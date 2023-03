Bahn-Sperrungen im Rems-Murr-Kreis: "Ersatz-Bus-Verkehr keine brauchbare Lösung"

Die Bahn-Strecken-Sperrungen sorgen auch regional für Unmut. Im Verkehrsausschuss des Verbandes Region Stuttgart sollte es an diesem Mittwoch (15. 3.) deshalb um "brauchbare Konzepte für einen Ersatzverkehr" gehen, finden die FDP-Landtagsabgeordneten Jochen Haußmann aus Kernen und Julia Goll aus Waiblingen. Regionalrat Guido Klamt (ÖDP) bezweifelt den Nutzen von Bus-Ersatzverkehren und fordert stattdessen eine Verschiebung der Sperrungen auf die Schulferien. Ginge das überhaupt?

Das Entsetzen über die von der Deutschen Bahn gefühlt zu spät und zu plötzlich angekündigten Streckensperrungen erstreckt sich über alle Parteigrenzen hinweg. Die Sperrungen sind laut Deutscher Bahn nötig, um Installationen am Schienennetz für das "European Train Control System" (ETCS) vorzunehmen. Dafür seien "umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten notwendig", so die Bahn in ihrer Ankündigung vom Freitag (10. 3). Deshalb müssten im Bereich Bad Cannstatt/Waiblingen von Ende April bis Ende Juli und im zweiten Halbjahr 2023 im Bereich Vaihingen/Flughafen/Böblingen phasenweise Gleise und Strecken gesperrt werden.

Diese Ankündigung reihte sich jäh ein in weitere jüngste Hiobsbotschaften über die Stammstrecken-Sperrung vom 29. Juli bis zum 8. September und den nur noch auf jede halbe Stunde reduzierten Takt der S 3 (Februar bis Anfang Mai).

Bahn arbeit mit Bahnverkehrsunternehmen an Konzepten

Gleichzeitig wurden schnell Forderungen an die Bahn laut, zügig Konzepte für einen Ersatzverkehr vorzulegen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber etwa hatte gleich bei dem DB-Bevollmächtigten Thorsten Krenz nachgefragt und am Samstag (11. 3.) diese Antwort bekommen:

Gemeinsam mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen werde an „Konzepten“ gearbeitet. „Hierzu wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe (Task Force) eingerichtet, in der alle Beteiligten mit Hochdruck an einem tragfähigen Fahrplankonzept und an geeigneten Ersatzangeboten arbeiten“, so Krenz. Im Rems-Murr-Kreis ist dann wohl auch Go-Ahead mit im Boot.

Dann, am Montag (13. 3.) im Verkehrsausschuss des Rems-Murr-Kreistages, forderte nicht nur Landrat Dr. Richard Sigel die Bahn auf, schlüssige Ersatzfahrpläne vorzulegen. "Schließlich ist in Sachen Pendlerfrust das Fass bei den Bürgerinnen und Bürgern längst übergelaufen. Das zeigen auch die zahlreichen Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, die im Landratsamt eingehen."

Mehr Infos in der Sitzung des Regionalverbands?

Laut Jochen Haußmann (FDP) und Julia Goll (FDP) werde am Mittwoch (15. 3) im Verkehrsausschuss des Verbandes Region Stuttgart zunächst über den geplanten Ersatzverkehr während der Stammstreckensperrung im Sommer berichtet: „Da erwarten wir jetzt ergänzende Informationen zur aktuellen Sachlage ab April", so Haußmann und Goll. "An der Digitalisierung (ETCS-Umrüstung, Anm. d. Red.) führt kein Weg vorbei und sie verursacht jetzt leider hohen zusätzlichen Aufwand. Trotzdem darf es nicht sein, dass Vollsperrungen alternativlos sind.“ Die Bahn müsse „jetzt brauchbare Ersatzverkehrskonzepte liefern“.

Guido Klamt (ÖDP): Ersatzverkehr mit Bussen nicht durchführbar

Auch ÖDP-Regionalrat Guido Klamt ist laut Pressemitteilung vom Dienstagmorgen (14. 3.) entsetzt über die so kurzfristig, am Freitag (10. 3.), von der Bahn angekündigten Streckensperrungen ab Ende April.

„Gerade in den Wochen des Sperrzeitraums finden an den weiterführenden Schulen die Abiprüfungen und an den Realschulen die Abschlussprüfungen statt“, so Klamt. „Wenn Schüler aus den Räumen Waiblingen, Fellbach oder Sommerrain Schulen in Stuttgart besuchen, wird die Teilnahme an den Prüfungen für diese Schüler zu einem Roulettespiel, sprich rechtzeitig in den Schulen zu sein“.

Einen Schienenersatzverkehr mit Bussen von Waiblingen bis Cannstatt bezeichnete der ÖDP-Politiker als praktisch nicht vernünftig durchführbar: Die Busse stünden schließlich genauso im Stau wie alle Autos und Busse sowie Fahrer wären bereits jetzt außerhalb der Schulferien Mangelware. Zusätzlich könnte die U 1 ab Fellbach die Menge an Pendler kaum befördern.

„Die einzige Möglichkeit wäre die Verschiebung der Sperrung auf die Schulferien und die Offenhaltung von mindestens zwei der vier Gleise außerhalb der Schulferien. Je nach Beschlusslage im regionalen Verkehrsausschuss werde ich mich nochmals direkt an die Bahn wenden“, so Klamt.

Verlegung auf die Sommerferien wohl unmöglich

Allerdings ist fraglich, ob eine Verschiebung in die und Bündelung der Sperrungen auf die Sommerferien überhaupt machbar wäre. Die Deutsche Bahn hatte am Freitag (10. 3.) nämlich Folgendes verkündet: "Zusätzlich zur bekannten Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke während der Sommerferien" seien für die ETCS-Umrüstung mehrwöchige vor- und nachgelagerte Teil- und Vollsperrungen unvermeidbar: "14 Wochen in unterschiedlichen Phasen zwischen dem 21. April und 29. Juli im Bereich Cannstatt / Waiblingen sowie elf Wochen nach Sperrung der Stammstrecke in unterschiedlichen Phasen auf den Strecken Rohr–Flughafen-Filderstadt sowie Stuttgart-Vaihingen–Böblingen zwischen November und Anfang Dezember." Allein im Bereich Waiblingen/Bad Cannstatt müssten rund 1200 Kilometer Kabel verlegt werden, zudem seien über 70 neue Kabelquerungen unter Gleisen und in Bahnhöfen zu bauen. "Diese Maßnahmen sind nicht unter rollendem Rad möglich."

Das hört sich nicht so an, als könne man etwas verschieben oder in den Sommerferien bündeln.