Baujahr 1974: Warum alte Züge jetzt wieder regulär im Rems-Murr-Kreis fahren

Eisenbahnfans zücken womöglich ab 11. Dezember auf den Bahnstrecken im Remstal und im Murrtal häufiger mal die Kamera oder das Handy zum Fotografieren. Weil die Regionalzüge von Go-Ahead wie überall im Bahnverkehr auf die digitale Sicherungstechnik ETCS umgerüstet werden, stellt die Kölner TRI Train Rental GmbH Ersatzzüge. Und die sind außen älteren Baujahrs und nur innen modernisiert. Aber: Sie sind ohne WLAN und nur „eingeschränkt barrierefrei“, weil für Fahrer/-innen von schweren elektrischen Rollstühlen ungeeignet.

„Verkehrsminister Winfried Herrmann scheinen die Belange behinderter Fahrgäste nicht sonderlich wichtig zu sein“, sagt Pierre Orthen, Leutenbacher Gemeinderat und Pressesprecher der SPD Rems-Murr, der selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Laut Orthen hätte das Land bei der Ausschreibung der Ersatzverkehre barrierefreie Fahrzeuge zur Bedingung machen müssen. „Stattdessen werden im ganzen Land über Jahre hinweg Menschen mit Handicap in ihrer Mobilität beschnitten“, sagt Orthen. Zwar bestehe laut Go-Ahead für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste die Möglichkeit einer Voranmeldung der Reise über den Mobilitätsservice der Bahn, Hilfen beim Ein-, Aus- und Umsteigen könnten laut Bahn-Angaben allerdings nur an ausgewählten Stationen erbracht werden.

Worum geht es eigentlich?

Go-Ahead hatte in Absprache mit dem Landesverkehrsministerium am 16. November bekanntgegeben, dass der neue „Digitale Knoten Stuttgart“ schrittweise mit der digitalen Sicherungstechnik European Train Control System (ETCS) ausgerüstet werde. Das klassische Lichtsignal gehöre mit dem ETCS bald der Vergangenheit an. Digitale Stellwerke würden künftig direkt mit jedem Zug „kommunizieren.“

Dazu muss auch Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW) seine 66 elektrischen Triebzüge sukzessive umrüsten. Beginn: zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember. Die dann in der Umrüstung begriffenen GABW-Züge werden im laufenden Zugverkehr jeweils von Ersatzfahrzeugen ersetzt, und zwar auf der Murrbahn (RE 90), Remsbahn (MEX 13) und der Frankenbahn (RE 18). Den Zuschlag in der Ausschreibung für diesen Ersatzverkehr erhielt das Kölner Unternehmen TRI. Bei den Ersatzzügen wird es sich um „eingeschränkt barrierefreie, E-Lok-bespannte Zuggarnituren“ handeln, so GABW.

Das Unternehmen kann die Aufregung darüber aber nicht verstehen: „Der Anteil der Zugkilometer auf dem MEX 13, der ab 11. Dezember vorerst mit TRI-Ersatzzügen befahren wird, liegt bei 10,5 Prozent der Zugkilometer“, sagt GABW-Pressesprecherin Daniela Birnbaum. „Auf der RE 90 sind es rund 29 Prozent der Zugkilometer mit TRI-Ersatzzügen. Dies liegt daran, dass auf der Murrbahn eine einzelne Zugverbindung (die Strecke von Stuttgart bis Nürnberg) wesentlich länger ist als auf der Remsbahn.“

Was heißt hier „eingeschränkt barrierefrei“?

„Eingeschränkt barrierefrei heißt, dass, wenn kein Hublift und nur eine Rampe vorhanden ist, Fahrer eines schweren, elektrischen Rollstuhls nicht einstiegen können. Alle anderen Rollstuhlfahrer aber schon“, sagt Diana Birnbaum.

Tobias Richter, geschäftsführender Gesellschafter der TRI GmbH, erläutert: „Wir bedienen in ganz Deutschland Zug-Ersatzverkehre, unter anderem die letzten Monate seit Juni zur ETCS-Umrüstung auch auf der Strecke Stuttgart–Plochingen–Tübingen. Die Mitnahme von Rollstuhlfahrern ist an sich kein Problem, alle TRI-Züge haben Rampen oder Hublifte. Sind nur Rampen vorhanden, dann wird es leider für 250, 300 Kilo schwere elektrische Rollstühle jedoch schwierig, das Gewicht zu wuchten. Deshalb bitten wir in solchen Ausnahmefällen, sich vorher zu informieren und die herkömmlichen Züge zu nutzen, auf der Remsbahn und Murrbahn dann eben die von Go-Ahead.“

Daniela Birnbaum konkretisiert: Alle Fahrgäste könnten sich bald vor Fahrtantritt informieren, ob ihre ab 11. Dezember gewählte Zugverbindung durch ein „eingeschränkt barrierefreies“ TRI-Ersatzfahrzeug bedient wird, und man dann halt den eine halbe Stunde früheren oder späteren GABW-Zug nimmt. „Go-Ahead wird rechtzeitig zum Fahrplanwechsel diese Zugverbindungen auf der Website (sowie selbstverständlich in den Auskunftssystemen) kenntlich machen.“ Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität könnten weiterhin bei Go-Ahead ihre Reiseroute voranmelden sowie größere Gruppen ihre Gruppenreise: go-ahead-bw.de.

Welche Zugtypen sind die TRI-Ersatzfahrzeuge?

„Bei unseren Ersatzfahrzeugen während der ETCS-Umrüstung im Go-Ahead-Zugverkehr handelt es sich hauptsächlich um die 111er E-Lok-Baureihe der Deutschen Bahn, vereinzelt werden aber auch 145/146 eingesetzt“, sagt TRI-Geschäftsführer Tobias Richter. „Je eine Garnitur bedient die Relation ab Stuttgart nach Nürnberg, Aalen, Ansbach (überwiegend n-Wagen, Steuerwagen mit Hublift oder Klapprampe, rollstuhlfreundliches WC) sowie Würzburg. Hier fahren voraussichtlich auch Dostos mit 111. Der Vertrag soll drei Jahre laufen.“

Die vierachsige 111er-E-Lok wurde zwischen 1974 und 1984 mit einer Stückzahl von 227 im bis 1997 bestehenden Ausbesserungswerk Karlsruhe der Deutschen Bahn hergestellt, sagt Richter. Hersteller-Konsortium: „Siemens, Krauss-Maffei, Henschel, BBC. Die auf Rems- und Murrbahn zum Einsatz kommenden Waggons stammten ebenfalls im Regelfall aus DB-eigener Fertigung. „Allesamt außen in ihrer Hülle alt anmutend, aber zwischen 1997 und 2005 erneuert, und innen jedoch durchgehend modernisiert.“

Eingebaut sind laut Tobias Richter neue generalüberholte Antriebssysteme, neue Sitzgarnituren, moderne barrierefreie WC-Anlagen, Lüftungssysteme und Heizung. Mit Fenstern, die man manuell öffnen und schließen kann, und, und, und. Allein eine Internetvernetzung mit WLAN sei unmöglich wegen der besonderen Kupplungssituation zwischen den Waggons.

„Fahrrad-Mitnahme ist möglich, je nach Zug meistens 20, teilweise bis zu 40 Fahrräder“, sagt Richter