Es ist so weit: Die kritische Schwelle von landesweit 250 mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten ist überschritten. Das Divi-Intensivregister hat am Freitag, 29. Oktober, die Zahl 258 bekanntgegeben. Was heißt das mit Blick auf die Warnstufe, wann tritt sie in Kraft? Ein Erklärstück.

Divi und LGA: Meldungstücken

Als offiziell gilt die Zahl der Deutsche Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zur Intensivbetten-Belegung erst mit Aufnahme in