben angegebenen Art vorliegen.“

Laut Angaben auf der Homepage der Konzernmutter Experian werden zudem „leistungsfähige Bonitätsscores“ eingesetzt, um die „Bonität von Personen ohne Negativmerkmale differenziert einschätzen“ zu können.

„Bonitätsscores bewerten die zu einer Person vorliegenden Informationen auf Basis logistischer Regressions-Verfahren, die multivariate (ohne „n“, Anm. d. Red.) Analysen beinhalten. Diese Verfahren sind wissenschaftlich anerkannt“, sagt Young-In Sun. „In den Score fließen – in Übereinstimmung mit der DSGVO und insbesondere § 31 Abs. 1 Nr. 3 und 4 Bundesdatenschutzgesetz nach den dortigen Maßgaben – Anschriftendaten (zum Beispiel Haushaltsgröße, Zahlungserfahrungen im unmittelbaren Wohnumfeld) ein, da diese im Rahmen des Bonitätsscoring nachweisbar trennscharf sind, das heißt, sie sind sehr gute Indikatoren für die tatsächliche Bonität.“

Auswahl nicht nur nach finanziellen, sondern auch sozialen Gesichtspunkten?

Die Berechnungsmethoden der Scores seien dokumentiert, so dass in jedem Einzelfall überprüft und nachgewiesen werden könne, wie sich der Score zusammensetzt, sagt Young-In Sun. „Nicht nachvollziehbare Einschätzungen kann es somit nicht geben. Da es sich bei Scores um (bloße) Prognosewerte handelt, ist allerdings nicht vollkommen auszuschließen, dass eine Person, von der kein Forderungsausfall ausgeht, durch den Score schlecht bewertet wird.“

Vereinfacht gesagt, besage der Score, „dass die Person einer (Vergleichs-)Gruppe angehört, in der bei beispielsweise 80 Prozent ein Forderungsausfallrisiko besteht. Ab welchem Score beziehungsweise ab welcher Ausfallwahrscheinlichkeit eine Person vom Rechnungskauf ausgeschlossen wird, entscheidet dabei nicht Infoscore, sondern ausschließlich deren Kunden basierend auf ihren individuellen Kreditvergabe-Richtlinien“, sagt Young-In Sun.

Die Deutsche Bahn gibt sich zugeknöpft: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu internen Zahlungsabläufen und Bonitätsprüfungen durch unseren Dienstleister Infoscore nicht weiter äußern. Grundsätzlich gilt: Kundinnen und Kunden haben das Recht, Auskünfte von Infoscore über ihre dort gespeicherten Daten zu erhalten und diese gegebenenfalls zu reklamieren.“

Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Berechnungsmethoden der Bonitätswerte sind laut BGH (2014) Geschäftsgeheimnis. Licht in dieses von ihm selbst als rechtens erklärte Dunkel wird der BGH auch am 28. März 2023 nicht bringen.