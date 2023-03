Bahn-Chaos Rems-Murr: Was uns droht und welche Rolle Stuttgart 21 dabei spielt

Die Deutsche Bahn taumelt am Abgrund entlang. Was genau kommt nun eigentlich in den nächsten Monaten auf Rems- und Murr-Pendler zu? Was hat all das mit Stuttgart 21 zu tun und was mit dem digitalen Zugleitsystem ETCS? Wird wenigstens ab 2026 alles besser? Oder vieles noch schlechter? Hintergründe zum Bahn-Desaster.

Worauf müssen sich Rems- und Murr-Pendler ab Ende April einstellen?

Das ist immer noch unklar. Weil der gesamte Bahnknoten Stuttgart mit der digitalen Sicherungs- und Leittechnik ETCS (European Control System) ausgestattet werden soll, legen Bauarbeiten ab dem 21. April das Schienensystem im Bereich Waiblingen/Cannstatt monatelang teilweise lahm – die „Planungen und Abstimmungen“ aber, was Notfahrpläne und Ersatzverkehr mit Bussen betrifft, „sind noch nicht abgeschlossen“: Diesen Offenbarungseid hat dieser Tage in einem Interview Olaf Drescher abgelegt, der Projektverantwortliche für die ETCS-Umrüstung.

Zunächst werden im Mai wohl vier Wochen lang Züge zwar noch von Stuttgart bis Cannstatt kommen – aber der weitere Schienenweg nach Osten dürfte abgeschnitten sein. Betroffen: alle, die von Stuttgart aus gen Waiblingen/Schorndorf oder Richtung Winnenden/Backnang wollen.

Danach wird es wohl wieder eine Verbindung von Cannstatt nach Waiblingen geben – in Cannstatt selber aber sollen zwei Monate lang nur zwei von acht Gleisen befahrbar sein. Dass das zu einer heftigen Ausdünnung des Fahrplans führen wird, dürfte klar sein.

Was hat all das mit Stuttgart 21 zu tun?

Ende 2025 soll Stuttgart 21 eröffnet werden (wobei sich zeigen wird, ob dieser Zeitplan realistisch ist) – auch ETCS soll bis dahin einsatzfähig sein: Beide Projekte hängen eng zusammen. Es ist gewiss kein Zufall, dass Olaf Drescher nicht nur zuständig für das Digitalisierungsvorhaben ist, sondern auch Leiter des Projektes Stuttgart 21.

Die Schweiz hat ETCS schon im Einsatz, mehr als zwei Jahrzehnte arbeitete man dort an der Umstellung. Im Raum Stuttgart wird das prestigeträchtige Projekt hingegen in dramatischer Hast durchgepeitscht. Erst im Herbst 2018 kündigte die DB überhaupt grundsätzlich an, das Streckennetz deutschlandweit umrüsten zu wollen. Erste Bauarbeiten am digitalen Knoten Stuttgart begannen 2021.

Naheliegender Grund für die Eile: Wenn Stuttgart 21 tatsächlich Ende 2025 eröffnet würde, der Betrieb danach aber noch auf Jahre von ETCS-Bauarbeiten überschattet und beeinträchtigt bliebe, wäre das ein Image-Supergau für das ohnehin heftig umstrittene Projekt.

Mit ETCS verbindet sich obendrein eine Hoffnung ... Kritiker warnen seit langem: S 21 sei zu klein konzipiert und werde eher weniger Züge als der alte Kopfbahnhof verkraften. ETCS könnte helfen, diese Einbußen zu kompensieren: Weil Züge aufgrund der digitalen Steuerung enger getaktet hintereinanderfahren können, soll das zu einer Kapazitätssteigerung des Schienennetzes führen. Auf der DB-Seite „Digitale Schiene Deutschland“ heißt es: Künftig könnten dank der Umrüstung „mehr Züge mit weniger Verspätungen fahren“. Noch konkreter wird die S-21-Seite „Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“: Die Digitalisierung werde die Kapazität des deutschen Schienennetzes „um mindestens 20 Prozent“ steigern.

So weit die hoffnungsvolle Theorie ...

Wird ETCS diese Hoffnung erfüllen?

Da darf man zweifeln. Zwar ist mehr oder weniger unumstritten, dass ETCS den Zugverkehr sicherer machen kann; ob das System aber Kapazitätssteigerungen bringen wird oder womöglich gar Kapazitätsverluste – das ist durchaus strittig.

Prinzipiell ist mit ETCS schon eine Taktverdichtung denkbar, weil das System engere Zugabstände ermöglicht. Die Schweizerische Bundesbahn (SBB) hat allerdings schon vor Jahren eingeräumt: Der ursprünglich erwartete Nutzen habe sich „nicht bestätigt“.

Hubert Giger, Präsident des Schweizer Lokführerverbands, hat das gegenüber der Online-Zeitung „kontext“ näher erläutert: ETCS bremse Züge computergesteuert – ein erfahrener Lokführer mit Streckenkenntnis könne einen Bahnhof schneller anfahren und das Zugtempo später drosseln. Solche ETCS-bedingten Verzögerungen hätten „zu Effizienzeinbußen“ geführt, es gebe Hinweise, „dass im ETCS Level 2“ – dieselbe Ausbaustufe wie in Stuttgart – „bis zu 14 Prozent Kapazitätsverluste eintreten“.

Betroffen wäre vor allem der Pendler-Nahverkehr mit vielen Haltepunkten und Bremsvorgängen.

Dürfen wir der DB überhaupt noch trauen?

Ist die DB in ihrem derzeitigen Zustand überhaupt in der Lage, ein Mammutprojekt wie die ETCS-Einführung plus Stuttgart 21 sauber hinzukriegen? Die Frage ist nicht polemisch gemeint, sie drängt sich auf – der Bundesrechnungshof hat jetzt einen Sonderbericht veröffentlicht, darin heißt es: Die derzeitige DB-Struktur sei noch immer geprägt von der bereits 2011 wieder verworfenen Idee, den Konzern an die Börse zu bringen. In den frühen 2000er Jahren wurde die Bahn, um sie für die Privatisierung aufzuhübschen, quasi kaputtgespart. „Die DB AG“, heißt es gnadenlos klar in dem Bericht des Rechnungshofes, „ist ein Sanierungsfall“, sie verfehle „seit langem die Kundenansprüche an Pünktlichkeit und Verlässlichkeit“ und brauche „grundlegende Reformen“.

Was gibt es Neues aus der Politik?

Die CDU-Landtagsabgeordneten Christian Gehring und Siegfried Lorek fordern in einer Pressemitteilung: Wenn Monatskartenbesitzer die Bahn in nächster Zeit nicht mehr vernünftig nutzen können, „muss die Bahn für Entschädigungen sorgen“. (Sie sind nicht die Ersten, die so argumentieren.)