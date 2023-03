Bürgergeld-Gesetz in Kraft: Mehr Anträge beim Jobcenter im Rems-Murr-Kreis?

Seit Jahresbeginn ist das Bürgergeld-Gesetz in Kraft. Es ersetzt das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld. Unter anderem sind die Regelbedarfe für Menschen in der Grundsicherung angestiegen, ein alleinstehender Erwachsener erhält zum Beispiel monatlich 502 und damit 53 Euro mehr als zuvor. Im Vorfeld hatte es daran reichlich Kritik gegeben. Die Union etwa hatte argumentiert, durch das Bürgergeld sinke der Anreiz, arbeiten zu gehen. Sozialverbänden wiederum ging das Gesetz nicht weit genug, sie kritisierten sowohl die weiterhin möglichen Sanktionierungen (Minderungen des Bürgergelds, wenn die Bezieher eine Pflicht verletzten) als auch die Höhe.

Doch wie sieht es im Jobcenter vor Ort im Rems-Murr-Kreis aus? Sind dort tatsächlich mehr Anträge eingegangen? Nein, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters Rems-Murr, Karsten Bühl: „Der Run aufs Bürgergeld ist ausgeblieben.“ Zwar sei die Zahl derer, die Anspruch darauf hätten, tatsächlich gestiegen, doch bisher gebe es im Landkreis trotzdem nicht mehr Anträge. „Der Villenbesitzer, der Bürgergeld bezieht, ist ein Mythos“, sagt Bühl.

Fokus auf Weiterbildung und Qualifizierung

In all den Diskussionen, die ums Bürgergeld geführt wurden, findet Bühl, seien die inhaltlich aus seiner Sicht richtigen und wichtigen Neuerungen des Bürgergeld-Gesetzes untergegangen. Denn das neue Gesetz sieht nicht nur höhere Regelsätze vor. Für den Jobcenter-Leiter ist ein zentraler Punkt, dass der sogenannte Vermittlungsvorrang weggefallen ist. Denn das bedeutet, dass es zunächst nicht mehr vorrangig darum geht, die Arbeitslosen so schnell wie möglich in einen Job zu vermitteln.

Stattdessen kommen der Weiterbildung und dem Erwerb eines Schulabschlusses mehr Bedeutung zu. Damit die Menschen sich auf die Arbeitssuche konzentrieren können, gilt beim Bürgergeld nämlich eine Karenzzeit von zwölf Monaten. Während dieser Zeit werden die Kosten für die Unterkunft in tatsächlicher Höhe, Heizkosten in angemessener Höhe übernommen und ein Vermögen von bis zu 40.000 Euro bleibt geschützt. „Wir können so langfristiger planen und die Menschen qualifizieren anstatt dass sie sich von Hilfsjob zu Hilfsjob hangeln“, sagt Karsten Bühl.

Weiterbildungsprämie und Bürgergeld-Bonus

Während ein Teil der Neuerungen durch das Bürgergeld-Gesetz bereits gilt, werden weitere Neuerungen zum 1. Juli in Kraft treten: Sie setzen unter anderem weitere finanzielle Anreize für die berufliche Qualifizierung: Beispielsweise erhalten Personen, die sich weiterbilden, für eine erfolgreich abgeschlossene Zwischen- oder Abschlussprüfung 150 Euro Weiterbildungsprämie.

Auch andere Maßnahmen, die für eine Integration in den Arbeitsmarkt besonders wichtig sind, können mit einem monatlichen Bürgergeld-Bonus von 75 Euro belohnt werden. Nicht zuletzt gibt es individuellere Möglichkeiten fürs Lernen: So kann bei einer Berufsausbildung etwa die Ausbildungszeit für Erwachsene verkürzt werden. Wer einen Schulabschluss nachholt, muss dies künftig nicht mehr in kürzerer Zeit tun, sondern kann auch gefördert werden, wenn er mehr Zeit zum Lernen benötigt und dies unverkürzt tun möchte.