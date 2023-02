Arzt ohne, Patient mit Maske: Warum Ärzte die aktuelle Regel „sinnbefreit“ finden

Fast drei Jahre lang war die Maske unser steter Begleiter in Innenräumen. In den vergangenen Monaten ist die Maskenpflicht an immer mehr Orten aufgehoben worden, seit Anfang Februar braucht man auch in Bus und Bahn, sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr, keinen Mund-Nasen-Schutz mehr. Auch die Beschäftigten in Arztpraxen müssen seit 31. Januar keine Maske mehr tragen. Patientinnen und Patienten müssen allerdings nach wie vor eine FFP2-Maske tragen, und zwar sowohl in Praxen als auch anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen wie etwa psychotherapeutische Praxen oder Dialyseeinrichtungen. Ist es wirklich noch sinnvoll, dass gesunde Personen in Praxen eine Maske tragen müssen?

Generelle Maskenpflicht "nicht mehr angebracht"

Eine generelle Maskenpflicht in Arztpraxen hält Kinderarzt Ralf Brügel aus Schorndorf für nicht mehr angebracht. „Warum soll eine völlig gesunde 40-jährige Mutter, die mit ihrem Kind zu mir in die Praxis kommt, eine Maske tragen?“, nennt er ein Beispiel. Als Kinderarzt behandele er oft stundenlang nur gesunde Kinder, etwa bei den Vorsorgeuntersuchungen. Ähnliches gelte für die Elterngespräche, die er anbietet, wenn es um schulische Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten geht.

Da komme er sich aktuell selbst komisch vor, wenn er keine Maske trage, die Eltern aber schon. „Persönlich bin ich froh, dass die Maskenpflicht weggefallen ist, ich trage keine Maske mehr, ebenso wie die meisten meiner Mitarbeiterinnen.“ Brügel würde es begrüßen, wenn die generelle Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten in Praxen fallen würde. Gerade bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen sei es besonders wichtig, das ganze Gesicht zu sehen, um etwa erkennen zu können, ob ein Kind Angst habe vor einer Blutabnahme oder nicht. „Um den Gesundheitszustand beurteilen zu können, haben ohnehin alle Kinder und Jugendlichen die Maske im Behandlungszimmer abgenommen.“

Individuelle Regelungen statt genereller Maskenpflicht

Ralf Brügel plädiert für individuelle Regelungen, abhängig davon, wie anfällig die Patienten sind. „In einer onkologischen Praxis beispielsweise ist es sinnvoll, dass nach wie vor alle Maske tragen, denn die Patienten sollten sich weder Corona noch ein anderes Virus einfangen.“ In Praxen, in denen sich in der Regel keine besonders vulnerablen Patienten aufhielten, sollte jeder selbst entscheiden, findet Brügel.

Auch Zahnärztin Babette Friedrich aus Winnenden hält die aktuelle Regelung, dass Patienten eine Maske tragen müssen und Beschäftigte nicht, für „sinnbefreit“. Dennoch halte man sich an die geltende Regel, habe entsprechende Hinweise ausgehängt. „Wartet ein Patient alleine im Wartezimmer, darf er bei geöffnetem Fenster die Maske abnehmen.“

Viele Patienten seien vor dem Zahnarztbesuch aufgeregt, dann sei das Atmen durch die Maske zusätzlich beschwerlich. Die Mitarbeitenden tragen die Maske wie gewohnt und wie auch schon vor der Pandemie bei Behandlungen, ansonsten aber nicht mehr. „Wir freuen uns sehr über die neu gewonnene Freiheit.“ Und auch für die Patienten könne man so wieder persönlicher da sein, ein Lächeln ohne Maske sei eben doch etwas anderes.

Rems-Murr-Klinikum: Sicherheit der Patienten ist das Wichtigste

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen sowohl Mitarbeitende als auch Besucher nach wie vor Maske tragen. Allerdings hatte Ende Januar unter anderem die Deutsche Krankenhausgesellschaft gefordert, die generelle Maskenpflicht in Kliniken zu beenden.

Torsten Ade, Chefarzt der Interdisziplinären Notaufnahme am Rems-Murr-Klinikum Winnenden und Leiter der Krankenhaushygiene, hält es grundsätzlich für eine gute Idee, weiterhin Maske zu tragen, wenn es wie in den vergangenen Wochen und Monaten hohe Inzidenzen von Atemwegserkrankungen gibt, unabhängig davon, ob man sich gegen Corona oder gegen eine andere Atemwegserkrankung schützen möchte. „Im Krankenhaus ist die Maskenpflicht bei bestimmten Tätigkeiten sinnvoll, im Büro eher nicht.“

Zweifellos wäre es komfortabler für die Mitarbeitenden, sich im Berufsalltag in allen Bereichen ohne Maske zu bewegen, sagt Ade. „In einer Klinik geht es aber auch und vor allem um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden sowie die unserer Patientinnen und Patienten.“ Diese Maßstäbe gelten laut Ade auch für Besucher, auch wenn dies angesichts der allgemeinen Lockerungen vielleicht schwieriger zu vermitteln sei. „Deshalb entwickeln wir aktuell unser Hygienekonzept weiter, das all diese Anforderungen berücksichtigen wird.“

Pflegeheim: Maskenpflicht ist immer schwerer zu vermitteln

„Es fällt uns zunehmend schwer, die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme zu vermitteln“, sagt Steffen Wilhelm, Pressesprecher der Diakonie Stetten. Das Alexanderstift betreibt als Altenhilfeträger mehrere Pflegeeinrichtungen im Rems-Murr-Kreis sowie anderen Landkreisen. Die Pflegeheime muteten aktuell wie Inseln an, während es sonst fast überall keine Einschränkungen gebe, so der Sprecher.

Und das, obwohl das Risiko wegen der hohen Immunität unter Mitarbeitenden und Bewohnern deutlich geringer sei. Nichtsdestotrotz halte man sich natürlich an die geltende Regelung. Von den Mitarbeitenden werde das Ende der Maskenpflicht herbeigesehnt, viele wären froh, wenn die Regelung schon vor dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 7. April fallen würde.

Gerade in der auch körperlich anstrengenden Pflege sei das durchgehende Maskentragen eine sehr große Belastung, zumal auch die Kommunikation mit den oft schwerhörigen Bewohnern sehr darunter leide. Natürlich sei es in bestimmten Situationen unabhängig von offiziellen Regelungen sinnvoll, Maske zu tragen, daran würde sich auch nichts ändern, sollte die generelle Maskenpflicht fallen. Dazu zähle etwa die Pflege von besonders gefährdeten Personen oder auch, wenn sich eine Pflegekraft unwohl fühle, aber noch nicht richtig krank. „Es ist richtig, dass in absehbarer Zukunft die Eigenverantwortung wieder eine größere Rolle spielt.“