Biomüll-Kontrollen im Rems-Murr-Kreis: Was tun, wenn die Tonne nicht geleert wurde?

Zwei Wochen lang haben die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe bei den Braunen Tonnen ganz genau hingeschaut. Sowohl per Sichtkontrolle als auch mit Hilfe von Detektoren wurden die Biomülltonnen auf Fremdstoffe kontrolliert. Falsch gefüllte Tonnen wurden nicht geleert. „Bis Mitte vergangener Woche wurden 15 Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis kontrolliert“, sagt Stefanie Baudy, Pressesprecherin der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM). Die letzten beiden Kontrolltage müssen noch ausgewertet werden, doch Baudy geht davon aus, dass sich an den Ergebnissen nicht mehr viel ändert. In Fellbach blieben die meisten Tonnen stehen. „Dort gab es in bis zu 14 Prozent der kontrollierten Tonnen Beanstandungen.“

Ebenfalls nicht so genau mit der Mülltrennung nehmen es die Bewohner von Weinstadt-Endersbach, dort blieben zehn bis elf Prozent der kontrollierten Tonnen ungeleert. In Großheppach gab es bei knapp acht Prozent der Tonnen eine falsche Befüllung zu beanstanden, in Waiblingen-Beinstein bei rund sieben Prozent. „Alle anderen Gemeinden, in denen kontrolliert wurde, liegen zwischen zwei und vier Prozent“, so Baudy.

Viele wissen nicht, dass kompostierbare Beutel verboten sind

Ein Vogelhäuschen, gelegentlich mineralisches Katzenstreu, vor allem aber Plastiktüten waren der Grund dafür, dass Biomülltonnen voll geblieben sind. Auch Biomüll, der in kompostierbaren Beuteln verpackt in die Tonne geworfen wird, bleibt stehen. Diese Beutel sind seit Anfang dieses Jahres im Rems-Murr-Kreis verboten.

Das hat zwei Gründe, erklärt Baudy: „Zum einen ist das Aussortieren schwierig. Für den Mitarbeiter, der in der Biovergärungsanlage mit dem Radlader unterwegs ist, ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, ob es sich um eine Plastiktüte oder einen kompostierbaren Beutel handelt.“ Zum anderen brauchten die kompostierbaren Beutel zu lange, bis sie sich zersetzen. Die EU gibt dafür zwölf Wochen vor. Doch dabei gibt es gleich zwei Haken. Der erste: Das ist die Zeitspanne, in der sich die Beutel unter optimalen Laborbedingungen weit genug zersetzen. „Außerdem bleibt der Biomüll bis zur Kompostierung gar nicht so lange in unserer Anlage“, erklärt Baudy. Und Tütenreste, auch wenn sie von kompostierbaren Beuteln stammten, schmälerten die Qualität des Komposts.

Weiterhin stichprobenartige Kontrollen

Auch bei den Telefonberatungen seien kompostierbare Beutel das vorherrschende Thema gewesen: „Die Menschen, deren Tonne wegen dieser Müllbeutel nicht geleert wurde, haben häufig angerufen und waren sehr einsichtig, wenn ihnen erklärt wurde, warum diese Beutel nicht in den Biomüll dürfen“, sagt Baudy. Sie wollten den Müll richtig trennen, hätten vom Verbot der kompostierbaren Beutel nichts gewusst. Zu diesem Thema müsse die AWRM noch mehr Aufklärungsarbeit leisten.

Ob und wann es weitere Kontrollen gibt und welche Konsequenzen sonst noch aus der Schwerpunktkontrolle gezogen würden, werde die AWRM entscheiden, wenn der zweiwöchige Kontrollzeitraum (10. bis 21. Oktober) komplett ausgewertet sei. „Stichprobenartig werden die Tonnen immer kontrolliert“, sagt Stefanie Baudy. Außerdem sind im Rems-Murr-Kreis immer drei Detektorfahrzeuge im Einsatz. Bei diesen Müllfahrzeugen erkennt ein eingebauter Detektor vor dem Leeren, ob sich metallische Teile wie beispielsweise Aluschalen oder -folie in den Biotonnen befinden, teilweise würden auch beschichtete Plastiktüten erkannt, so die AWRM-Pressesprecherin.

Was tun, wenn die Tonne nicht geleert wurde?

Ob unwissentlich oder absichtlich: Was tun, wenn die Biomülltonne nicht geleert wird? Betroffene haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie sortieren die Fremdstoffe aus und stellen die Biotonne bei der nächsten Leerung wieder an den Straßenrand. Dafür entscheiden sich laut Baudy die meisten Leute.

Eine andere Möglichkeit ist es, den gesamten Inhalt der Biomülltonne als Restmüll zu entsorgen. Das ist mit Hilfe eines gebührenpflichtigen Müllsacks möglich, in den der Biomüll umgefüllt werden muss. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Biotonne bei der nächsten Restmüllleerung an den Straßenrand zu stellen. Hierfür ist allerdings eine entsprechende Banderole erforderlich. Die Kosten für diese Banderole liegen je nach Tonnengröße zwischen zehn und 25 Euro pro Leerung. Müllsäcke und Banderolen sind bei den Gebührenmarkenverkaufsstellen im Landkreis erhältlich.