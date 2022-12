Blackout, Hochwasser, Katastrophen: Rems-Murr-Kreis lernt aus Fehlern im Ahrtal

Ist der Rems-Murr-Kreis bereit für einen Katastrophenfall, für ein Hochwasser oder einen Blackout? Stimmen die Abläufe? Der Krisenstab des Landratsamts hat den Ernstfall durchgespielt bei einem dreitägigen Seminar in Ahrweiler. Es ging auch darum, aus dem zu lernen, was im Ahrtal schieflief. Vor allem eine glasklare Erkenntnis lässt sich ableiten ...

„Wir haben Ihre Stadt übernommen“: Das Durcheinander im Ahrtal

Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat viele Fragen aufgeworfen, was das Krisenmanagement betrifft. Schon früh kritisierten Beobachter: Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte hätten zwar alles gegeben – aber es habe eine professionelle Führung gefehlt, eine effektive Koordination. Es habe keinen gemeinsamen Krisenstab mit Fachleuten aus Land, Gemeinden, Städten und Kreis gegeben.

Mittlerweile haben mehrere Bürgermeister in einem Untersuchungsausschuss geklagt: Die zuständige Landesbehörde ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) habe die Kompetenzen der Rathäuser zunächst ignoriert. Nach einigen Tagen habe ein Referatsleiter einem Bürgermeister erklärt: „Wir haben Ihre Stadt übernommen.“ Danach seien die lokalen Fachleute nicht mehr gehört worden – obwohl die ADD-Einsatzleitung nicht einmal gewusst habe, wie viele Stadtteile Bad Neuenahr-Ahrweiler hat. So seien manche Gebiete nachgerade vergessen worden.

Andere Stadtoberhäupter berichteten, sie hätten wochenlang gar nichts von der ADD gehört. „Wir haben uns selbst geholfen. Die ersten zwei Wochen haben wir selber koordiniert“, von der Müllentsorgung über die Räumung von Straßen bis zur Beschaffung von Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Unterkünften. „Wenn man Dinge angefordert hat, passierte zum Teil gar nichts oder es dauerte tagelang.“

Katastrophenschutz wir endlich wieder als wichtig erkannt

„Krisenprävention gehört im Rems-Murr-Kreis zu den strategischen Top-Themen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Rems-Murr-Kreisverwaltung – allein dieser Satz lässt tief blicken und zeugt nach Jahrzehnten, in denen Katastrophenszenarien in der öffentlichen Wahrnehmung und auch vielen Verwaltungen kaum mehr eine Rolle spielten, von einem mittlerweile wieder hoch entwickelten Problembewusstsein. „Ganz oben auf der Agenda steht die ständige Vorbereitung auf mögliche Katastrophensituationen, zu denen etwa ein Hochwasser oder ein flächendeckender Stromausfall im Landkreis gehört.“

Zur Vorbereitung auf mögliche Szenarien war der Krisenstab des Landratsamts mit Mitarbeitenden aus ganz unterschiedlichen Bereichen für eine dreitägige Schulung an der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Koordination ist alles - der Landkreis steht dabei im Zentrum

Der Landkreis spielt im Katastrophenfall eine ganz zentrale, womöglich die entscheidende Rolle. „Als Kreisverwaltung müssen wir uns bestmöglich wappnen und uns gemeinsam mit den Blaulicht-Fraktionen vorbereiten“, sagt Kreisbrandmeister René Wauro, der im Katastrophenfall für die Koordination im Landkreis zuständig ist.

Während des Seminars erarbeiteten die Teilnehmer in zwei möglichen Szenarien „Hochwasser“ und „tagelanger Stromausfall“, wie sich so eine Krise abspielen könnte und wer im Krisenstab für was zuständig ist.

„Nicht zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal hat gezeigt, wie elementar wichtig eine gute und schnelle Krisenbewältigung ist“, sagt Landrat Richard Sigel. „In der Corona-Pandemie haben wir unter Beweis gestellt, dass wir als Verwaltung handlungsfähig sind. Ebenso wichtig ist es, weitere Krisenszenarien vorzubereiten, um im Ernstfall gewappnet zu sein.“

Das A und O: Handlungsfähige Krisenstäbe

Dabei sei es wichtig, im engen Schulterschluss mit den Städten und Gemeinden und allen Akteuren der Blaulicht-Familie vorzugehen. „Risikomanagement ist für uns eine Gemeinschaftsaufgabe“, so der Landrat. Er betont damit genau das, was im Ahrtal offenbar schlechtlief – während an Rems und Murr Kreisverwaltung, Ärztesprecher, Klinik-Leute, Blaulicht-Experten und Vertreter von Städten und Gemeinden in der Pandemie-Zeit demonstriert haben, wie segensreich eine permanente, enge und über einen Krisenstab systematisch koordinierte Zusammenarbeit ist.

„Beim Katastrophenschutz kommt es zunächst auf die Handlungsfähigkeit der Krisenstäbe an“, heißt es folgerichtig in einer aktuellen Pressemitteilung der Kreisverwaltung. „Für eine reibungslose Zusammenarbeit im Ernstfall übt das Landratsamt regelmäßig verschiedene Krisenszenarien; so fand etwa am 22. Oktober im Oberen Murrtal eine große Hochwasser-Katastrophenschutzübung gemeinsam mit der Blaulicht- und der kommunalen Familie statt.“

Pegelmess- und Sirenennetz: Die Zeit der Sorglosigkeit ist vorbei

Auch in Sachen Hochwasser-Prognostik arbeiten Kreis und Kommunen aktuell zusammen: Entstehen soll ein flächendeckendes Pegelmessnetz. „Dadurch sollen Informationen bei Starkregen oder im Fall eines Hochwassers möglichst frühzeitig bereitgestellt werden.“ Ein flächendeckendes Sirenennetz soll nach den Jahrzehnten der Sorglosigkeit nun ebenfalls wieder aufgebaut werden. Dafür hat die Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz im Herbst 2021 ein Schallgutachten flächendeckend für den Landkreis erstellen lassen mit Standortempfehlungen für Sirenen.

Das Landratsamt plant außerdem den Neubau einer Integrierten Leitstelle (ILS) mit DRK-Rettungswache und DRK-Kreisgeschäftsstelle gegenüber der Rundsporthalle in Waiblingen.