Bahn-Probleme: Go-Ahead räumt Notlage bei Zug-Betrieb im Rems-Murr-Kreis ein

Der Nachfrage „nicht gewachsen“, Mitnahme „nicht immer möglich“, „keine kurzfristige Abhilfe“ in Sicht: Die Antwort von Go-Ahead auf den Beschwerdebrief einer genervten Remsbahn-Pendlerin grenzt an eine Kapitulationserklärung. Baustellen, Verspätungen, Ausfälle, zu kurze Züge: Die Probleme reißen nicht ab – was ist da los?

Am Abend des 12. Oktober platzte der Frau der Kragen, sie schrieb eine Mail an Go-Ahead und das Landesverkehrsministerium: „Der Zustand“ auf der Strecke Stuttgart-Aalen „ist desaströs. In der Rushhour fahren, wie heute, Kurzzüge, obwohl es wegen der Baustelle auch bei der S-Bahn momentan weniger Verbindungen gibt. Man müsste logischerweise bei gesundem Menschenverstand in so einer Situation erst recht lange Züge einsetzen.“ Die Menschenmassen drängten sich derart in den Zug, dass es „gesundheitsgefährdend“ sei.

Das Ministerium antwortete: „Die von Ihnen beobachtete Zugkonfiguration“ entspreche nicht dem, was das Land mit Go-Ahead vereinbart habe, aber „gemäß der Daten, die uns zur Verfügung stehen, handelte es sich bei der Minderkapazität nicht um ein längerfristiges Problem.“ Das klingt ein bisschen nach: Dass ein Zug mal zu kurz ist, kommt vor, ist aber die Ausnahme. (Wobei wir über das Problem seit Jahren immer wieder berichten.)

Interessanter war die Antwort, die Go-Ahead der Frau sandte. „Zunächst möchten wir uns für die Erfahrungen in aller Form und Höflichkeit bei Ihnen entschuldigen. Es ist nicht unsere Absicht, solche Situationen entstehen zu lassen und unsere Fahrgäste zu verärgern.“ Aber wegen der vielen Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Remsstrecke seien Verspätungen und Teilausfälle „nicht zu vermeiden“ – und „leider sind wir, wie auch viele andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, einer so starken Nachfrage, wie sie punktuell auftritt, nicht gewachsen (z.B. Konzerte, Fußballspiele, Baumaßnahme oder auch an Feiertagen). Die (bestellten) Kapazitäten reichen teilweise nicht aus und Sitz- und Stehplätze werden rar. Somit ist eine Mitnahme in Einzelfällen nicht immer möglich. In welcher Länge, mit vielen Sitzplätzen und in welcher Häufigkeit ein Zug eingesetzt wird, ist eine Entscheidung des Verkehrsministeriums. In diesen schwierigen Zeiten verstehen wir Ihre Bedenken, können hier aber leider keine kurzfristige Abhilfe schaffen.“

Pardauz. Um das einzuordnen, müssen wir die Probleme zunächst sortieren.

Remsbahn, Go-Ahead, die DB und das Problem Zuverlässigkeit

Stichwort Pünktlichkeit: Aktuelle Daten dazu liefert Go-Ahead auf seiner Homepage – demnach waren zwischen Anfang Oktober und Anfang November täglich 10 bis 20 Prozent der Züge von Go-Ahead in Baden-Württemberg mindestens sechs Minuten verspätet. Am 21. Oktober waren es gar mehr als 30 Prozent. Das ist gar nicht gut, allerdings muss man glasklar betonen: Natürlich spielen da die vielen Bauarbeiten der DB Netz auf der Remsbahn und andernorts mit rein; am verwahrlosten und sanierungsbedürftigen Zustand des Schienennetzes trägt Go-Ahead keinerlei Schuld.

Ob es indes nur daran liegt? Ein Pendler, täglich unterwegs zwischen Aalen und Stuttgart, hat uns berichtet: Am Donnerstag, 6. Oktober, wollte er den morgendlichen IRE von Go-Ahead um 6 Uhr nehmen. Der Zug sei aber erstmal nur gestanden, ein Zugbegleiter habe gesagt, der Lokführer sei noch nicht da. „Mit einer Verspätung von 42 Minuten verließen wir Aalen.“ Weil der IRE dann noch dem langsameren MEX 13 hinterherfahren musste, sei er in Stuttgart 64 Minuten verspätet angekommen.

Und diese Woche kam dann zu allem Überfluss noch hinzu, dass Go-Ahead auf der Remsbahn wegen hohen Krankenstandes phasenweise statt des fahrplangemäßen Halbstunden- nur einen Stunden-Takt gewährleisten konnte.

Remsbahn, Go-Ahead, das Ministerium und die Platznot

Stichwort Platzkapazität: Die Antwort von Go-Ahead legt nahe, dass selbst Züge, die mit der vom Land bestellten Länge unterwegs sind, manchmal überfüllt sind und das Land die Nachfrage unterschätzt haben könnte. Das mag sein, aber der schwarze Peter lässt sich ganz so einfach nicht weiterschieben. Denn bisweilen liefert Go-Ahead eben nicht einmal die geforderte Kapazität.

Auf der Remsstrecke beim MEX13 sind dreiteilige und fünfteilige Triebwagen im Einsatz (Details dazu auch hier). Je nach dem, wie man die Wagen koppelt, kommt man auf unterschiedliche Platzangebote, von 164 (ein Dreiteiler) bis zu 708 (zwei Fünfteiler und ein Dreiteiler gekoppelt). Für jede einzelne Verbindung legt der Verkehrsvertrag die Zuglänge fest.

Der MEX 13, der werktags um 17.20 Uhr in Stuttgart Richtung Aalen abfährt, sollte zum Beispiel 544 Sitzplätze haben (zwei Fünfteiler gekoppelt). Der Pendler aus Aalen aber berichtet: Am Donnerstag, 6. Oktober, sei der Zug nur mit 277 Plätzen gefahren (ein Fünfteiler), am Montag, 10. Oktober, mit 164 (ein Dreiteiler) und am Donnerstag, 13. Oktober, erneut mit 277.

Sicher, das sind nur einzelne Pendler-Erfahrungen, sie ergeben kein repräsentatives Bild. Fest steht aber: Die Remsbahn hat sich vom zweiten Halbjahr 2021 aufs erste Halbjahr 2022 bei allen maßgeblichen Kennziffern von der Pünktlichkeit über die Zugausfallquote bis zur Platzkapazität verschlechtert; das ergab ein Qualitätsranking des Landesverkehrsministeriums für 29 baden-württembergische Schienenstrecken. Die Remsbahn fiel darin von Platz 9 auf Rang 20 zurück. Die Auswertung fürs zweite Halbjahr 2022 wird erst in einigen Monaten vorliegen.

Schließen wir mit einer guten Nachricht: Pendler dürfen durchaus auf Besserung hoffen; allerdings wohl erst in Jahren.

Remsbahn, Go-Ahead, die DB - und was Hoffnung macht

Für den Ausbau von Jagst- und Remsbahn hat die Bahn „Vorhaben im Volumen von 40 Millionen Euro angemeldet“ – das hat FDP-Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer unlängst verkündet. Der Bund trage 75 Prozent der Kosten. Sprich: Die Bahn investiert ordentlich in die Verbesserung der Infrastruktur. Das macht langfristig Hoffnung. Kurzfristig wird es aber wohl bedeuten: weitere Baustellen und damit weitere Zugausfälle und Verspätungen.

Mittelfristig sollen auf der Remsbahn obendrein neue Doppelstock-Triebzüge der Firma Alstom zum Einsatz kommen. Bereits ein Einzelwagen hat 380 Sitzplätze; zwei gekoppelte – und das soll die Regel werden – kommen auf 760. Topp! Kleiner Haken: Auf der Remsschiene fahren laut Verkehrsministerium wohl erst im Dezember 2026 oder „spätestens“ im Dezember 2027 Alstom-Doppelstöcker.