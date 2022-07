"Bike & work" im Rems-Murr-Kreis: Klimafreundlich zum Arbeitsplatz

Rund ein Drittel des CO2-Ausstoßes im Rems-Murr-Kreis wird laut dem Amt für Umweltschutz durch Autos verursacht, in denen nur eine Person sitzt. Dabei soll bei der Hälfte der Pkw-Fahrten lediglich eine Strecke von unter fünf Kilometern zurückgelegt worden sein. Im Kampf gegen den Klimawandel sind deshalb neue Ideen gefragt, damit künftig weniger Kohlendioxid abgegeben wird.

Um dies auch im Rems-Murr-Kreis umzusetzen, wurde das Projekt „bike & work“ ins Leben gerufen. Am vergangenen Montag wurde die sechste Runde des Projekts abgeschlossen. Hierzu luden die Bürgermeisterin Martina Fehrlen sowie Landrat Richard Sigel in die Auerbachhalle nach Urbach ein. Das Projekt gibt es seit dem Jahr 2013. Ziel ist es, die Infrastruktur für die Anfahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit zu verbessern. Bisher haben insgesamt 61 Betriebe und Kommunen teilgenommen.

Duschen, Umkleideräume und Fahrradstellplätze

Der Rems-Murr-Kreis will so Betriebe und Kommunen unterstützen, die Anfahrt mit dem Fahrrad für ihre Mitarbeiter zu erleichtern. Dabei helfen Mobilitätsberater der Firma CMC Sustainability. Das Dienstleistungsunternehmen hat sich unter anderem auf kommunale Nachhaltigkeitsprojekte spezialisiert. Es schafft regionale Netzwerke und ermutigt Unternehmen zu umweltfreundlichen Maßnahmen.

„Bike & work gibt uns die Möglichkeit, dass wir Mitarbeitende zum Nachdenken anregen. Wir müssen das Fahrrad als ernstzunehmende Alternative sehen“, betont Martina Fehrlen. Bei schönstem Wetter wäre der Freibadparkplatz in Urbach oft voll belegt, obwohl das Wetter gut sei und man genauso mit dem Rad kommen könnte, nennt sie ein Beispiel.

Grund genug für den Rems-Murr-Kreis für fahrradfreundliche Arbeitsplätze zu sorgen. Neben der Stadt Schorndorf und den Gemeinden Leutenbach, Allmersbach im Tal und Urbach nahmen fünf Betriebe aus dem Kreis an der diesjährigen Projektrunde teil. Jeder teilnehmende Betrieb erhielt einen individuellen Plan zur Verbesserung der betrieblichen Fahrradinfrastruktur. Dazu gehören beispielsweise Duschen, Umkleideräume oder Stellplätze. Außerdem erhielten die Betriebe Hilfe bei der Motivation und Kommunikation gegenüber ihren Mitarbeitern.

Umbauphasen bieten Chancen

In dieser Projektrunde seien 30 Maßnahmen umgesetzt worden, circa 35 weitere wären in Planung, sagte Katharina Saile, Beraterin der Firma CMC Sustainability. „Zukünftig können somit über 4000 Mitarbeiter davon profitieren.“

Gerade in Umbauphasen würden sich oft Möglichkeit ergeben, das Radfahren zu fördern. So wurde beispielsweise beim Umbau der Volksbank-Filiale in Welzheim eine Garderobe für Fahrradfahrer installiert sowie in einigen Betrieben Abstellmöglichkeiten gebaut und optimiert. Die Gemeinde Leutenbach verfügt nun an ihren Standorten über Reparatur-Sets für Fahrräder.

Umstellung aufs Fahrrad beginnt mit Umdenken

Laut Katharina Saile ist die größte Herausforderung, die Mitarbeitenden zu einem Umdenken hin zum Fahrrad anzuregen. Jürgen Lempp von der Firma Höntzsch in Waiblingen berichtete, dass er einen solchen Wandel in seinem Unternehmen wahrnehme. Durch das Projekt könne man nun mehr Mitarbeiter vom Fahrradfahren überzeugen. In dem 55-köpfigen Betrieb kämen nun 15 Mitarbeiter mit dem Fahrrad, was einem Anteil von 27 Prozent entspricht. Auch eine gemeinsame Fahrradtour habe bereits stattgefunden.

Trotz des hohen Anteils an Fahrradfahrern nannte Lempp aber auch Herausforderungen in Bezug auf die Anfahrt mit dem Rad. Die Einführung des Leasens von Fahrrädern sei komplizierter gewesen als vermutet. Außerdem appelliert er, die Schnellradwege weiter voranzubringen, da er selbst auch an gewissen Stellen kämpfen müsse, vernünftig voranzukommen.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Projekts „bike & work“ soll im kommenden Jahr ein Vernetzungstreffen der bisher teilnehmenden Betriebe stattfinden, um sich über die bisherigen Fortschritte der einzelnen Betriebe und Kommunen auszutauschen.