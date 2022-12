Corona im Rems-Murr-Kreis (27.12.): Pandemie vorbei? Folgt nun die Endemie?

Ist die Corona-Pandemie im Rems-Murr-Kreis zu Ende? Haben wir jetzt die Phase der Endemie erreicht? Und was ist überhaupt der genaue Unterschied zwischen pandemisch und endemisch? Ein virologisches Erklärstück - und eine statistische Beweisführung mit recht schlagenden Daten ...

Wo bleibt die Winterwelle? Das aktuelle Corona-Geschehen

Dass seit dem Aufkommen der Omikron-Variante und dem Erreichen einer hohen Impfquote Infektionswellen nicht mehr dieselbe Krankheitswucht entfalten wie früher, hat sich schon lange abgezeichnet: Das gesamte Jahr 2022 war von diesem Trend geprägt. Nun aber kommt ein weiteres bemerkenswertes Phänomen hinzu: Die Winterwelle ist bislang ausgeblieben.

Das vorerst letzte Aufgischten des Corona-Infektionsgeschehens war im Rems-Murr-Kreis im Oktober zu verzeichnen: Binnen eines Monats liefen mehr als 11.700 diagnostizierte Fälle auf. Eines schien damals sicher: Die nächste Welle würde bald kommen. Denn aufgrund früherer Erfahrungen galt als gesetzt: Aufkommende Kälte und die Verlagerung des gesellschaftlichen Lebens in Innenräume würden das Ansteckungsgeschehen erneut ankurbeln.

Corona-Inzidenz: So niedrige Werte gab es zuletzt vor mehr als einem Jahr

Vor diesem Hintergrund sind die Rems-Murr-Daten verblüffend: Im November wurden nur rund 3000 Infektionen diagnostiziert. Und im Dezember waren es bislang gar weniger als 2000. Wie viele bis zum Jahresende hinzukommen, lässt sich momentan zwar schwer einschätzen, erfahrungsgemäß gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr einen gewissen Meldeverzug, weshalb erst nach dem Dreikönigstag wieder mit einer belastbaren Datenlage zu rechnen ist. Der Trend aber ist eindeutig: Seit Mitte November liegt die Inzidenz – Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – im Kreis zuverlässig zwischen 100 und 150. Einen derartig niedrigen Wert über längere Zeit hinweg gab es davor letztmals zwischen Mai und Oktober 2021.

Aus all dem lässt sich natürlich nicht ableiten, dass uns im Januar, Februar oder März keine neue Welle mehr treffen wird – aber es scheint doch an der Zeit, sich näher mit dem Unterschied zwischen Pandemie und Endemie zu befassen.

Was ist eigentlich eine Pandemie? Und was eine Endemie?

Eine Pandemie ist davon geprägt, dass ein bis dahin unbekannter Erreger über eine doppelt anfällige Bevölkerung hereinbricht:

Erstens: Da die Menschen noch niemals so eine Infektion durchlaufen haben, konnten sie keine natürlichen Widerstandskräfte dagegen aufbauen; sie sind, wie es im Fachjargon heißt, gegen das neue Virus noch immunologisch „naiv“.

Zweitens: Logischerweise gibt es auch noch keine Impfung, die diese Naivität kompensieren könnte.

Von Endemie hingegen spricht man, wenn ein Erreger zwar umgeht und immer wieder mal Welle macht, aber auf eine gewappnete Bevölkerung trifft, denn:

Erstens: Viele haben schon eine Infektion durchgemacht und dadurch Widerstandskräfte aufgebaut.

Zweitens: Es gibt eine Impfung.

Endemie heißt also mitnichten, dass das Virus verschwindet. Im Gegenteil: Endemie heißt, dass das Virus bleibt! Nur ist es nun beherrschbar geworden. Der Umgang mit ihm wird zur Routine. Endemisch ist bei uns zum Beispiel die Grippe.

Haben wir die Phase der Endemie bereits erreicht?

Genau diesen Status hat dieser Tage Stiko-Chef Thomas Mertens (der schon öfter für Schlagzeilen gesorgt hat - erinnern Sie sich?) für Corona diagnostiziert: „Natürlich könnte man sagen, es handelt sich mittlerweile um eine endemische Virusinfektion, und die wird uns erhalten bleiben über die Generationen.“

Auch Christian Drosten sieht es so: „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.“ Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit sein, dass sich das Virus im Sommer nicht mehr entfalten könne.

Aber was, wenn eine deutlich veränderte neue Mutation Karriere machen sollte? Drosten: Das „erwarte ich im Moment nicht mehr“.

Man kann den endemischen Zustand im Rems-Murr-Kreis auch in Zahlen fassen:

Erstens: Seit März 2020 wurden rund 194.000 Infektionen verzeichnet; hinzudenken müssen wir uns eine wohl im sechsstelligen Bereich liegende Dunkelziffer unerkannter, weil symptomarm verlaufener Ansteckungen. Zum Vergleich: Der Rems-Murr-Kreis hat rund 430.000 Einwohner.

Zweitens: Etwa 70 bis 75 Prozent der Menschen im Kreis (leider sind die Daten nach wie vor etwas ungenau) sind mindestens doppelt geimpft. Bei den Menschen über 60 Jahren dürfte die Quote eher gegen 90 Prozent gehen.

Wie kamen wir an diesen endemischen Umschlagspunkt?

Der Weg von der Pandemie zur Endemie lässt sich anhand der Rems-Murr-Daten gut nachvollziehen:

2020 – das erste Coronajahr (Bevölkerung immunologisch naiv, keine Impfung verfügbar): rund 10.500 Infektionen, 223 Todesfälle. Sterblichkeit nach Ansteckung: 2,1 Prozent.

2021 – das zweite Coronajahr (stetig steigende und ab dem Sommer bereits hohe Impfquote, dazu wachsende Zahl durchgemachter Fälle): rund 30.900 Infektionen, 273 Todesfälle. Sterblichkeit nach Ansteckung: 0,9 Prozent.

2022 – das dritte Coronajahr (hohe Impfquote nebst vielen Auffrischungsimpfungen und dazu eine sehr hohe Zahl bereits ausgestandener Fälle): rund 152.100 Infektionen, 203 Todesfälle. Sterblichkeit nach Ansteckung: 0,13 Prozent.

Aus all dem ergibt sich eine naheliegende Prognose: In den nächsten Monaten werden wir womöglich intensiver über die heftig umgehende Grippe reden müssen als über die denkbaren letzten Corona-Ausläufer.