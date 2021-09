Wenn wir in Zeiten der rasch voranschreitenden Erderhitzung die ökologische Energiewende schaffen wollen, brauchen wir hier bei uns Windräder – und auch der momentan verworfene Standort Buocher Höhe muss neu diskutiert werden: Das klang durch bei einer Bundestagswahlkampf-Veranstaltung am Samstag in Winterbach.

Eingeladen hatte die Initiative Klimaentscheid Schorndorf – von ihr zum Thema Windkraft löchern ließen sich Anne Kowatsch (Grüne), Urs Abelein (SPD), Professor Dr. Stephan