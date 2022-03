In Kernen-Rommelshausen ist am späten Mittwochabend (30.3) eine Tankstelle in der Fellbacher Straße überfallen worden. Hoffentlich entwickelt sich daraus keine Serie von Raubüberfällen wie 2017 und 2018. Der mutmaßliche Täter des Tankstellen-Überfalls in Sulzbach an der Murr am 24. Februar 2022 sitzt in Haft. Gesucht wird aber noch nach den Tätern eines Tankstellen-Überfalls in Fellbach am 18. Februar 2022. Sowohl in Kernen als auch in Fellbach trat ein Täterduo auf.

Die beiden Räuber